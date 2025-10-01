Отчетность ИП за 3 квартал 2025 года по всем системам налогообложения

ИП на ОСНО без работников
1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024 г.) – срок сдачи 27 октября, т.к. 25 выходной. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 октября, 28 ноября и 29 декабря (т.к. 28 декабря выходной). Организации с освобождением по ст.145 НК декларацию не сдают.
2. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во III квартале 2025 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 октября, т.к. 25 выходной. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
3. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 октября.
4. Уведомление об исчисленном НДФЛ за 9 месяцев 2025. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 27 октября, т.к. 25 выходной. Срок уплаты аванса за 1 полугодие - 28 октября. Если налога к уплате нет, нулевое уведомление не сдается!
ИП на ЕСХН без работников
1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024 г.) – срок сдачи 27 октября, т.к. 25 выходной. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 октября, 28 ноября и 29 декабря (т.к. 28 декабря выходной). Организации с освобождением по ст.145 НК декларацию не сдают.
2. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во III квартале 2025 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 октября, т.к. 25 выходной. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
3. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 октября.
ИП на УСН без работников
1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024 г.) – срок сдачи 27 октября, т.к. 25 выходной. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 октября, 28 ноября и 29 декабря (т.к. 28 декабря выходной). Организации с освобождением по ст.145 НК декларацию не сдают.
2. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2025 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 октября, т.к. 25 выходной. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
3. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 октября.
4. Уведомление об исчисленном налоге по УСН за 1 полугодие. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 27 октября, т.к. 25 выходной. Срок уплаты аванса 28 октября.
ИП на ПСН без работников
1. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2025 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 октября, т.к. 25 выходной. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
2. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 октября.
Отчетность ИП по работникам
Отчетность за работников не зависит от системы налогообложения ИП!
1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 августа (за июль) и 25 сентября (за август).
2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 3 июля (по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 30.06.2025), 25 июля (по НДФЛ, удержанному с 1.07 по 22.07.2025), 3 августа (по НДФЛ, удержанному с 23.07 по 31.07.2025), 25 августа (по НДФЛ, удержанному с 01.08 по 22.08.2025 и страховым взносам за июль), 3 сентября (по НДФЛ, удержанному с 23.08 по 31.08.2025), 25 сентября (по НДФЛ удержанному с 01.09 по 22.09.2025 и страховым взносам за август). Сроки перечисления в бюджет: 7 июля (т.к. 5 выходной) , 28 июля, 5 августа, 28 августа, 5 сентября, 29 сентября (т.к. 28 выходной).
3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:
а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
в) не позднее 25 апреля, 25 мая и 25 июня при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.
4. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.
5. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 13.09.2024) - срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца.
6. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) - 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.
