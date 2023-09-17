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Ольга Ульянова аудитор
Учет расходов

Как увеличить нормативы расходов на ГСМ. Нужно ли оформлять путевой лист на автомобиль директора?

За счет ГСМ можно увеличить расходы, на УСН или ОСНО, благодаря чему можно заплатить меньше налогов в бюджет. Но делать это необходимо аккуратно и обдуманно.
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Как увеличить нормативы расходов на ГСМ. Нужно ли оформлять путевой лист на автомобиль директора?

Вы можете увеличить расходы на ГСМ, если сумеете документально подтвердить повышенный расход топлива в вашей организации.

Так, чтобы признать больше расходов на бензин и другое топливо в затратах для целей налогообложения, можно использовать дополнительные коэффициенты (распоряжение Минтранса № АМ-23-р от 14.03.2008 г).

Этот вариант оптимизации не влечет за собой налоговых рисков, если вы не допустите технических ошибок в расчетах. Чиновники не раз подтверждали, что применение повышающих коэффициентов является законным (письма Минфина от 27.11.2019 № 03-03-07/92049, от 26.09.2019 № 03-03-07/74189, от 22.03.2019 № 03-03-07/19283).

Еще для некоторых марок автомобилей можно использовать выгодные нормы, из письма ФНС № ГИ-6-17/337 от 29.03.2006.

К учету ГСМ в неавтотранспортных предприятиях чиновники относятся более лояльно, им разрешено учитывать топливо в затратах без нормирования. Но только в том случае, если на предприятии организован надлежащий учет ГСМ и документально подтверждено расходование топлива на коммерческие цели (письма Минфина № 03-03-07/92049 от 27.11.2019, № 03-03-07/74189 от 26.09.2019, № 03-03-07/19283 от 22.03.2019).

Для обоснования повышенных норм расхода ГСМ вначале создайте приказ, в котором будет фигурировать комиссия, определяющая нормы расхода ГСМ. Указанная комиссия принимает решение о применении соответствующих надбавок. В этом же приказе необходимо указать и базовые нормы с ссылкой на распоряжение Минтранса № АМ-23-р от 14.03.2008.

До принятия приказа, утверждающего нормы, руководствуйтесь соответствующей технической документацией и (или) информацией, предоставляемой изготовителем автомобиля (письмо Минфина от 22.06.2010 № 03-03-06/4/61).

Ну и конечно не забывайте про путевые листы. Их отсутствие или неверное оформление — боль многих компаний, которая может повлечь за собой высокие риски доначисления налогов. А косячат с путевыми листами бухгалтеры часто.

Например, вы купили в лизинг автомобиль на ООО для директора. В этом случае вам нужно оформить приказ о закреплении за сотрудником автомобиля и акт закрепления транспортного средства за водителем.

Если руководитель использует автомобиль для служебных целей и перевозит грузы или других людей, кроме себя, например, своих сотрудников, то необходимо оформить путевой лист.

Обязанность заполнять путевые листы в случаях, когда нет перевозок пассажиров и грузов, законодательством не предусмотрена.

Для подтверждения служебного характера поездок руководителя, включая перевозку грузов и других людей, можно использовать различные документы, такие как акты, приказы, справки и т.д.

Однако, для большей удобства и безопасности, рекомендуется оформлять путевой лист.

Путевые листы следует заполнять только для служебных поездок, поскольку они позволяют учесть расходы на ГСМ.

Обратите внимание — личные поездки директора нельзя признавать в расходах для целей налогообложения.

Если директор будет использовать автомобиль в личных целях, то это будет считаться доходом в натуральной форме. В таком случае, необходимо удержать НДФЛ и начислить страховые взносы.

До новых встреч на Трибуне Клерка ❤!

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Ольга Ульянова аудитор

Ольга Ульянова аудитор

Аудитор-консультант

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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