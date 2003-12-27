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Отчетность

Отчетность ИП за 4 квартал (год) 2024 год по всем системам налогообложения

Что надо сдать ИП за 2024 год.

ИП на ОСНО без работников

1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (если нет освобождения по ст.145 НК РФ). КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 27 января, т.к. 25 января выходной. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 января, 28 февраля и 28 марта.

2. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

3. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января.

4. Декларация 3-НДФЛ (Приказ ФНС России от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757@) - срок сдачи 25 апреля. Новая декларация!

5. Срок уплаты НДФЛ за год - 15 июля. Уведомление об исчисленном налоге подавать не нужно, налог будет начислен по 3-НДФЛ!

6. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

ИП на ЕСХН без работников

1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (если нет освобождения по ст.145 НК РФ). КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 27 января, т.к. 25 января выходной. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 января, 28 февраля и 28 марта.

2. Налоговая декларация по ЕСХН КНД-1151059 ( ФНС РФ:Приказ от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@ ред. от 18.12.2020) – срок сдачи 25 марта. Налог уплачивается не позднее 28 марта.

3. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

4. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января.

5. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

ИП на УСН без работников

1. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

2. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января.

3. Налоговая декларация по УСН КНД-1152017 (Приказ ФНС России от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@) – срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию. Налог уплачивается не позднее 28 апреля.

4. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

ИП на ПСН без работников

1. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

2. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января.

3. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

Отчетность ИП по работникам

Отчетность за работников не зависит от системы налогообложения ИП!

1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 февраля (за январь), 25 марта (за февраль). За март можно не сдавать, данные будут в РСВ за 1 квартал!

2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 27 января (по НДФЛ, удержанному с 1.01 по 22.01.2025), 3 февраля (по НДФЛ, удержанному с 23.01 по 31.01.2025), 25 февраля (по НДФЛ, удержанному с 01.02 по 22.02.2025 и страховым взносам за январь), 3 марта (по НДФЛ, удержанному с 23.02 по 29.02.2025), 25 марта (по НДФЛ удержанному с 01.03 по 22.03.2025 и страховым взносам за февраль). Сроки перечисления в бюджет: 28 января, 5 февраля, 28 февраля, 5 марта, 28 марта.

3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:

а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
в) не позднее 25 октября, 25 ноября и 25 декабря при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК

4. ЕФС-1 с подразделом 1.2 и разделом 2 (Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281). Срок сдачи - 27 января, т.к. 25 января выходной. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются по 15 числам. Подраздел 1.2 сдается только на работников, у которых были особенности в стаже - отпуска за свой счет, по уходу за ребенком, вредные и тяжелые условия труда и т.д.

5. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ ред. от 29.09.2023) - срок сдачи 27 января, т.к 25 января выходной. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!.

6. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 19.09.2023 N ЕД-7-11/649@ (ред. от 09.01.2024)) - 25 февраля. Сдается в налоговую инспекцию.

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