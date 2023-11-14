Налоговые схемы, которые прогорели. Две истории оптимизации налогов, которые закончились провалом

На связи Ольга Ульянова аудитор, сегодня у меня для вас пост, посвященный налоговой безопасности. Давайте вместе рассмотрим 2 схемы оптимизации, в которых бизнесмены потерпели полное фиаско.

Кратко разберемся, в чем заключалась экономия налогов и по какой причине сотрудники ФНС и судьи сочли ее незаконной.

1. Передача наценки «паровозиком»

Чтобы удержаться на УСН или перенести выручку на дружественного контрагента, используют следующую схему. Вначале продают имущество (как правило речь о недвижимости) по заниженной стоимости взаимозависимой организации. Далее эта компания (или ИП) уже по нормальной цене реализует товар конечному покупателю. Схема нехитрая и неновая.

Так и сделала компания, находящаяся на упрощенке, оказавшаяся в центре внимания налоговиков из-за продажи имущества по низким ценам «дружественной» компании, контролируемой семейными связями.

После того, как новый владелец продал объекты за значительно более высокую сумму и перевел деньги на личный счет учредителя предприятия, налоговики признали сделку фиктивной и пересчитали налоги по общей системе. Суд поддержал решение налоговой инспекции доначислить предприятию налоги по ОСНО (определение ВС от 24.02.2022 № 301-ЭС21-29625).

На чем схема погорела:

Первым красным флажком стала, конечно, взаимозависимость. Доказывая наличие незаконной схемы фискалы представили суду следующие доводы: операции по купле-продаже земли и недвижимости были проведены за короткий промежуток времени, деньги были перечислены на личные счета учредителей; промежуточный покупатель не использовал приобретенное имущество и практически сразу от него избавился; цены отличались от рыночных, а расчеты производились между взаимозависимыми лицами.

Причем деньги от наценки вернулись в конечном итоге к учредителю предприятия.

2. Списание «кредиторки» цессиями аффилированных лиц

Как хотели сэкономить:

Организация должна была чуть более 100 млн. руб. «дружественному» Торговому дому за оказанные им услуги и по договору займа. С помощью последнего деньги из Торгового дома вывели, незадолго до начала его банкротства. Чтобы вывод средств не выглядел так грубо, решили «припудрить» ситуацию, закрыв задолженность встречными обязательствам по договорам уступки права требования.

На чем схема погорела:

Инспекторы почти всегда относятся к цессии настороженно, особенно если речь идет о крупных сделках. Контролеров насторожили договоры уступки права требования с аффилированными ИП. А именно — в сделках была задействована жена гендира и сводный брат жены бенефициара.

Оптимизаторы решили провернуть указанные маневры со списание 100 миллионного долга накануне банкротства кредитора – Торгового дома. Инспекция и судьи признали договоры цессии фиктивными (постановление АС Западно-Сибирского округа от 18.01.2022 № А27-23424/2020).

При этом у банкротящегося Торгового дома налоговая служба была одним из главных кредиторов, так что вывод средств на стороннюю организацию перед банкротством не помог закрыться компании, не расплатившись с бюджетом. Схема не сработала.

Остался вопрос: «Так что теперь вообще нельзя экономить на налогах?»

Незаконные схемы использовать нельзя. Налоговики имеют право проверять сделки на предмет их фиктивности, и если будут обнаружены признаки незаконных операций, то будут применены соответствующие меры. Поэтому важно быть внимательным при проведении любых финансовых операций и консультироваться с профессионалами в данной области.

Обдуманный подход к снижению налоговой нагрузки и критическое мышление помогут вам сохранить не только деньги, но ваши и нервы.

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