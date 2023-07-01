Отчетность ИП за 2 квартал (1 полугодие) 2023 год по всем системам налогообложения. Когда сдавать?

Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!
ИП на ОСНО без работников
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налогоплательщики новых регионов могут сдавать декларацию на бумаге. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 28 сентября .
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 июля.
Как платить авансовый платеж по НДФЛ:
если платить на КБК ЕНП со статусом 01, то срок уплаты 28 июля. При этом необходимо подать уведомление об исчисленном налоге не позднее 25 июля,
если платить на КБК НДФЛ со статусом 02 (платежка-уведомление), то срок уплаты 25 июля. Отдельное уведомление сдавать не нужно
ИП на ЕСХН без работников
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, если нет освобождения по ст.145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налогоплательщики новых регионов могут сдавать декларацию на бумаге. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 28 сентября .
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 июля.
Уплата авансового платежа за 1 полугодие:
если платить на КБК ЕНП со статусом 01, то срок уплаты 28 июля. При этом необходимо подать уведомление об исчисленном налоге не позднее 25 июля,
если платить на КБК УСН со статусом 02 (платежка-уведомление), то срок уплаты 25 июля. Отдельное уведомление сдавать не нужно.
ИП на УСН без работников
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 июля.
Как платить авансовый платеж по УСН:
если платить на КБК ЕНП со статусом 01, то срок уплаты 28 июля. При этом необходимо подать уведомление об исчисленном налоге не позднее 25 июля,
если платить на КБК УСН со статусом 02 (платежка-уведомление), то срок уплаты 25 июля. Отдельное уведомление сдавать не нужно.
ИП на ПСН без работников
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 апреля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 июля.
Как платить ПСН. Уведомления по ПСН не предусмотрены, поэтому платить налог надо на КБК ЕНП платежкой со статусом 01. Налог будет начислен с ЕНС в размере и по срокам, указанным в патенте.
Комментарии