Шаг 1. Права на код: что написано в предмете договора

Если договор о правах молчит, кому принадлежит программа, решает ГК. Правил три, и зависят они от того, как назван предмет договора и кто пишет код.

Подрядчик передаст вам только те права, которые получил сам: от сотрудников (право на служебное произведение — у работодателя, п. 2 ст. 1295) и от привлечённых фрилансеров. Это вывод из текста норм, не судебная практика.

Исходный текст по ГК — часть программы (ст. 1261). Но обязанности передать исходный код как таковой в кодексе нет: это условие договора.

Право передают отдельным договором об отчуждении? Только письменно и с ценой: без цены договор не заключён, а бесплатно передать право одна компания другой не может (п. 2, 3 и 3.1 ст. 1234).

Что проверить: предмет — «создание программы»; переход исключительного права к заказчику и его момент; передача исходного кода и документации отдельным пунктом. Если подрядчик работает один, отчуждение права должно быть прописано прямо.