Отчетность ИП за 3 квартал 2025 года по всем системам налогообложения

ИП на УСН без работников

1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024 г.) – срок сдачи 27 октября, т.к. 25 выходной. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 октября, 28 ноября и 29 декабря (т.к. 28 декабря выходной). Организации с освобождением по ст.145 НК декларацию не сдают.



2. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2025 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 октября, т.к. 25 выходной. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!



3. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 октября.



4. Уведомление об исчисленном налоге по УСН за 1 полугодие. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 27 октября, т.к. 25 выходной. Срок уплаты аванса 28 октября.



ИП на ПСН без работников

