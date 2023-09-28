🔥🔥🔥 ФНС не успевает утвердить РСВ. Отчет надо сдавать по рекомендованной форме

Недавно задним числом изменили порядок начисления взносов, в том числе, за сотрудников-иностранцев. Поэтому нужна новая форма РСВ. Пока ее нет, при необходимости надо заполнять новую временную форму. Если у вас нет сотрудников-иностранцев, на которых начисляются взносы по отдельным тарифам, можно сдавать старую форму.

Рекомендованная форма приложена к письму ФНС от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@.

ФНС сообщает, что изменен порядок заполнения РСВ, добавлены новые коды для промышленных кластеров и СЭЗ из новых регионов.

Кстати, проект новой РСВ уже разработан. О нем мы рассказывали здесь.

Но налоговики не успевают завершить всю процедуру к началу отчетной кампании.

Поэтому пока нет приказа с новым бланком, с 02.10.2023 будет действовать рекомендованная форма, формат и порядок заполнения РСВ из письма ФНС.

Однако те, кого не затрагивают изменения, могут по-прежнему сдавать РСВ по старой форме.