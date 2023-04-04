Безопасная доля вычетов НДС на I квартал 2023 года

3 апреля 2023 года ФНС разместила на своем сайте информацию о безопасной доле вычетов НДС на 1 квартал 2023 года.
Превышение допустимой доли вычетов автоматически влечет за собой интерес контролеров и повышает риск выездной налоговой проверки (ВНП).
По практике могу сказать, что именно регулярное превышение допустимой доли вычетов НДС становится причиной, по которой налоговики решаются глубоко проверить деятельность компании или ИП.
В прошлом году сотрудники ФНС доначислили бизнесу – 685,7 млрд., нет никаких гарантий, что в этом году цифра не станет еще больше. Ведь всем понятно, как остро бюджет нуждается сейчас в деньгах.
Посчитать самостоятельно какая доля вычетов у вас несложно, ее расчет производится по формуле:
Обратите внимание, декларацию по НДС за 1 квартал 2023 года организации и ИП должны сдать в срок до 25 апреля по обновленной форме, в редакции приказа № ЕД-7-3/1191@ от 12.12.2022 года. Об этом сообщила ФНС в своем сообщении от 04.04.2023.
Информация о безопасной доле вычетов с сайта ФНС в процентах на 1 квартал 2023 года :
Центральный федеральный округ
Белгородская область 90,0;
Брянская область 86,3;
Владимирская область 83,0;
Воронежская область 89,1;
Ивановская область 88,6;
Калужская область 83,9;
Костромская область 81,3;
Курская область 91,2;
Липецкая область 99,1;
Московская область 87,0;
Орловская область 89,8;
Рязанская область 83,6;
Смоленская область 92,0;
Тамбовская область 93,8;
Тверская область 85,0;
Тульская область 89,7;
Ярославская область 89,2;
Город Москва 87,7;
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 85,8;
Республика Коми 71,6;
Архангельская область 89,3;
Вологодская область 90,0;
Калининградская область 88,1;
Ленинградская область 82,4;
Мурманская область 145,2;
Новгородская область 98,7;
Псковская область 86,7;
Город Санкт-Петербург 91,3;
Ненецкий автономный округ –
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 85,9;
Республика Ингушетия 94,3;
Кабардино-Балкарская Республика 91,0;
Карачаево-Черкесская Республика 89,2;
Республика Северная Осетия – Алания 86,6;
Чеченская Республика 99,6;
Ставропольский край 93,9;
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 84,5;
Республика Калмыкия 61,9;
Краснодарский край 89,6;
Астраханская область 79,1;
Волгоградская область 82,0;
Ростовская область 91,3;
Республика Крым 87,2;
Город Севастополь 81,9;
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 89,7;
Республика Марий Эл 85,0;
Республика Мордовия 87,7;
Республика Татарстан 86,9;
Удмуртская Республика 80,3;
Чувашская Республика 80,1;
Кировская область 84,6;
Нижегородская область 87,9;
Оренбургская область 72,2;
Пензенская область 84,5;
Пермский край 77,9;
Самарская область 78,8;
Саратовская область 86,8;
Ульяновская область 87,1;
Уральский федеральный округ
Курганская область 84,5;
Свердловская область 87,3;
Тюменская область 85,5;
Челябинская область 86,7;
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 68,4;
Ямало-Hенецкий автономный округ 69,4;
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 107,4;
Республика Тыва 67,6;
Республика Хакасия 84,2;
Алтайский край 88,3;
Красноярский край 92,1;
Иркутская область 81,0;
Кемеровская область – Кузбасс 90,1;
Новосибирская область 85,2;
Омская область 83,9;
Томская область 82,7;
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия 105,8;
Республика Саха (Якутия) 79,9;
Приморский край 92,5;
Хабаровский край 95,6;
Амурская область 108,3;
Камчатский край 101,3;
Магаданская область 119,2;
Сахалинская область 105,1;
Забайкальский край 94,0;
Еврейская автономная область 84,0;
Чукотский автономный округ 129,1;
Юго-Западные субъекты
Донецкая Народная Республика 0,7;
Луганская Народная Республика –
Запорожская область 88,7;
Херсонская область –
Несмотря на то, что не которые налоговые консультанты утверждают, что сейчас невозможно законно экономить НДС, скажу что это не так.
В моем арсенале более 50 различных кейсов по законной оптимизации НДС, которые позволяют точечно без покупки «бумажного НДС» и расчетов с сырыми компаниями экономить налоги.
Больше полезных советов, ищите на моем телеграм канале. https://t.me/finansypodkontrolem
♥ До новых встреч на трибуне Клерка! ♥
Комментарии