Упрощенная ликвидация ООО, действительно ли она настолько простая?

Добрый день! Хотелось бы обсудить тему, которая возможно окажется востребована многими. А, именно, ликвидацию ООО, в частности, ликвидацию по упрощенной системе.

Имеем в наличии ООО с одним учредителем, он же директор с трудовым договором и с заработной платой. Система налогообложения УСН. В свете последних изменений принято решение ООО закрыть (в регионе Нижний Новгород не предусмотрена АУСН). По всем параметрам подходим под упрощенную ликвидацию.

Подать заявление может только учредитель со своей ЭЦП. Решили заявление подать через нотариуса, чтобы сэкономить время, получилось. В выписке ЕГРЮЛ появилась запись о том, что 02 февраля 2026 года регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении. Теперь наша задача отслеживать публикации в Вестнике и от даты публикации отсчитывать ровно три месяца, но кто-то говорит 3,5-4 месяца.

От этого зависит, когда все же сдать окончательные отчеты и уволить директора.

Предположительно придется уволить директора датой через три месяца (на три дня пораньше, чтобы отчет успел уйти в СФР), подать на него отчеты в СФР, а потом уже датой исключения из ЕГРЮЛ подать корректирующий отчет , но на бумаге почтой, так как ЭЦП перестанет работать.

За время от подачи заявления до ликвидации нельзя вести деятельность.

У нас есть помещение в аренде, для адреса. Придется оплачивать аренду до момента ликвидации, надеюсь это не будет считаться ведением деятельности.

Нужно оплачивать страховые взносы с директора.

Решила отправить его в отпуск за свой счет, чтобы не платить зарплату.

На счете имеется немножко средств для оплаты предстоящих взносов и аренды, можно ли их класть на депозит, вдруг это посчитают деятельностью.

Когда закрыть расчетный счет?

Думаю, во избежание непонятных моментов, ближе к сроку ликвидации, счет нужно обнулить. И тогда, если мы не успеем закрыть его сами, банк закроет его после исключения из ЕГРЮЛ.

Получается, что главная сложность заключается в отсутствии конкретного срока исключения из ЕГРЮЛ.

От этого зависит: