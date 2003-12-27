Отчетность ИП за 4 квартал (год) 2024 год по всем системам налогообложения

ИП на ОСНО без работников
1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (если нет освобождения по ст.145 НК РФ). КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 27 января, т.к. 25 января выходной. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 января, 28 февраля и 28 марта.
2. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
3. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января.
4. Декларация 3-НДФЛ (Приказ ФНС России от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757@) - срок сдачи 25 апреля. Новая декларация!
5. Срок уплаты НДФЛ за год - 15 июля. Уведомление об исчисленном налоге подавать не нужно, налог будет начислен по 3-НДФЛ!
6. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.
ИП на ЕСХН без работников
1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (если нет освобождения по ст.145 НК РФ). КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 27 января, т.к. 25 января выходной. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 января, 28 февраля и 28 марта.
2. Налоговая декларация по ЕСХН КНД-1151059 ( ФНС РФ:Приказ от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@ ред. от 18.12.2020) – срок сдачи 25 марта. Налог уплачивается не позднее 28 марта.
3. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
4. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января.
5. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.
ИП на УСН без работников
1. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
2. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января.
3. Налоговая декларация по УСН КНД-1152017 (Приказ ФНС России от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@) – срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию. Налог уплачивается не позднее 28 апреля.
4. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.
ИП на ПСН без работников
1. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
2. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января.
3. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.
Отчетность ИП по работникам
Отчетность за работников не зависит от системы налогообложения ИП!
1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 февраля (за январь), 25 марта (за февраль). За март можно не сдавать, данные будут в РСВ за 1 квартал!
2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 27 января (по НДФЛ, удержанному с 1.01 по 22.01.2025), 3 февраля (по НДФЛ, удержанному с 23.01 по 31.01.2025), 25 февраля (по НДФЛ, удержанному с 01.02 по 22.02.2025 и страховым взносам за январь), 3 марта (по НДФЛ, удержанному с 23.02 по 29.02.2025), 25 марта (по НДФЛ удержанному с 01.03 по 22.03.2025 и страховым взносам за февраль). Сроки перечисления в бюджет: 28 января, 5 февраля, 28 февраля, 5 марта, 28 марта.
3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:
а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
в) не позднее 25 октября, 25 ноября и 25 декабря при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК
4. ЕФС-1 с подразделом 1.2 и разделом 2 (Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281). Срок сдачи - 27 января, т.к. 25 января выходной. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются по 15 числам. Подраздел 1.2 сдается только на работников, у которых были особенности в стаже - отпуска за свой счет, по уходу за ребенком, вредные и тяжелые условия труда и т.д.
5. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ ред. от 29.09.2023) - срок сдачи 27 января, т.к 25 января выходной. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!.
6. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 19.09.2023 N ЕД-7-11/649@ (ред. от 09.01.2024)) - 25 февраля. Сдается в налоговую инспекцию.
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