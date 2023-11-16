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Ольга Ульянова аудитор
Валютный контроль

Как заплатить налоги при продаже валюты физлицу. Узнайте из статьи, когда этого можно не делать и как сэкономить

В нашем государстве с любого дохода обязывают платить налоги включая доходы от операций с иностранной валютой. При продаже долларов, евро и других валют также необходимо уплатить налог, аналогично тому, как это делается при продаже недвижимости или автомобиля. Ставка НДФЛ для резидентов составляет 13-15%.
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Как заплатить налоги при продаже валюты физлицу. Узнайте из статьи, когда этого можно не делать и как сэкономить
Визуальное оформление Анастасии Ушанёвой «Финансы под контролем»

Осуществляя сделки по продаже (конвертации) валюты, если курс на момент реализации вырос, то вы получаете экономическую выгоду, которая считается вашим налогооблагаемым доходом (ст. 41 НК).

Казалось бы, модель заработка примитивная — купил валюту подешевле продал ее подороже, с разницы заплатил налог. Но на практике не все так просто. Давайте разберемся почему.

Рассмотрим, как менялся курс валют за 3 месяца на примере доллара и евро:

Доллар:

Информация с сайта РКБ https://www.rbc.ru

Евро:

Информация с сайта РКБ https://www.rbc.ru

Те, кто умудрились обменять валюту на пике роста курса, сумели заработать на спекулятивной продаже, если ранее приобрели валюту по низкому курсу.

Когда и с какой суммы возникает налог

В момент покупки иностранной валюты дохода у гражданина не возникает.

А вот при обмене валюты на рубли происходит продажа имущества и получение физлицом дохода. Деньги, включая валюту, считаются имуществом граждан (ст. 141 ГК).

Вместе с тем базу по НДФЛ можно уменьшить на документально подтвержденные расходы на покупку инвалюты (пп. 2 п 2 ст. 220 НК).

Например:

  • 15.08.2023 г. гражданин продал 10.000 евро по курсу - 110,6847 руб. за - 1 106 847 руб.

  • 23.11.2022. г. данную сумму валюты он купил по курсу - 62,1774 руб. за - 621 774 руб.

В результате он получил доход — 485 043 руб.

НДФЛ = 1 106 847 руб.  – 621 774 руб.= 485 043 х 13% = 63 059 руб.

До 30 апреля 2024 года ему необходимо подать налоговую декларацию 3-НДФЛ с указанием доходов и расходов вместе с подтверждающими документами.

Не забудьте воспользоваться вычетом по НДФЛ

При расчете НДФЛ существует возможность воспользоваться вычетом, который предполагает возврат расходов на приобретение валюты, ограниченный суммой в 250 000 руб.

Если сделка небольшая, то вычет 250 000 руб. позволяет избежать уплаты НДФЛ. Учтите эту возможность при планировании финансовых операций с валютой. Нулевая база по НФДЛ не освобождает от обязательств по предоставлению налоговой декларации.

Как задекларировать доход

Обменный пункт налоговым агентом не является, а потому рассчитывать и удерживать НДФЛ не за вас будет. По НДФЛ закон обязывает отчитаться самостоятельно.

Предоставьте в ФНС декларацию по форме 3-НДФЛ. Авторизованные пользователи портала Госуслуг могут это сделать, не выходя из дома с компьютера или смартфона.

Даже если налог к уплате ноль или от сделок с валютой вы получили убыток, отчитать перед налоговой все-равно придется.

Если не сдать декларацию может прилететь штраф по ст. 119 НК.

Если продали валюту в этом году, отчитайтесь до 30 апреля 2024 года.

Основание — п. 2 ст. 38, п. 2 ст. 226, подп. 1 и 2 п. 1 ст. 228 НК РФ и, письма Минфина № 03-04-06/8370 от 20.02.2015 года, № 03-04-06/4-210 01.08.2012 года.

Когда платить налог не придется

Тут все просто — если валюта была в собственности более 3-х лет налог не платится, декларация не подается. Вообще не имеет значения сколько вы заработали, хоть 10 млн. руб.

Основание — абз 2 п 17.1 ст. 217 НК.

Контроль и ответственность

Не секрет, что купить или продать валюту можно не только в банке, но с «рук», например, через различные телеграм-каналы и нелегальные сообщества. Которые с началом СВО и ограничениями продажи валюты, получили особую популярность. Но это все незаконно.

Осуществление валютных операций вне банковской системы находится за рамками правового поля:

  • Продавец и покупатель могут столкнуться с штрафами в размере 75-100% от суммы операции.

  • Заработавшим более 2 250 000 руб. грозит уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность с возможным лишением свободы до 4-х лет. При доходе свыше 9 000 000 руб., это наказание может быть увеличено до 7 лет.

В заключении стоит отметить, что на данный момент контроль за уплатой налогов при продаже валюты остается относительно ограниченным со стороны государства. Налоговики признаются, что выявить все сделки по купле-продажи валюты не представляется возможным. Если валюта находится в собственности более трех лет, нет обязательства сообщать о ее продаже.

Если у вас есть конкретные вопросы по этой теме или если вы нуждаетесь в дополнительной информации, дайте знать.

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Ольга Ульянова аудитор

Ольга Ульянова аудитор

Аудитор-консультант

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Комментарии

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