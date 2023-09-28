РСВ

🔥🔥🔥 ФНС не успевает утвердить РСВ. Отчет надо сдавать по рекомендованной форме

Недавно задним числом изменили порядок начисления взносов, в том числе, за сотрудников-иностранцев. Поэтому нужна новая форма РСВ. Пока ее нет, при необходимости надо заполнять новую временную форму. Если у вас нет сотрудников-иностранцев, на которых начисляются взносы по отдельным тарифам, можно сдавать старую форму.
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Рекомендованная форма приложена к письму ФНС от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@.

ФНС сообщает, что изменен порядок заполнения РСВ, добавлены новые коды для промышленных кластеров и СЭЗ из новых регионов.

Кстати, проект новой РСВ уже разработан. О нем мы рассказывали здесь.

Но налоговики не успевают завершить всю процедуру к началу отчетной кампании.

Поэтому пока нет приказа с новым бланком, с 02.10.2023 будет действовать рекомендованная форма, формат и порядок заполнения РСВ из письма ФНС.

Однако те, кого не затрагивают изменения, могут по-прежнему сдавать РСВ по старой форме.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 7 минут назад

    Главный бухгалтер

    чудеса всё нарастают.... ТАКОГО я ещё за свою деятельность не слышал!

    Собираются что-то куда-то менять, но не изменили и отсюда вывод - 

    оказывается, мне РАЗРЕШАЕТСЯ использовать ЗАКОНОДАТЕЛЬНОУТВЕРЖДЁННУЮ !!!

    ой, а могли бы и не разрешить!!

    так и вспоминается бородатый анекдот: какой добрый человек - а мог бы и лезвием полоснуть....

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