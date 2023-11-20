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Ольга Ульянова аудитор
Экономика России

Предсказание журнала The Economist. Настроение выходного дня

Пару дней тому назад на просторах интернета мне попалась новость про предсказания журнала The Economist.
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Предсказание журнала The Economist. Настроение выходного дня

На связи Ольга Ульянова аудитор, неделя выдалась непростая, поэтому в выходной захотелось написать о чем-то несерьезном.

Я когда-то слышала, что изображение на обложке британского журнала является предвестником или предупреждением мировых глобальных событий и даже «сбывается» с точностью более 90%.

Ракеты в верхней части картинки меня смутили. Поэтому я решила проверить, как выглядели обложки издания, например, накануне пандемии ковид-19.

Отыскав в интернете, прогноз на 2019 год, изданный в 2018 году, мой пытливый ум решил определенно капнуть поглубже:

В обложке за 2019 год заслуживают внимания поразительные совпадения, пророчества (или предупреждения):

Грустная панда — символ Китая, рядом с ней всадники апокалипсиса, первый из которых «Чума» в короне, второй всадник, к слову, по хронологии “Война”, зверек панголин, которого позже назвали вероятным промежуточным хозяином коронавируса, рука с QR- кодом, рука человека с ДНК и листом ядовитого растения клещевины, ослепленное очками виртуальной реальности человечество, жизни людей на чаше весов, лживый янки и т.д.

Возможно, это конечно все игра воображения. А что кажется вам, напишите в комментариях?

Но вернемся из прошлого в настоящее со взглядом на будущее. Радует в обложке на 2024 наличие знаков «?». В 2019 году их не было, это уже плюс. Значит прогноз на 2024 вариативен и утверждением не является.

Из очевидного в верней части обложки: Путин и Зеленский повернуты лицом друг к другу. Читается условие — если Трамп, то мир — голубь с веточкой. В противовес, Зеленский с девушкой с хвостиком (без знака вопрос) — война.

Кто девушка не понятно, но она не является переменой, мое предположение жена Зеленского.

Справа от Путина спутник, а также возможно ракета-носитель (РН), способная выводить на низкую околоземную орбиту тяжелые грузы.

Слева от Зеленского какая-то боеголовка и непонятный символ, то ли ракета, то ли космический корабль, еще на котел или реактор похоже. Кто знает, напишите, что это:

Посередине между Зеленским и Путиным песочные часы, в которых осталась треть времени. Нет ясности до какого события окончания военных действий или чего-то иного.

В центре изображения урна для голосования, с ней как раз все очевидно. Выборы в 2024 году пройдут в России и в Украине. В Евроатлантической зоне будут выбирать президента США и членов парламента Великобритании. На постсоветском пространстве обновится состав Законодательного собрания Грузии, а также определят нового главу Молдовы. Можно предположить, что выборы являются одной из главных переменных в рисунке.

Из интересного и пугающего ИИ с проводами в мозг и символом всевидящего ока. Может это означает, что людей будут прогораммировать через ТВ, кто знает.

Какие-то важные события в Южной-Америке, Австралии, Индонезии и Индокитае.

Байден и Си Цзиньпин отвернуты друг от друга. Рядом с первым ветряки и развитие зеленых технологий, возможно цунами. Рядом со вторым электромобили и пожары. Кроме того, есть изображения минералов, возможно говорящие о борьбе за природные ресурсы. Странная клякса под Байденом, нефть или что-то другое?

Еще есть информация о падении курсов мировых валют.

Символ похожий на игру башня.

Кружки на обложке напоминают фазы затмения луны или солнца.

А в целом, вся картинка отдаленно напоминает атомный реактор.

Изображение из Википедии

Мое личное мнение – нужно проецировать хорошие события, являясь источником положительной энергии и благополучного сценария! Всем мира, добра и любви! ❤

А что скажите вы? Верите в прогнозы и предсказания?

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Комментарии

2
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Спасибо за подробный обзор! Я никак не успевала все подробно рассмотреть, а тут ваш пост👍

  • Логотип Ольга Ульянова аудитор
    Ольга Ульянова аудитор 59 минут назад

    Ольга УльяноваАудитор-консультант

    Меня лично больше напрягли поразительные сходства за 2019 год. Это первый раз когда мне попались реальные предсказания указывающие на ковид, причем чем больше всматриваться в картинку, тем очевиднее кажутся какие-то вещи, которые уже произошли. Страненнькая история с этим журналом The Economist. Кому? Зачем?

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Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Экономика России

Предсказание журнала The Economist. Настроение выходного дня

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