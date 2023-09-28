🔥🔥🔥 ФНС не успевает утвердить РСВ. Отчет надо сдавать по рекомендованной форме

Рекомендованная форма приложена к письму ФНС от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@.
ФНС сообщает, что изменен порядок заполнения РСВ, добавлены новые коды для промышленных кластеров и СЭЗ из новых регионов.
Кстати, проект новой РСВ уже разработан. О нем мы рассказывали здесь.
Но налоговики не успевают завершить всю процедуру к началу отчетной кампании.
Поэтому пока нет приказа с новым бланком, с 02.10.2023 будет действовать рекомендованная форма, формат и порядок заполнения РСВ из письма ФНС.
Однако те, кого не затрагивают изменения, могут по-прежнему сдавать РСВ по старой форме.
Комментарии1
Главный бухгалтер
чудеса всё нарастают.... ТАКОГО я ещё за свою деятельность не слышал!
Собираются что-то куда-то менять, но не изменили и отсюда вывод -
оказывается, мне РАЗРЕШАЕТСЯ использовать ЗАКОНОДАТЕЛЬНОУТВЕРЖДЁННУЮ !!!
ой, а могли бы и не разрешить!!
так и вспоминается бородатый анекдот: какой добрый человек - а мог бы и лезвием полоснуть....