Как заплатить налоги при продаже валюты физлицу. Узнайте из статьи, когда этого можно не делать и как сэкономить

В нашем государстве с любого дохода обязывают платить налоги включая доходы от операций с иностранной валютой. При продаже долларов, евро и других валют также необходимо уплатить налог, аналогично тому, как это делается при продаже недвижимости или автомобиля. Ставка НДФЛ для резидентов составляет 13-15%.

Осуществляя сделки по продаже (конвертации) валюты, если курс на момент реализации вырос, то вы получаете экономическую выгоду, которая считается вашим налогооблагаемым доходом (ст. 41 НК).

Казалось бы, модель заработка примитивная — купил валюту подешевле продал ее подороже, с разницы заплатил налог. Но на практике не все так просто. Давайте разберемся почему.

Рассмотрим, как менялся курс валют за 3 месяца на примере доллара и евро:

Доллар:

Информация с сайта РКБ https://www.rbc.ru

Евро:

Информация с сайта РКБ https://www.rbc.ru

Те, кто умудрились обменять валюту на пике роста курса, сумели заработать на спекулятивной продаже, если ранее приобрели валюту по низкому курсу.

Когда и с какой суммы возникает налог

В момент покупки иностранной валюты дохода у гражданина не возникает.

А вот при обмене валюты на рубли происходит продажа имущества и получение физлицом дохода. Деньги, включая валюту, считаются имуществом граждан (ст. 141 ГК).

Вместе с тем базу по НДФЛ можно уменьшить на документально подтвержденные расходы на покупку инвалюты (пп. 2 п 2 ст. 220 НК).

Например: 15.08.2023 г. гражданин продал 10.000 евро по курсу - 110,6847 руб. за - 1 106 847 руб.

23.11.2022. г. данную сумму валюты он купил по курсу - 62,1774 руб. за - 621 774 руб. В результате он получил доход — 485 043 руб. НДФЛ = 1 106 847 руб. – 621 774 руб.= 485 043 х 13% = 63 059 руб.

До 30 апреля 2024 года ему необходимо подать налоговую декларацию 3-НДФЛ с указанием доходов и расходов вместе с подтверждающими документами.

Не забудьте воспользоваться вычетом по НДФЛ

При расчете НДФЛ существует возможность воспользоваться вычетом, который предполагает возврат расходов на приобретение валюты, ограниченный суммой в 250 000 руб.

Если сделка небольшая, то вычет 250 000 руб. позволяет избежать уплаты НДФЛ. Учтите эту возможность при планировании финансовых операций с валютой. Нулевая база по НФДЛ не освобождает от обязательств по предоставлению налоговой декларации.

Как задекларировать доход

Обменный пункт налоговым агентом не является, а потому рассчитывать и удерживать НДФЛ не за вас будет. По НДФЛ закон обязывает отчитаться самостоятельно.

Предоставьте в ФНС декларацию по форме 3-НДФЛ. Авторизованные пользователи портала Госуслуг могут это сделать, не выходя из дома с компьютера или смартфона.

Даже если налог к уплате ноль или от сделок с валютой вы получили убыток, отчитать перед налоговой все-равно придется.

Если не сдать декларацию может прилететь штраф по ст. 119 НК.

Если продали валюту в этом году, отчитайтесь до 30 апреля 2024 года.

Основание — п. 2 ст. 38, п. 2 ст. 226, подп. 1 и 2 п. 1 ст. 228 НК РФ и, письма Минфина № 03-04-06/8370 от 20.02.2015 года, № 03-04-06/4-210 01.08.2012 года.

Когда платить налог не придется

Тут все просто — если валюта была в собственности более 3-х лет налог не платится, декларация не подается. Вообще не имеет значения сколько вы заработали, хоть 10 млн. руб.

Основание — абз 2 п 17.1 ст. 217 НК.

Контроль и ответственность

Не секрет, что купить или продать валюту можно не только в банке, но с «рук», например, через различные телеграм-каналы и нелегальные сообщества. Которые с началом СВО и ограничениями продажи валюты, получили особую популярность. Но это все незаконно.

Осуществление валютных операций вне банковской системы находится за рамками правового поля:

Продавец и покупатель могут столкнуться с штрафами в размере 75-100% от суммы операции.

Заработавшим более 2 250 000 руб. грозит уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность с возможным лишением свободы до 4-х лет. При доходе свыше 9 000 000 руб., это наказание может быть увеличено до 7 лет.

В заключении стоит отметить, что на данный момент контроль за уплатой налогов при продаже валюты остается относительно ограниченным со стороны государства. Налоговики признаются, что выявить все сделки по купле-продажи валюты не представляется возможным. Если валюта находится в собственности более трех лет, нет обязательства сообщать о ее продаже.

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