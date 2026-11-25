Вы проверяете поставщика перед договором — покупатель так же проверяет вас. Регистрационные данные, бухгалтерская отчётность, налоговые долги, реестр недобросовестных поставщиков, исполнительные производства: почти всё это закон делает открытым для любого, кто спросит. А читает это покупатель без ваших пояснений.
Пример из проверки 24 ноября 2026 года. У небольшой компании выручка за 2025 год выросла на 65,3 %, прибыль — на 21,8 %, налоговых долгов нет. А снижение активов и пассивов на 15,1 % поиск Яндекса назвал тревожным сигналом. Ниже — что о компании открыто по закону, почему рост выручки не убрал слово «тревожный» и что с этим может сделать компания.
Проверка контрагента перед сделкой: зачем вас проверяют
Для покупателя проверка поставщика — вопрос налогов, а не любопытства. Уменьшить налоговую базу по сделке можно, если в том числе «обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком» (пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК).
При этом подписание первички «неуполномоченным лицом» или нарушение контрагентом налогового законодательства, по п. 3 той же статьи, сами по себе не основание отказать в вычете или расходе. Какие обстоятельства выбора контрагента оценивает налоговая, ФНС разбирала в письме от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ (раздел IV). Поэтому покупателю важно не только кто вы, но и как он вас выбирал.
Отсюда привычный набор проверки на благонадёжность: бухгалтер покупателя, его служба безопасности, банк. И всё чаще — сам собственник, который спрашивает поиск. Если в открытых данных о вас есть строка, которую потом придётся объяснять, покупателю может оказаться проще выбрать поставщика без неё. Об этом вы не узнаете: вам просто не перезвонят.
Что о вашей компании открыто любому
ЕГРЮЛ. «Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными» (п. 1 ст. 6 закона № 129-ФЗ). Исключения есть, в том числе ограничение доступа по заявлению самого юрлица — в случаях, которые определяет Правительство.
Бухгалтерская отчётность. Экземпляр годовой отчётности компания сдаёт в налоговую (ч. 3 ст. 18 закона № 402-ФЗ), ФНС ведёт государственный информационный ресурс бухотчётности (ч. 2). «Заинтересованным лицам обеспечивается доступ к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, за исключением случаев, в которых доступ к указанной информации ограничен» (ч. 12). Случаи ограничения определяет Правительство по согласованию с ЦБ.
Налоговые сведения. Налоговую тайну не составляют сведения о нарушениях законодательства о налогах и сборах, «в том числе сумме задолженности при ее наличии» (пп. 3 п. 1 ст. 102 НК). Не тайна и сведения о спецрежиме, среднесписочной численности, суммах единого налогового платежа, доходах и расходах по бухотчётности (пп. 7, 9, 10, 11). По п. 1.1 этой статьи ФНС размещает такие сведения в форме открытых данных на своём сайте.
Реестр недобросовестных поставщиков. Ведётся в ЕИС, информация в нём «должна быть доступна для ознакомления без взимания платы» (ч. 8 ст. 104 закона № 44-ФЗ). Исключают из реестра по истечении 2 лет (ч. 9). По закону № 223-ФЗ — свой реестр, тоже без платы и тоже на 2 года со дня внесения (ч. 4, 5 ст. 5).
Исполнительные производства. Общедоступны, в том числе наименование, адрес и ИНН должника-организации и «сумма непогашенной задолженности по исполнительному документу» (ч. 3 ст. 6.1 закона № 229-ФЗ). Видны они до дня окончания или прекращения производства (ч. 4).
Суды и отзывы. Картотека арбитражных дел открыта. Отзывы клиентов и сотрудников — не реестр и не отчётность: их пишет кто угодно и читает кто угодно.
Как эти данные читают: пример с минус 15 % активов
24 ноября 2026 года RUPR Agency (PR-агентство из Москвы) проверила, что быстрый ответ Яндекса говорит о 8 B2B-компаниях на вопрос «стоит ли работать с компанией…»: в 8 ответах из 8 — «можно, но…», в 6 среди источников — отзывы сотрудников.
Одна из 8 — небольшая компания по автоматизации без публикаций о себе. Ответ о ней нейросеть собрала целиком из отчётности и реестров, то есть провела ту же проверку контрагента, что и бухгалтер покупателя:
выручка за 2025 год выросла на 65,3 %, прибыль — на 21,8 %;
в реестре недобросовестных поставщиков компании нет, налоговой задолженности и исполнительных производств нет;
активы и пассивы за год сократились на 15,1 % — «тревожный сигнал», который «может указывать на продажу активов».
Рост выручки и чистые реестры не убрали из ответа слово «тревожный». Хотя для бухгалтера одна строка баланса — ещё не вывод.
Баланс сходится, поэтому активы и пассивы всегда меняются на одну и ту же сумму. Если компания погасила кредит деньгами со счёта, уменьшатся и денежные средства, и заёмные обязательства — валюта баланса упадёт. Продала старое оборудование и вернула заём — то же самое. Без пояснения падение выглядит одинаково и у компании, которая сворачивается, и у той, что расплатилась с банком.
Репутация и проверка контрагента: что может сделать компания
Закрыть эти сведения можно только в случаях, которые определяет Правительство, — о них выше. Остальным остаётся другое: сделать так, чтобы открытые данные читали правильно.
Проверьте себя теми же источниками. Раз в квартал — ЕГРЮЛ, своя отчётность в государственном ресурсе, налоговые сведения в открытых данных ФНС, реестры недобросовестных поставщиков, банк данных исполнительных производств, картотека арбитражных дел. Последним — вопрос, который задаст покупатель: «стоит ли работать с компанией …» с вашим названием. Прочитайте ответ его глазами.
Объясняйте цифры сами — иначе их объяснят за вас. Если в балансе падение с понятной причиной — погашение кредита, продажа оборудования, — расскажите о ней там, где её увидит контрагент: в пояснениях к отчётности, в письме к сделке, в новостях компании.
Закрывайте долги так, чтобы это было видно. Исполнительное производство остаётся общедоступным до его окончания (ч. 4 ст. 6.1 закона № 229-ФЗ): погасили — проверьте, что производство окончено.
Сдавайте отчётность вовремя. Пропущенный год в государственном ресурсе проверяющий заметит раньше любой цифры.
Читайте отзывы как акт сверки: ищите расхождения. Где обещанное разошлось с тем, что получили клиенты и сотрудники, — сроки, оплата, условия, — там причина. Устранить её может только сама компания. Решённая причина — меньше новых отзывов о том же.
Коротко: проверка контрагента наоборот
Можно ли закрыть свою отчётность от контрагентов? Только в случаях, когда доступ к ней ограничен: их определяет Правительство по согласованию с ЦБ (ч. 12 ст. 18 закона № 402-ФЗ).
Сколько компания висит в реестре недобросовестных поставщиков? По закону № 44-ФЗ — исключают по истечении 2 лет (ч. 9 ст. 104), по закону № 223-ФЗ — через 2 года со дня внесения (ч. 5 ст. 5).
Налоговая задолженность — это налоговая тайна? Нет: сведения о нарушениях, «в том числе сумме задолженности при ее наличии», тайной не являются (пп. 3 п. 1 ст. 102 НК), и ФНС размещает их в открытых данных (п. 1.1).
Что входит в проверку репутации компании? Те же открытые данные плюс суды, публикации о компании и отзывы клиентов и сотрудников. Цифры отчётности и реестры покупатель видит одинаково у всех; объяснение к ним и тексты о компании — только у тех, кто их написал.
Когда вы последний раз смотрели на свою компанию глазами бухгалтера покупателя?