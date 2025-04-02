ОСНО организации: что сдаем за 1 квартал 2025 год

1. Подтверждение основного вида деятельности в ФСС - заявление и справка о подтверждении вида деятельности. Сдается в СФР не позднее 15 апреля. Сдаем в последний раз! С 2026 года основной вид деятельности для тарифов будет браться из ЕГРЮЛ
2. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024 г.) – срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 апреля, 28 мая и 30 июня (т.к. 28 июня выходной). Новая форма!
3. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 апреля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.
4. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, КНД-1151006 (Приказ ФНС № ЕД-7-3/830@ от 02.10.2024 г.) – срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию. Налог уплачивается не позднее 28 апреля. Новая форма!
5. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 13.09.2024) - срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца, с учетом переноса выходных.
6. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) - 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию.
7. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во I квартале 2025 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 апреля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
8. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 апреля.
9. Уведомление об исчисленных налогах за 1 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 апреля. Срок уплаты не позднее 28 апреля.
Обратите внимание, серьезно изменились правила сдачи и сроки единой упрощенной декларации. Найти их можно в п. 2 ст. 80 НК РФ. Форма КНД-1151085.
Сроки сдачи ежемесячной отчетности во 2 квартале 2025 г.
1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 26 мая (за апрель) и 25 июнь (за май).
2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 3 апреля (по НДФЛ, удержанному с 23.03 по 31.03.2025), 25 апреля (по НДФЛ, удержанному с 1.04 по 22.04.2025), 5 мая (т.к. 3 выходной) (по НДФЛ, удержанному с 23.04 по 30.04.2025), 25 мая (по НДФЛ, удержанному с 01.05 по 22.05.2025 и страховым взносам за апрель), 3 июня (по НДФЛ, удержанному с 23.05 по 31.05.2025), 25 июня (по НДФЛ удержанному с 01.06 по 22.06.2025 и страховым взносам за май). Сроки перечисления в бюджет: 7 апреля (т.к. 5 выходной) , 28 апреля, 5 мая, 28 мая, 5 июня, 30 июня (т.к. 28 выходной).
3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:
а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
в) не позднее 25 апреля, 25 мая и 25 июня при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.
ОСНО организации: что сдаем за 1 квартал 2025 год
1. Подтверждение основного вида деятельности в ФСС - заявление и справка о подтверждении вида деятельности. Сдается в СФР не позднее 15 апреля. Сдаем в последний раз! С 2026 года основной вид деятельности для тарифов будет браться из ЕГРЮЛ
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