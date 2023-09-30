Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 3 квартал (9 месяцев) 2023 год

Сроки и особенности отчетности организаций, использующих системы налогообложения УСН (упрощенную систему налогообложения) и ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) за второй квартал 2023 года.

Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!

УСН

ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 октября. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во III квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 октября. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Обратите внимание, что может сдаваться другая форма - рекомендованная. Подробности тут 🔥🔥🔥 ФНС не успевает утвердить РСВ. Отчет надо сдавать по рекомендованной форме. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 октября. Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022)) - 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

Как платить авансовый платеж по УСН:

а) если платить на КБК ЕНП со статусом 01, то срок уплаты 30 октября. При этом необходимо подать уведомление об исчисленном налоге не позднее 25 октября.

б) если платить на КБК УСН со статусом 02 (платежка-уведомление), то срок уплаты 25 октября. Отдельное уведомление сдавать не нужно.

Сроки сдачи ежемесячной отчетности в 4 квартале 2023 г.

Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 октября (за сентябрь), 27 ноября (за октябрь). За декабрь можно не сдавать, он будет в РСВ за год! Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 25 октября (по НДФЛ, удержанному с 23.09 по 22.10.2023), 27 ноября (по НДФЛ, удержанному с 23.10.2023 по 22.11.2023 и страховым взносам за октябрь), 25 декабря (по НДФЛ удержанному с 23.11.2023 по 22.12.2023 и страховым взносам за ноябрь), 29 декабря (по НДФЛ, удержанному с 23.12.2023 по 31.12.2023). ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:

а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

в) не позднее 25 октября, 27 ноября и 25 декабря при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК в 4 квартале 2023 г.

ЕСХН

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, если нет освобождения по ст.145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налогоплательщики новых регионов могут сдавать декларацию на бумаге Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 30 октября, 28 ноября и 28 декабря. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 октября. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в I квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 октября. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

4.Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Обратите внимание, что может сдаваться другая форма - рекомендованная. Подробности тут 🔥🔥🔥 ФНС не успевает утвердить РСВ. Отчет надо сдавать по рекомендованной форме.

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 октября. Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022)) - 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Уплата авансового платежа за 9 месяцев:

а) если платить на КБК ЕНП со статусом 01, то срок уплаты 30 октября. При этом необходимо подать уведомление об исчисленном налоге не позднее 25 октября.

б) если платить на КБК УСН со статусом 02 (платежка-уведомление), то срок уплаты 25 октября. Отдельное уведомление сдавать не нужно.

Сроки сдачи ежемесячной отчетности в 4 квартале 2023 г.

Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 октября (за сентябрь), 27 ноября (за октябрь). За декабрь можно не сдавать, он будет в РСВ за год! Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 25 октября (по НДФЛ, удержанному с 23.09 по 22.10.2023), 27 ноября (по НДФЛ, удержанному с 23.10.2023 по 22.11.2023 и страховым взносам за октябрь), 25 декабря (по НДФЛ удержанному с 23.11.2023 по 22.12.2023 и страховым взносам за ноябрь), 29 декабря (по НДФЛ, удержанному с 23.12.2023 по 31.12.2023). ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:

а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

в) не позднее 25 октября, 27 ноября и 25 декабря при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК в 4 квартале 2023 г.