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Ольга Ульянова аудитор
Лимиты по УСН

Как избежать превышения лимита по численности на УСН и АУСН

Статья подскажет предпринимателям какие есть варианты избежать превышения лимита по численности сотрудников на УСН и АУСН. Еще из нее вы узнаете в каком случае не включение в штат персонала может привести к налоговым рискам.
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Как избежать превышения лимита по численности на УСН и АУСН
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С вами на связи Ольга Ульянова аудитор и бизнес консультант по налогам.

Не секрет, что УСН обходится дешевле, чем ОСНО, благодаря более низким налоговым ставкам, поэтому для бизнесменов важно соблюдать лимиты, предусмотренные для упрощенки. Один из них — это предельная численность персонала.

Напомню действующие лимиты:

  • если численность превысит 100 чел., то единый налог на УСН придется платить по повышенным ставкам;

  • если численность превысит 130 чел., то теряется право на применение УСН, нужно переходить на ОСНО.

  • если превысить численность 5 чел., то тогда нельзя применять автоупрощенку (она же АУСН).

Контроль за не превышением лимита персонала необходимо проводить ежеквартально в рамках отчетных и налоговых периодов.

Важно: обратите внимание для определения средней численности персонала нужно использовать порядок, утв. приказом Росстата №872 от 30.11.2022, ст. 346.12 НК.

Для снижения этого показателя часто используют договоры ГПД, авторские договоры, совместителей и сотрудников на неполном рабочем дне. Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

Неполный рабочий день

Согласно приказу Росстата №872, сотрудники, которые работают на неполную ставку, включаются в среднюю численность персонала исходя из отработанного времени.

В результате можно снизить показатель численности путем перевода части персонала на неполный рабочий день. Однако, я не рекомендую сильно заигрываться с этим способом, высока вероятность, что налоговики попытаются его оспорить.

Замена внешних совместителей внутренними

Для снижения показателя средней численности персонала можно заменить внешних совместителей на внутренних.

При расчете численности персонала, внешние совместители учитываются в полном объеме, независимо от применяемой ставки.

Использование внутренних совместителей, позволяет не превышать лимит численности для спецрежима. При этом, внутренних совместителей нужно учитывать только в соответствии с одной ставкой, независимо от количества совмещений (п. 75 и 78 приказа Росстата №872).

Но для использования совместительства есть определенные ограничения, которые рекомендую вам учитывать.

Договоры подряда с внештатными исполнителями (гражданско-правовые договоры).

Ключевым моментом, чтобы избежать рисков является отсутствие в ГПД признаков трудового договора. Таких как:

  • Выполнение работ определенного рода, а не разового задания заказчика.

  • График работы согласовывается с работодателем.

  • Подчинение правилам внутреннего трудового распорядка.

  • Работодатель предоставляет физлицу инструменты, материалы и механизмы, оплачивает расходы, связанные с его поездками в целях выполнения работы, и т. п.

  • Гарантированные выплаты, одинаковые и систематические.

  • Выполнение работы на рабочем месте, которое указывается работодателем или согласовывается с ним.

  • Включение работника в производственную деятельность предприятия.

  • Выполнение работы под контролем и под управлением работодателя.

  • Работа по определенной должности или профессии в соответствии со штатным расписанием.

  • Гражданско-правовой договор перезаключается вновь и вновь в течение длительного времени.

При расчете средней численности персонала подрядчики-физические лица с статусом ИП и самозанятые не учитываются (п 75 и 79 приказа Росстата №872) .

Минфин это подтвердил в письме №03-11-11/29573 от 20.04.2021 года.

А вот гражданско-правовые договоры с физическими лицами без статуса ИП или самозанятого нужно учитывать при расчете лимита численности в период действия договора.

Авторские договоры

Авторские договоры, несмотря на их гражданско-правовой характер, предполагают исключение работников, заключивших такой договор, из средней численности персонала (п. 79 приказа Росстата №872). Это означает, что при расчете средней численности персонала работники, заключившие авторские договоры, не учитываются.

Работники, заключившие авторские договоры, обычно занимаются творческой деятельностью, созданием интеллектуальной продукции и т.д. Таким образом, их статус не совпадает со статусом обычного работника, и их оплата и условия работы могут быть нестандартными.

Стоит учитывать, что заключение авторского договора может не всегда быть целесообразным. Так, если трудовые функции работника, заключившего авторский договор, схожи с трудовыми обязанностями других работников возможны соответствующие риски.

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Ольга Ульянова аудитор

Ольга Ульянова аудитор

Аудитор-консультант

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Комментарии

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