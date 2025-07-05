Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 2 квартал (1 полугодие) 2025 года

ЕСХН

1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024 г.) – срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 август и 29 сентября (т.к. 28 сентября выходной). Организации с освобождением по ст.145 НК декларацию не сдают.



2. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.



3. Уведомление об исчисленном налоге по ЕСХН за 1 полугодие. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты аванса за 1 полугодие - 28 июля.



4. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 13.09.2024) - срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца, с учетом переноса выходных.



5. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) - 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.



6. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2025 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!



7. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля.



8. Уведомление об исчисленных налогах за 2 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты не позднее 28 июля.