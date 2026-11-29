Машиночитаемая доверенность

Сотрудник подписывает документы от имени компании своей квалифицированной подписью физического лица, а полномочия подтверждает доверенность от компании (п. 2 ч. 1 ст. 17.2 Закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). С 1 сентября 2024 года, как пишет ФНС, нельзя применять выданные коммерческими удостоверяющими центрами сертификаты, владельцами которых указаны представители организаций по доверенности. Если бухгалтер подписывал отчётность или документы в ЭДО своей подписью, у него есть МЧД.

Действие доверенности прекращается по основаниям из п. 1 ст. 188 ГК РФ: истёк срок, доверенность отменил тот, кто её выдал, представитель отказался от полномочий, компания прекратила существование и ещё несколько случаев, связанных со смертью, недееспособностью и банкротством. Увольнения среди них нет. Отменяют доверенность в той же форме, в которой её выдали, либо в нотариальной форме (подп. 2 п. 1 ст. 188). Для МЧД проще всего первый путь: отменить её электронно.

По разъяснению УФНС по Пермскому краю от 15.09.2026, МЧД отзывают заявлением в налоговый орган в электронной форме по формату ФНС, подписанным квалифицированной подписью руководителя организации, и после подачи заявления прежняя МЧД прекращает действие. Если доверенность лежит в распределённом реестре ФНС, отменить её можно на портале ФНС «Единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей». В программах отчётности и ЭДО обычно есть своя кнопка отмены. После отправки стоит открыть доверенность в реестре или в программе и убедиться, что её статус сменился.

У одного сотрудника бывает несколько доверенностей. УФНС поясняет, что МЧД в формате ФНС (версия 5.03) подходит только для отношений с налоговыми органами, а для контрагентов оформляют единую МЧД по формату Минцифры (версия 003). Отменить нужно каждую.

Кто выдал доверенность и отменил её, обязан известить об отмене представителя и известных третьих лиц, перед которыми он действовал (п. 1 ст. 189 ГК РФ). Это не формальность: если третье лицо не знало и не должно было знать о прекращении доверенности, права и обязанности, приобретённые в результате действий бывшего представителя, сохраняют силу для компании (п. 2 ст. 189). Поставщикам и покупателям, с которыми бухгалтер подписывал документы в ЭДО, отправляют короткое письмо с датой отмены.

Бумажные доверенности, например на получение почты, денег или на визиты в инспекцию, тоже отменяют письменно и известив тех, перед кем сотрудник по ним действовал. Сведения об отмене доверенности в простой письменной форме можно внести в реестр распоряжений об отмене доверенностей через нотариуса или опубликовать в официальном издании, где печатают сведения о банкротстве, с нотариально засвидетельствованной подписью на заявлении. Третьи лица, которых не известили раньше, считаются извещёнными на следующий день после внесения в реестр или через месяц после публикации (п. 1 ст. 189 ГК РФ).

Сам сертификат подписи выдан на сотрудника как на физическое лицо, и прекратить его действие может его владелец по своему заявлению (п. 2 ч. 6 ст. 14 Закона № 63-ФЗ). Компания такого заявления подать не может, да это и не нужно: без доверенности такой подписью нельзя подписать документ от имени компании.