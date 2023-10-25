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Ольга Ульянова аудитор
НДС

НДС при передаче основных средств в виде вклада в имущество. Как сэкономить налоги при передаче имущества дочерней компании

На связи Ольга Ульянова аудитор, давайте разберемся как обстоят дела с НДС в этой ситуации у принимающей и у передающей стороны. Дочитав материал до конца, вы узнаете, как можно сэкономить.
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НДС при передаче основных средств в виде вклада в имущество. Как сэкономить налоги при передаче имущества дочерней компании
Визуальное оформление Анастасии Ушанёвой «Финансы под контролем»

Передача основного средства дочерней компании и НДС

Для примера возьмем вариант, когда материнская компания владеет 100% уставного капитала «дочки». В результате обе компании у нас будут на общем режиме налогообложения. Как из одной из них сделать фирму на УСН тема для отдельного обсуждения…

Напомню, что организации не имеют права применять УСН, если доля участия других организаций превышает 25% (письмо Минфина № 03-11-11/11914 от 19.02.2021 года).

Согласно п.1 ст.146 НК, операции по передаче основного средства в качестве вклада участника в имущество дочернего общества признаются объектом налогообложения НДС. Поэтому необходимо начислить НДС с рыночной стоимости переданного дочернему предприятию основного средства.

При вкладе в имущество дочернего общества имуществом, право собственности на него переходит к дочерней организации, что признается реализацией и облагается НДС (п. 1 ст. 39 и абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 146 НК, письмо Минфина № 03-07-08/34198 от 21.08.2013 года).

Здесь применяется общий принцип того, что передача права собственности на ОС и ТМЦ на безвозмездной основе признается их реализацией в целях применения НДС.

Раз передача имущества в качестве вклада в имущество не освобождается от уплаты НДС, то сумма налога, принятая к вычету по этому имуществу, не восстанавливается.

Однако дочернее общество не вправе принять к вычету начисленный учредителем НДС, так как передающая сторона уплачивает его самостоятельно. Эти правила содержатся в письмах Минфина № 03-07-11/25037 от 06.04.2021 года и ФНС № ГД-4-3/8827 от 26.05.2015 года.

Хотите сэкономить и при этом получить имущество на дочку?

Передайте в качестве вклада в имущество деньги, на которые потом эта организация приобретет нужное компании основное средство. Это значительно выгоднее по налогам.

В бухучете дочерней компании вклад учредителя в имущество отразите так:

Дт 51 Кт 83 — поступили деньги от участника в счет вклада в имущество организации.

Внесение вклада в имущество дочерней организации — это безвозмездная передача. Поэтому передающая сторона не включает в налоговые доходы и расходы стоимость переданного имущества (п. 16 ст. 270 НК). Сказанное относится и к деньгам (подп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК).

Действующие ПБУ и ФСБУ не содержат четких правил, как участнику отражать в бухучете передачу вклада в имущество «дочки».

В стареньком письме № 07-05-06/18 от 29.01.2008 года Минфин рекомендовал руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации» и использовать счет 91 «Прочие доходы и расходы»:

Дт 91-2 Кт 50 (51) — отражено внесение вклада деньгами.

Правда есть мнение, что такую операцию необходимо учитывать в качестве финансового вложения (письмо Минфина № 07-01-09/66961от 13.10.2017).

Косвенно ее подтвердил Президиум Верховного Суда (п. 12 Обзора практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов, утвержденного Президиумом ВС РФ 12.07.2017).

Однако, исходя из принципа осмотрительности счет 91 «Прочие доходы и расходы» является предпочтительным.

Причина, следующая — негативные последствия не отражения на счете 58 «Финансовые вложения» убытка, могут существенно повлиять на искажение показателей бухгалтерской отчетности.

Если компания, скрывая свои убытки попытается взять кредит, не показав убыток в отчетности, то руководитель рискует получить даже уголовную ответственность (ст. 176 УК).

Вернемся от бухучета к налогам — у принимающей стороны аналогично налоговых последствий не наступает при получении вклада в имущество деньгами в соответствии со ст. 27 Закона № 14-ФЗ и ст. 66.1 ГК.

Если говорить о рисках, то обратите внимание на то, что целью сделки не должен быть откровенный уход от уплаты налогов.

Кроме того, обязательство должно исполнить то лицо, которое указано в документах. Такие разъяснения Минфин давал в письме № 03-03-06/1/71505 от 03.09.2021.

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Ольга Ульянова аудитор

Ольга Ульянова аудитор

Аудитор-консультант

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Комментарии

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