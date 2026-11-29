Увольнение само по себе не отменяет ни машиночитаемую доверенность, ни вход в банк, 1С и облака. Доверенность прекращается по основаниям из п. 1 ст. 188 ГК РФ, и увольнения в этом списке нет: МЧД бывшего бухгалтера действует, пока её не отменят или не истечёт срок. Обычная картина в небольшой компании: бухгалтер уволился в пятницу, а его доверенность в программе отчётности действует до конца года, и вход в интернет-банк по-прежнему привязан к его телефону.
Когда закрывать доступы
Днём прекращения трудового договора во всех случаях считается последний день работы сотрудника, кроме случаев, когда он фактически не работал, но за ним сохранялось место (ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ). Список доступов удобно составить в день, когда пришло заявление, а закрывать их в конце последнего рабочего дня. Если человек уходит конфликтно, самые опасные доступы, к банку и к подписи, закрывают сразу, а на последние дни дают задачи, для которых они не нужны.
Машиночитаемая доверенность
Сотрудник подписывает документы от имени компании своей квалифицированной подписью физического лица, а полномочия подтверждает доверенность от компании (п. 2 ч. 1 ст. 17.2 Закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). С 1 сентября 2024 года, как пишет ФНС, нельзя применять выданные коммерческими удостоверяющими центрами сертификаты, владельцами которых указаны представители организаций по доверенности. Если бухгалтер подписывал отчётность или документы в ЭДО своей подписью, у него есть МЧД.
Действие доверенности прекращается по основаниям из п. 1 ст. 188 ГК РФ: истёк срок, доверенность отменил тот, кто её выдал, представитель отказался от полномочий, компания прекратила существование и ещё несколько случаев, связанных со смертью, недееспособностью и банкротством. Увольнения среди них нет. Отменяют доверенность в той же форме, в которой её выдали, либо в нотариальной форме (подп. 2 п. 1 ст. 188). Для МЧД проще всего первый путь: отменить её электронно.
По разъяснению УФНС по Пермскому краю от 15.09.2026, МЧД отзывают заявлением в налоговый орган в электронной форме по формату ФНС, подписанным квалифицированной подписью руководителя организации, и после подачи заявления прежняя МЧД прекращает действие. Если доверенность лежит в распределённом реестре ФНС, отменить её можно на портале ФНС «Единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей». В программах отчётности и ЭДО обычно есть своя кнопка отмены. После отправки стоит открыть доверенность в реестре или в программе и убедиться, что её статус сменился.
У одного сотрудника бывает несколько доверенностей. УФНС поясняет, что МЧД в формате ФНС (версия 5.03) подходит только для отношений с налоговыми органами, а для контрагентов оформляют единую МЧД по формату Минцифры (версия 003). Отменить нужно каждую.
Кто выдал доверенность и отменил её, обязан известить об отмене представителя и известных третьих лиц, перед которыми он действовал (п. 1 ст. 189 ГК РФ). Это не формальность: если третье лицо не знало и не должно было знать о прекращении доверенности, права и обязанности, приобретённые в результате действий бывшего представителя, сохраняют силу для компании (п. 2 ст. 189). Поставщикам и покупателям, с которыми бухгалтер подписывал документы в ЭДО, отправляют короткое письмо с датой отмены.
Бумажные доверенности, например на получение почты, денег или на визиты в инспекцию, тоже отменяют письменно и известив тех, перед кем сотрудник по ним действовал. Сведения об отмене доверенности в простой письменной форме можно внести в реестр распоряжений об отмене доверенностей через нотариуса или опубликовать в официальном издании, где печатают сведения о банкротстве, с нотариально засвидетельствованной подписью на заявлении. Третьи лица, которых не известили раньше, считаются извещёнными на следующий день после внесения в реестр или через месяц после публикации (п. 1 ст. 189 ГК РФ).
Сам сертификат подписи выдан на сотрудника как на физическое лицо, и прекратить его действие может его владелец по своему заявлению (п. 2 ч. 6 ст. 14 Закона № 63-ФЗ). Компания такого заявления подать не может, да это и не нужно: без доверенности такой подписью нельзя подписать документ от имени компании.
Если уходит директор
Подпись руководителя выдаёт удостоверяющий центр ФНС как подпись юридического лица с указанием директора. По ответам на частые вопросы на сайте ФНС, удостоверяющий центр сам прекращает такой сертификат, когда сведения о прекращении полномочий владельца появляются в ЕГРЮЛ. Но до записи в реестре проходит несколько дней, и всё это время подпись работает. Поэтому в удостоверяющий центр идут в день решения: обратиться может тот, кто принимает решение о прекращении полномочий (п. 4 ч. 1 ст. 17.2 Закона № 63-ФЗ), обычно участники общества, или сам уходящий директор как владелец сертификата (п. 2 ч. 6 ст. 14). Заявление владельца УЦ ФНС принимает лично, в налоговом органе, который выдаёт подписи, с проверкой личности. При смене руководителя организация также обязана обеспечить передачу документов бухгалтерского учёта, порядок передачи она определяет сама (ч. 4 ст. 29 Закона № 402-ФЗ).
Банк
Права тех, кто распоряжается счётом от имени клиента, банк признаёт по документам, предусмотренным законом, банковскими правилами и договором банковского счёта (п. 1 ст. 847 ГК РФ). Поэтому порядок зависит от договора: где-то хватает удаления пользователя в интернет-банке руководителем, где-то нужно заявление в отделении. Если у сотрудника было право подписи, меняют и документы о праве подписи в банке.
Отдельно проверяют, на чей телефон приходят коды подтверждения платежей. Если доступ к банку использовали без согласия компании, клиент обязан уведомить банк в форме, предусмотренной договором, незамедлительно после обнаружения, но не позднее дня, следующего за днём получения от банка уведомления об операции (ч. 11 ст. 9 Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»). Если банк, как положено, сообщил клиенту об операции, возместить операции, совершённые до уведомления от клиента, он обязан только клиенту-физлицу (ч. 15 ст. 9 того же закона). Для организации такой нормы нет, поэтому доступ бывшего сотрудника к счёту закрывают до его ухода, а не после того, как заметили лишний платёж.
1С, почта, облака и Госуслуги
В 1С учётную запись не удаляют: на неё ссылаются документы и журнал регистрации. В типовых конфигурациях открывают «Администрирование», «Настройки пользователей и прав», «Пользователи», карточку сотрудника и снимают флажок «Вход в программу разрешён» или ставят «Недействителен». Уже открытый сеанс при этом сам не закрывается, поэтому человека просят выйти или завершают сеанс через список активных пользователей.
В общих почтовых ящиках вроде бухгалтерии или приёмной меняют пароль. В облачных дисках сначала передают владение папками и файлами, которые создал сотрудник, и только потом удаляют его учётную запись: в некоторых сервисах вместе с учётной записью пропадают и её файлы. Если сотрудник был добавлен в профиль организации на Госуслугах, его оттуда удаляют, порядок описан в справке Госуслуг для организаций. Пароли от кабинетов поставщиков, маркетплейсов и CRM, которые знал сотрудник, меняют, если вход общий.
Что забрать
Ноутбук, носители подписи компании, пропуск, ключи. Если в компании введён режим коммерческой тайны, работник обязан при прекращении трудового договора передать работодателю имеющиеся у него материальные носители с такой информацией (подп. 4 ч. 3 ст. 11 Закона № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»). Технику компании в любом случае принимают по акту, где перечислены ноутбук, носители и пропуск.
Чек-лист на последний день
Отменены все МЧД сотрудника, статус «отменена» проверен в реестре, контрагенты по ЭДО извещены письмом.
В банке удалён пользователь, изменены права подписи, проверен телефон для кодов.
В 1С снят флажок «Вход в программу разрешён», сеанс завершён.
Сменены пароли общих ящиков, офисного Wi-Fi и входа в настройки роутера, если сотрудник их знал.
Передано владение файлами в облаке, удалена учётная запись.
Сотрудник удалён из профиля организации на Госуслугах, отключён его удалённый доступ к рабочему компьютеру.
Ноутбук, носители и ключи сданы по акту.