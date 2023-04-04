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Ольга Ульянова аудитор
НДС

Безопасная доля вычетов НДС на I квартал 2023 года

Информация о безопасной доле возмещения НДС в 1 квартале 2023 года.

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Безопасная доля вычетов НДС на I квартал 2023 года

3 апреля 2023 года ФНС разместила на своем сайте информацию о безопасной доле вычетов НДС на 1 квартал 2023 года.

Превышение допустимой доли вычетов автоматически влечет за собой интерес контролеров и повышает риск выездной налоговой проверки (ВНП).

По практике могу сказать, что именно регулярное превышение допустимой доли вычетов НДС становится причиной, по которой налоговики решаются глубоко проверить деятельность компании или ИП.

В прошлом году сотрудники ФНС доначислили бизнесу – 685,7 млрд., нет никаких гарантий, что в этом году цифра не станет еще больше. Ведь всем понятно, как остро бюджет нуждается сейчас в деньгах.

Посчитать самостоятельно какая доля вычетов у вас несложно, ее расчет производится по формуле:

Избежать превышения можно, если перенести вычет на другой квартал или разбить его на несколько частей, что позволит возмещать НДС в течение нескольких налоговых периодов

Обратите внимание, декларацию по НДС за 1 квартал 2023 года организации и ИП должны сдать в срок до 25 апреля по обновленной форме, в редакции приказа № ЕД-7-3/1191@ от 12.12.2022 года. Об этом сообщила ФНС в своем сообщении от 04.04.2023.

Информация о безопасной доле вычетов с сайта ФНС в процентах на 1 квартал 2023 года :

Центральный федеральный округ

  • Белгородская область 90,0;

  • Брянская область 86,3;

  • Владимирская область 83,0;

  • Воронежская область 89,1;

  • Ивановская область 88,6;

  • Калужская область 83,9;

  • Костромская область 81,3;

  • Курская область 91,2;

  • Липецкая область 99,1;

  • Московская область 87,0;

  • Орловская область 89,8;

  • Рязанская область 83,6;

  • Смоленская область 92,0;

  • Тамбовская область 93,8;

  • Тверская область 85,0;

  • Тульская область 89,7;

  • Ярославская область 89,2;

  • Город Москва 87,7;

Северо-Западный федеральный округ

  • Республика Карелия 85,8;

  • Республика Коми 71,6;

  • Архангельская область 89,3;

  • Вологодская область 90,0;

  • Калининградская область 88,1;

  • Ленинградская область 82,4;

  • Мурманская область 145,2;

  • Новгородская область 98,7;

  • Псковская область 86,7;

  • Город Санкт-Петербург 91,3;

  • Ненецкий автономный округ –

Северо-Кавказский федеральный округ

  • Республика Дагестан 85,9;

  • Республика Ингушетия 94,3;

  • Кабардино-Балкарская Республика 91,0;

  • Карачаево-Черкесская Республика 89,2;

  • Республика Северная Осетия – Алания 86,6;

  • Чеченская Республика 99,6;

  • Ставропольский край 93,9;

Южный федеральный округ

  • Республика Адыгея 84,5;

  • Республика Калмыкия 61,9;

  • Краснодарский край 89,6;

  • Астраханская область 79,1;

  • Волгоградская область 82,0;

  • Ростовская область 91,3;

  • Республика Крым 87,2;

  • Город Севастополь 81,9;

Приволжский федеральный округ

  • Республика Башкортостан 89,7;

  • Республика Марий Эл 85,0;

  • Республика Мордовия 87,7;

  • Республика Татарстан 86,9;

  • Удмуртская Республика 80,3;

  • Чувашская Республика 80,1;

  • Кировская область 84,6;

  • Нижегородская область 87,9;

  • Оренбургская область 72,2;

  • Пензенская область 84,5;

  • Пермский край 77,9;

  • Самарская область 78,8;

  • Саратовская область 86,8;

  • Ульяновская область 87,1;

Уральский федеральный округ

  • Курганская область 84,5;

  • Свердловская область 87,3;

  • Тюменская область 85,5;

  • Челябинская область 86,7;

  • Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 68,4;

  • Ямало-Hенецкий автономный округ 69,4;

Сибирский федеральный округ

  • Республика Алтай 107,4;

  • Республика Тыва 67,6;

  • Республика Хакасия 84,2;

  • Алтайский край 88,3;

  • Красноярский край 92,1;

  • Иркутская область 81,0;

  • Кемеровская область – Кузбасс 90,1;

  • Новосибирская область 85,2;

  • Омская область 83,9;

  • Томская область 82,7;

Дальневосточный федеральный округ

  • Республика Бурятия 105,8;

  • Республика Саха (Якутия) 79,9;

  • Приморский край 92,5;

  • Хабаровский край 95,6;

  • Амурская область 108,3;

  • Камчатский край 101,3;

  • Магаданская область 119,2;

  • Сахалинская область 105,1;

  • Забайкальский край 94,0;

  • Еврейская автономная область 84,0;

  • Чукотский автономный округ 129,1;

Юго-Западные субъекты

  • Донецкая Народная Республика 0,7;

  • Луганская Народная Республика –

  • Запорожская область 88,7;

  • Херсонская область –

Несмотря на то, что не которые налоговые консультанты утверждают, что сейчас невозможно законно экономить НДС, скажу что это не так.

В моем арсенале более 50 различных кейсов по законной оптимизации НДС, которые позволяют точечно без покупки «бумажного НДС» и расчетов с сырыми компаниями экономить налоги.

Больше полезных советов, ищите на моем телеграм канале. https://t.me/finansypodkontrolem

♥ До новых встреч на трибуне Клерка! ♥

Ольга Ульянова аудитор

Ольга Ульянова аудитор

Аудитор-консультант

23 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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