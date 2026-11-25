Проверка контрагента перед сделкой: зачем вас проверяют

Для покупателя проверка поставщика — вопрос налогов, а не любопытства. Уменьшить налоговую базу по сделке можно, если в том числе «обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком» (пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК).

При этом подписание первички «неуполномоченным лицом» или нарушение контрагентом налогового законодательства, по п. 3 той же статьи, сами по себе не основание отказать в вычете или расходе. Какие обстоятельства выбора контрагента оценивает налоговая, ФНС разбирала в письме от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ (раздел IV). Поэтому покупателю важно не только кто вы, но и как он вас выбирал.

Отсюда привычный набор проверки на благонадёжность: бухгалтер покупателя, его служба безопасности, банк. И всё чаще — сам собственник, который спрашивает поиск. Если в открытых данных о вас есть строка, которую потом придётся объяснять, покупателю может оказаться проще выбрать поставщика без неё. Об этом вы не узнаете: вам просто не перезвонят.