Отчетность ИП за 2 квартал (1 полугодие) 2023 год по всем системам налогообложения. Когда сдавать?

Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия . Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 июля.

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налогоплательщики новых регионов могут сдавать декларацию на бумаге . Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 28 сентября .

Как платить авансовый платеж по НДФЛ:

если платить на КБК НДФЛ со статусом 02 (платежка-уведомление), то срок уплаты 25 июля. Отдельное уведомление сдавать не нужно

если платить на КБК ЕНП со статусом 01, то срок уплаты 28 июля. При этом необходимо подать уведомление об исчисленном налоге не позднее 25 июля,

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, если нет освобождения по ст.145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налогоплательщики новых регионов могут сдавать декларацию на бумаге. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 28 сентября .

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 июля.