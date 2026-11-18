Окончательная редакция законопроекта № 617-9 предусматривает изменения стандартных, социальных и имущественных вычетов по НДФЛ с 2027 года. Часть первоначальных поправок сохранилась, часть — усовершенствована ко второму чтению.

Окончательная редакция законопроекта № 617-9 предусматривает изменения стандартных, социальных и имущественных вычетов по НДФЛ с 2027 года. Часть первоначальных поправок сохранилась, часть — усовершенствована ко второму чтению.

Медизделия — в вычет на лечение

При расчёте социального вычета можно будет учитывать стоимость медицинских изделий, которые гражданин приобрёл для оказания ему соответствующей медицинской услуги. Для этого нужны два условия:

приобретение изделий за счёт налогоплательщика предусмотрено договором на оказание медуслуги;

гражданин представил медицинской организации или ИП документы, подтверждающие фактические расходы.

Включать стоимость изделий в расходы на медицинские услуги будет сама медицинская организация или ИП, оказывающие эти услуги. Поэтому пациенту понадобится передать подтверждающие документы туда, где он проходил лечение.

В окончательной редакции нет условия, что у медучреждения изначально таких изделий быть не должно. Покупка лишь должна соответствовать договору и быть связана с оказанием медуслуги.

Для дорогостоящего лечения — без общего лимита

Первоначальная поправка охватывала только расходы на обычные медицинские услуги. Комитет Госдумы предложил распространить её и на дорогостоящее лечение. Замечание учли: ко второму чтению добавили прямую оговорку о применении нового порядка к вычету по дорогостоящим видам лечения.

Разница существенная. Расходы на обычное лечение учитываются вместе с рядом других социальных расходов в пределах 150 тыс. рублей за год. Для дорогостоящего лечения из утверждённого правительством перечня этот общий предел не действует — вычет предоставляется в размере фактических расходов.

Следовательно, приобретённые для такого лечения медизделия также можно будет учитывать сверх общего лимита. Сам вычет уменьшает облагаемый доход: возвращается соответствующая сумма НДФЛ, а не полная стоимость покупки.

Проценты по вкладам повлияют на детский вычет

Предел дохода — 450 тыс. рублей в год — для стандартного вычета на детей сохраняется. Вычет перестаёт применяться начиная с месяца, в котором учитываемая сумма превысила, а не просто достигла 450 тыс. рублей.

Но при проверке превышения с нового года будут учитывать не только основную налоговую базу (зарплату), но и базы:

по выплатам пенсионного обеспечения;

по процентам по вкладам и остаткам на счетах в российских банках.

На перспективу вычета повлияет именно налоговая база — то есть налогооблагаемые проценты сверх необлагаемого минимума, а не все начисленные банком проценты. Пенсионные выплаты здесь также не включают обычную освобождённую от НДФЛ государственную пенсию.

Правила о предоставлении детского вычета без заявления при наличии необходимых сведений распространят на нанимателей и налоговых агентов, указанных в специальной норме о выплатах военнослужащим.

Повторное рефинансирование ипотеки

В расходы для имущественного вычета прямо включат проценты по банковским кредитам, полученным исключительно для рефинансирования кредитов, указанных в соответствующей норме. Это охватывает последовательное рефинансирование: первоначальная ипотека, кредит на её рефинансирование, затем следующий банковский кредит на погашение предыдущего.

При этом первоначальное рефинансирование позволяет получать вычет и сейчас. Поправка не означает вычета по любому потребительскому кредиту. Цель рефинансирования и связь с первоначальным жилищным кредитом должны подтверждаться документами.