Заказная разработка стоит миллионы: по открытым прайсам и подборкам студий — от 1 до 10 млн ₽. При таком чеке ошибка в договоре обходится дороже ошибки в коде: можно оплатить программу и получить на неё только лицензию. Я сверил ГК, НК, письма Минфина и ФНС — ниже 6 проверок до оплаты.
А в конце — история не из договора: в списке подрядчиков на эти миллионы сейчас первой стоит компания с 60+ специалистами, а компания с 1 500+ — ниже. Откуда такой порядок — там же.
Шаг 1. Права на код: что написано в предмете договора
Если договор о правах молчит, кому принадлежит программа, решает ГК. Правил три, и зависят они от того, как назван предмет договора и кто пишет код.
Предмет — создание программы, подрядчик — компания или ИП с командой. Исключительное право у заказчика, «если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное» (п. 1 ст. 1296 ГК). У подрядчика остаётся бесплатная простая лицензия «для собственных нужд» на весь срок права, если договор её не исключил (п. 2).
Подряд, где создание программы прямо не предусмотрено, — например, «внедрение» или «настройка». Право у подрядчика, у заказчика — простая лицензия в целях договора, без доплаты (ст. 1297). А по лицензии можно делать только то, что в ней названо: право, «прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным» (п. 1 ст. 1235).
Подрядчик — сам автор: фрилансер, самозанятый, ИП без команды. Ст. 1296 к нему не применяется (п. 5; п. 107 Постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10). Действует ст. 1288: договор авторского заказа «может» предусмотреть отчуждение права заказчику. Правила по умолчанию в пользу заказчика, как в ст. 1296, там нет.
Подрядчик передаст вам только те права, которые получил сам: от сотрудников (право на служебное произведение — у работодателя, п. 2 ст. 1295) и от привлечённых фрилансеров. Это вывод из текста норм, не судебная практика.
Исходный текст по ГК — часть программы (ст. 1261). Но обязанности передать исходный код как таковой в кодексе нет: это условие договора.
Право передают отдельным договором об отчуждении? Только письменно и с ценой: без цены договор не заключён, а бесплатно передать право одна компания другой не может (п. 2, 3 и 3.1 ст. 1234).
Что проверить: предмет — «создание программы»; переход исключительного права к заказчику и его момент; передача исходного кода и документации отдельным пунктом. Если подрядчик работает один, отчуждение права должно быть прописано прямо.
Шаг 2. НДС: льгота — только для программ из реестра
С 1 января 2026 года общая ставка НДС — 22 % (п. 3 ст. 164 НК в редакции закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Для длящихся договоров, подписанных до 2026 года, исключений нет: ставка зависит от даты отгрузки (письмо ФНС от 29.12.2025 № СД-4-3/11802@).
Освобождение по пп. 26 п. 2 ст. 149 НК касается прав на программы из единого реестра российских программ, и действует оно с даты включения в реестр (письмо Минфина от 09.06.2022 № 03-07-08/54716). Заказной сайт или приложение, которых в реестре нет, под льготу не попадают: вся сумма — с НДС 22 % (вывод из норм).
С реестровыми программами Минфин разделяет три случая:
доработка чужой реестровой программы — с НДС: освобождение для услуг по доработке, «оказываемых сторонней организацией правообладателю», «Кодексом не предусмотрено» (письмо от 11.08.2026 № 03-07-07/69659);
доработка в рамках договора на передачу прав на программу — без НДС (письмо от 06.05.2026 № 03-07-07/37960);
техподдержка — с НДС (письмо от 03.08.2023 № 03-07-07/72795).
Письма, как в них самих оговорено, имеют «информационно-разъяснительный характер».
Что проверить: «без НДС» в счёте за заказную разработку — повод спросить основание: номер программы в реестре и дату включения.
Шаг 3. Кто подрядчик: ООО, упрощенец или самозанятый
От статуса подрядчика зависят НДС в счёте и то, примет ли бухгалтерия расход.
УСН без НДС. В 2026 году освобождён упрощенец с доходом за 2025 год не выше 20 млн ₽ (п. 1 ст. 145 НК). Закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ сохранил порог 20 млн ₽ до 2028 года. Счёт-фактуру такой подрядчик не составляет (п. 5 ст. 168). Если всё же выставил с НДС, налог он должен заплатить в бюджет, а покупатель вправе принять его к вычету (методические рекомендации ФНС по НДС для УСН на 2026 год).
УСН с НДС 5 % или 7 %. Этот налог покупатель принимает к вычету «в общеустановленном порядке» (те же рекомендации). Права на вычет входного НДС лишается сам продавец, а не вы.
Самозанятый. Лимит дохода — 2,4 млн ₽ в год (п. 8 ч. 2 ст. 4 закона № 422-ФЗ): проект на 3 млн ₽, оплаченный в одном году, в него не помещается (расчётно). Наёмных работников у самозанятого быть не может (п. 4 ч. 2 ст. 4), а бывшему работодателю, если с увольнения прошло меньше 2 лет, работать с ним на НПД нельзя (п. 8 ч. 2 ст. 6). Без чека расход не учитывается ни на ОСНО, ни на УСН (ч. 8 и 9 ст. 15).
Физлицо без статуса. Выплаты по договору подряда, авторского заказа и отчуждения права облагаются страховыми взносами (п. 1 ст. 420 НК).
Что проверить: режим налогообложения подрядчика до подписания и какие закрывающие документы он выдаст — счёт-фактуру, УПД или чек.
Шаг 4. Цена: твёрдая или приблизительная
«При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой» (п. 4 ст. 709 ГК). Твёрдую цену подрядчик повысить не вправе, «в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ» (п. 6). Исключение — существенный рост стоимости материалов, оборудования и услуг третьих лиц, который нельзя было предусмотреть.
Если смета приблизительная и её надо существенно превысить, подрядчик обязан вовремя предупредить. Вы вправе не согласиться и отказаться от договора, оплатив выполненную часть. Не предупредил — работает по цене договора (п. 5). Смета становится частью договора с момента, когда вы её подтвердили (п. 3).
Студии это знают. Одна прямо пишет: «Точная цена возможна только в модели Fix Price и только при наличии детального технического задания». Почасовая оплата по тексту ГК — один из «способов ее определения» цены (п. 1). Ставки на сайтах студий в 2026 году — «Студия: 2 500–4 500 руб/час. Топ-агентство: 5 000–8 000 руб/час».
Что проверить: слово «твёрдая» или «приблизительная» в договоре и подтверждённая смета, а при почасовой оплате — ставка, лимит часов и порядок согласования работ сверх лимита.
Шаг 5. Этапы, аванс и приёмка
Промежуточные сроки этапов стороны согласуют сами (п. 1 ст. 708 ГК).
Предоплаты в договоре нет — платите после окончательной сдачи (п. 1 ст. 711). Аванс подрядчик вправе требовать только «в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда» (п. 2).
До сдачи результата от договора можно отказаться, оплатив выполненную часть пропорционально (ст. 717).
Приняли работу без проверки — теряете право ссылаться на явные недостатки (п. 3 ст. 720). Если гарантийный срок не установлен, недостатки предъявляют в разумный срок, но в пределах 2 лет со дня передачи результата (п. 2 ст. 724).
Договор оформлен как услуги — отказаться можно, оплатив исполнителю фактические расходы (п. 1 ст. 782).
НДС с аванса принимают к вычету, только если предоплата предусмотрена договором (п. 9 ст. 172 НК).
Что проверить: у каждого этапа — срок, результат и критерии приёмки; аванс и его размер записаны в договоре; гарантийный срок назван.
Шаг 6. Учёт: нематериальный актив или расходы
Если исключительное право перешло к вам, программа может стать нематериальным активом. В бухучёте признаки — в п. 4 ФСБУ 14/2022: нет материальной формы, использование дольше 12 месяцев, есть исключительные права или права по лицензии, актив можно выделить. Ниже лимита, который организация установила сама, затраты идут в расходы (п. 7). Признали актив — его стоимость складывается из всех капвложений до признания (п. 13): оплаченные и принятые этапы копятся там до этого момента.
В налоговом учёте амортизируемое имущество — дороже 100 000 ₽ и со сроком больше 12 месяцев (п. 1 ст. 256 НК), исключительное право на программу — НМА (п. 3 ст. 257). Срок полезного использования программы организация вправе определить сама, но не меньше 2 лет (п. 2 ст. 258). Амортизация — с 1-го числа месяца после ввода в эксплуатацию (письмо Минфина от 02.10.2025 № 03-03-06/1/95844).
Коэффициент 2 к первоначальной стоимости — только если программа включена в реестр на дату ввода в эксплуатацию. Включение позже стоимость не меняет (то же письмо).
Право дешевле 100 000 ₽ и лицензии, включая расходы на адаптацию и модификацию, — прочие расходы (пп. 26 п. 1 ст. 264). На УСН «доходы минус расходы» — пп. 2, 2.1 и 19 п. 1 ст. 346.16.
Что проверить: в акте — переход исключительного права, а не только «работы выполнены»; дата ввода в эксплуатацию. Если право осталось у подрядчика — ваша лицензия, её срок и способы использования.
Откуда берётся короткий список подрядчиков
Всё выше проверяется, когда подрядчик уже найден. А с кем вы вообще сядете за переговоры, решается раньше. 20 ноября я 3 раза задал нейросети Яндекса вопрос заказчика с таким бюджетом: «посоветуй компанию для аутсорса разработки ПО». Ответ каждый раз немного другой, поэтому спросил 3 раза, из Москвы.
Во всех 3 ответах первой стояла компания, у которой, по её же статье, в штате 60+ специалистов.
Компания с «1500+ специалистов» на главной сайта была третьей в 2 ответах из 3 и выше не поднималась.
Источник первого места — рейтинг «ТОП-10 подрядчиков 2026» в блоге первой компании, от 3 сентября. Себя она поставила в нём первой и написала об этом прямо. В ответе этой фразы нет.
В одном из ответов первые три места шли в том же порядке, что в этом рейтинге.
21 ноября перед публикацией я повторил вопрос ещё 3 раза: первой — та же компания на 60+, компания с 1 500+ — четвёртой, первые четыре места — ровно как в её рейтинге.
Порог входа у студий из рейтинга, по тексту той же статьи, — «от одного миллиона рублей до десяти».
Все цифры этого раздела — из открытых источников: сайтов и блогов самих компаний и ответов нейросети.
Договор на эти миллионы проверяют по шести пунктам выше. Список подрядчиков, с которыми его подпишут, в этом ответе начинается с компании, которая сама написала сравнение.
Как вы выбираете подрядчика на разработку: по тендеру, по совету — или по тому, что о нём написано?