Как увеличить нормативы расходов на ГСМ. Нужно ли оформлять путевой лист на автомобиль директора?

За счет ГСМ можно увеличить расходы, на УСН или ОСНО, благодаря чему можно заплатить меньше налогов в бюджет. Но делать это необходимо аккуратно и обдуманно.

Вы можете увеличить расходы на ГСМ, если сумеете документально подтвердить повышенный расход топлива в вашей организации.

Так, чтобы признать больше расходов на бензин и другое топливо в затратах для целей налогообложения, можно использовать дополнительные коэффициенты (распоряжение Минтранса № АМ-23-р от 14.03.2008 г).

Этот вариант оптимизации не влечет за собой налоговых рисков, если вы не допустите технических ошибок в расчетах. Чиновники не раз подтверждали, что применение повышающих коэффициентов является законным (письма Минфина от 27.11.2019 № 03-03-07/92049, от 26.09.2019 № 03-03-07/74189, от 22.03.2019 № 03-03-07/19283).

Еще для некоторых марок автомобилей можно использовать выгодные нормы, из письма ФНС № ГИ-6-17/337 от 29.03.2006.

К учету ГСМ в неавтотранспортных предприятиях чиновники относятся более лояльно, им разрешено учитывать топливо в затратах без нормирования. Но только в том случае, если на предприятии организован надлежащий учет ГСМ и документально подтверждено расходование топлива на коммерческие цели (письма Минфина № 03-03-07/92049 от 27.11.2019, № 03-03-07/74189 от 26.09.2019, № 03-03-07/19283 от 22.03.2019).

Для обоснования повышенных норм расхода ГСМ вначале создайте приказ, в котором будет фигурировать комиссия, определяющая нормы расхода ГСМ. Указанная комиссия принимает решение о применении соответствующих надбавок. В этом же приказе необходимо указать и базовые нормы с ссылкой на распоряжение Минтранса № АМ-23-р от 14.03.2008.

До принятия приказа, утверждающего нормы, руководствуйтесь соответствующей технической документацией и (или) информацией, предоставляемой изготовителем автомобиля (письмо Минфина от 22.06.2010 № 03-03-06/4/61).

Ну и конечно не забывайте про путевые листы. Их отсутствие или неверное оформление — боль многих компаний, которая может повлечь за собой высокие риски доначисления налогов. А косячат с путевыми листами бухгалтеры часто.

Например, вы купили в лизинг автомобиль на ООО для директора. В этом случае вам нужно оформить приказ о закреплении за сотрудником автомобиля и акт закрепления транспортного средства за водителем.

Если руководитель использует автомобиль для служебных целей и перевозит грузы или других людей, кроме себя, например, своих сотрудников, то необходимо оформить путевой лист.

Обязанность заполнять путевые листы в случаях, когда нет перевозок пассажиров и грузов, законодательством не предусмотрена.

Для подтверждения служебного характера поездок руководителя, включая перевозку грузов и других людей, можно использовать различные документы, такие как акты, приказы, справки и т.д.

Однако, для большей удобства и безопасности, рекомендуется оформлять путевой лист.

Путевые листы следует заполнять только для служебных поездок, поскольку они позволяют учесть расходы на ГСМ.

Обратите внимание — личные поездки директора нельзя признавать в расходах для целей налогообложения.

Если директор будет использовать автомобиль в личных целях, то это будет считаться доходом в натуральной форме. В таком случае, необходимо удержать НДФЛ и начислить страховые взносы.

До новых встреч на Трибуне Клерка ❤!

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