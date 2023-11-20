Предсказание журнала The Economist. Настроение выходного дня

Пару дней тому назад на просторах интернета мне попалась новость про предсказания журнала The Economist.

На связи Ольга Ульянова аудитор, неделя выдалась непростая, поэтому в выходной захотелось написать о чем-то несерьезном.

Я когда-то слышала, что изображение на обложке британского журнала является предвестником или предупреждением мировых глобальных событий и даже «сбывается» с точностью более 90%.

Ракеты в верхней части картинки меня смутили. Поэтому я решила проверить, как выглядели обложки издания, например, накануне пандемии ковид-19.

Отыскав в интернете, прогноз на 2019 год, изданный в 2018 году, мой пытливый ум решил определенно капнуть поглубже:

В обложке за 2019 год заслуживают внимания поразительные совпадения, пророчества (или предупреждения):

Грустная панда — символ Китая, рядом с ней всадники апокалипсиса, первый из которых «Чума» в короне, второй всадник, к слову, по хронологии “Война”, зверек панголин, которого позже назвали вероятным промежуточным хозяином коронавируса, рука с QR- кодом, рука человека с ДНК и листом ядовитого растения клещевины, ослепленное очками виртуальной реальности человечество, жизни людей на чаше весов, лживый янки и т.д.

Возможно, это конечно все игра воображения. А что кажется вам, напишите в комментариях?

Но вернемся из прошлого в настоящее со взглядом на будущее. Радует в обложке на 2024 наличие знаков «?». В 2019 году их не было, это уже плюс. Значит прогноз на 2024 вариативен и утверждением не является.

Из очевидного в верней части обложки: Путин и Зеленский повернуты лицом друг к другу. Читается условие — если Трамп, то мир — голубь с веточкой. В противовес, Зеленский с девушкой с хвостиком (без знака вопрос) — война.

Кто девушка не понятно, но она не является переменой, мое предположение жена Зеленского.

Справа от Путина спутник, а также возможно ракета-носитель (РН), способная выводить на низкую околоземную орбиту тяжелые грузы.

Слева от Зеленского какая-то боеголовка и непонятный символ, то ли ракета, то ли космический корабль, еще на котел или реактор похоже. Кто знает, напишите, что это:

Посередине между Зеленским и Путиным песочные часы, в которых осталась треть времени. Нет ясности до какого события окончания военных действий или чего-то иного.

В центре изображения урна для голосования, с ней как раз все очевидно. Выборы в 2024 году пройдут в России и в Украине. В Евроатлантической зоне будут выбирать президента США и членов парламента Великобритании. На постсоветском пространстве обновится состав Законодательного собрания Грузии, а также определят нового главу Молдовы. Можно предположить, что выборы являются одной из главных переменных в рисунке.

Из интересного и пугающего ИИ с проводами в мозг и символом всевидящего ока. Может это означает, что людей будут прогораммировать через ТВ, кто знает.

Какие-то важные события в Южной-Америке, Австралии, Индонезии и Индокитае.

Байден и Си Цзиньпин отвернуты друг от друга. Рядом с первым ветряки и развитие зеленых технологий, возможно цунами. Рядом со вторым электромобили и пожары. Кроме того, есть изображения минералов, возможно говорящие о борьбе за природные ресурсы. Странная клякса под Байденом, нефть или что-то другое?

Еще есть информация о падении курсов мировых валют.

Символ похожий на игру башня.

Кружки на обложке напоминают фазы затмения луны или солнца.

А в целом, вся картинка отдаленно напоминает атомный реактор.

Изображение из Википедии

Мое личное мнение – нужно проецировать хорошие события, являясь источником положительной энергии и благополучного сценария! Всем мира, добра и любви! ❤

А что скажите вы? Верите в прогнозы и предсказания?

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