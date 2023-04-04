Безопасная доля вычетов НДС на I квартал 2023 года

Информация о безопасной доле возмещения НДС в 1 квартале 2023 года.

3 апреля 2023 года ФНС разместила на своем сайте информацию о безопасной доле вычетов НДС на 1 квартал 2023 года.

Превышение допустимой доли вычетов автоматически влечет за собой интерес контролеров и повышает риск выездной налоговой проверки (ВНП).

По практике могу сказать, что именно регулярное превышение допустимой доли вычетов НДС становится причиной, по которой налоговики решаются глубоко проверить деятельность компании или ИП.

В прошлом году сотрудники ФНС доначислили бизнесу – 685,7 млрд., нет никаких гарантий, что в этом году цифра не станет еще больше. Ведь всем понятно, как остро бюджет нуждается сейчас в деньгах.

Посчитать самостоятельно какая доля вычетов у вас несложно, ее расчет производится по формуле:

Избежать превышения можно, если перенести вычет на другой квартал или разбить его на несколько частей, что позволит возмещать НДС в течение нескольких налоговых периодов

Обратите внимание, декларацию по НДС за 1 квартал 2023 года организации и ИП должны сдать в срок до 25 апреля по обновленной форме, в редакции приказа № ЕД-7-3/1191@ от 12.12.2022 года. Об этом сообщила ФНС в своем сообщении от 04.04.2023.

Информация о безопасной доле вычетов с сайта ФНС в процентах на 1 квартал 2023 года :

Центральный федеральный округ

Белгородская область 90,0;

Брянская область 86,3;

Владимирская область 83,0;

Воронежская область 89,1;

Ивановская область 88,6;

Калужская область 83,9;

Костромская область 81,3;

Курская область 91,2;

Липецкая область 99,1;

Московская область 87,0;

Орловская область 89,8;

Рязанская область 83,6;

Смоленская область 92,0;

Тамбовская область 93,8;

Тверская область 85,0;

Тульская область 89,7;

Ярославская область 89,2;

Город Москва 87,7;

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия 85,8;

Республика Коми 71,6;

Архангельская область 89,3;

Вологодская область 90,0;

Калининградская область 88,1;

Ленинградская область 82,4;

Мурманская область 145,2;

Новгородская область 98,7;

Псковская область 86,7;

Город Санкт-Петербург 91,3;

Ненецкий автономный округ –

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан 85,9;

Республика Ингушетия 94,3;

Кабардино-Балкарская Республика 91,0;

Карачаево-Черкесская Республика 89,2;

Республика Северная Осетия – Алания 86,6;

Чеченская Республика 99,6;

Ставропольский край 93,9;

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 84,5;

Республика Калмыкия 61,9;

Краснодарский край 89,6;

Астраханская область 79,1;

Волгоградская область 82,0;

Ростовская область 91,3;

Республика Крым 87,2;

Город Севастополь 81,9;

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан 89,7;

Республика Марий Эл 85,0;

Республика Мордовия 87,7;

Республика Татарстан 86,9;

Удмуртская Республика 80,3;

Чувашская Республика 80,1;

Кировская область 84,6;

Нижегородская область 87,9;

Оренбургская область 72,2;

Пензенская область 84,5;

Пермский край 77,9;

Самарская область 78,8;

Саратовская область 86,8;

Ульяновская область 87,1;

Уральский федеральный округ

Курганская область 84,5;

Свердловская область 87,3;

Тюменская область 85,5;

Челябинская область 86,7;

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 68,4;

Ямало-Hенецкий автономный округ 69,4;

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай 107,4;

Республика Тыва 67,6;

Республика Хакасия 84,2;

Алтайский край 88,3;

Красноярский край 92,1;

Иркутская область 81,0;

Кемеровская область – Кузбасс 90,1;

Новосибирская область 85,2;

Омская область 83,9;

Томская область 82,7;

Дальневосточный федеральный округ

Республика Бурятия 105,8;

Республика Саха (Якутия) 79,9;

Приморский край 92,5;

Хабаровский край 95,6;

Амурская область 108,3;

Камчатский край 101,3;

Магаданская область 119,2;

Сахалинская область 105,1;

Забайкальский край 94,0;

Еврейская автономная область 84,0;

Чукотский автономный округ 129,1;

Юго-Западные субъекты

Донецкая Народная Республика 0,7;

Луганская Народная Республика –

Запорожская область 88,7;

Херсонская область –

Несмотря на то, что не которые налоговые консультанты утверждают, что сейчас невозможно законно экономить НДС, скажу что это не так.

В моем арсенале более 50 различных кейсов по законной оптимизации НДС, которые позволяют точечно без покупки «бумажного НДС» и расчетов с сырыми компаниями экономить налоги.

Больше полезных советов, ищите на моем телеграм канале. https://t.me/finansypodkontrolem

♥ До новых встреч на трибуне Клерка! ♥