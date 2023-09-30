ОСНО организации: что сдаем за 3 квартал (9 месяцев) 2023 года

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), за второй квартал 2023 года.

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налогоплательщики новых регионов могут сдавать декларацию на бумаге Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 30 октября (потому что 28 выходной), 28 ноября и 28 декабря. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006 ( ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/475@ от 23.09.2019 ред. от 17.08.2022) – срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Налог уплачивается не позднее 30 октября (потому что 28 выходной). ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 октября. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Обратите внимание, что может сдаваться другая форма - рекомендованная. Подробности тут 🔥🔥🔥 ФНС не успевает утвердить РСВ. Отчет надо сдавать по рекомендованной форме. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022)) - 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во III квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 октября. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 октября.

Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.Форма КНД-1151085. Срок сдачи 20 октября.

Сроки сдачи ежемесячной отчетности во 4 квартале 2023 г.

Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 октября (за сентябрь), 27 ноября (за октябрь). За декабрь можно не сдавать, он будет в РСВ за год! Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 25 октября (по НДФЛ, удержанному с 23.09 по 22.10.2023), 27 ноября (по НДФЛ, удержанному с 23.10.2023 по 22.11.2023 и страховым взносам за октябрь), 25 декабря (по НДФЛ удержанному с 23.11.2023 по 22.12.2023 и страховым взносам за ноябрь), 29 декабря (по НДФЛ, удержанному с 23.12.2023 по 31.12.2023). ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:

а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

в) не позднее 25 октября, 27 ноября и 25 декабря при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК в 4 квартале 2023 г.