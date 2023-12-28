Ольга Ульянова аудитор
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Ольга Ульянова аудитор
Обзор налоговых новостей

Одиннадцать горячих новостей для бизнеса

Последние новости для бизнеса, которые нужно не пропустить.
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Одиннадцать горячих новостей для бизнеса

1. Платежки с КБК конкретного налога не будут приниматься банками к исполнению с 1 января 2024 года.

Основаниеписьмо ФНС № КЧ-4-8/15351 от 07.12.2023.

2. На сайте ФНС можно проверить ваших партнеров в разделе «Открытые данные».

Кроме сайта ФНС сведения подгрузили и в сервис «Прозрачный бизнес».

Основание — информация ФНС от 11.12.2023.

3. Чтобы оказаться на упрощенке заявление о переходе на УСН можно подать в ФНС до 09.01.2024 г., а вот изменить объект налогообложения после 31.12.2023 г. не получится.

Будьте внимательны (!) и поторопитесь, если хотите с УСН «доходы» перейти на УСН «доходы минус расходы» или на оборот, сделать это можно только до 31 декабря.

Основаниеп. 7 ст. 6.1 НК, определение ВС от 27.10.2023 № 306-ЭС23-14578.

4. С нового года будут жестче бороться с серыми зарплатами и не оформлением сотрудников в штат.

Роструд будет вести реестр работодателей с прецедентами нелегальной занятости. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2024 года.

Основаниезакон № 589-ФЗ от 12.12.2023, ст. 67 закона № 565-ФЗ от 12.12.2023.

Тенденция не нова, хотите выйти из тени, но не переплачивать, спросите у экспертов как.

5. Больше товаров для детей будет облагаться НДС по ставке 10%.

Согласно постановлению Правительства № 2084 от 08.12.2023, перечень детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, был расширен. Теперь в этот список включены детские велосипеды и самокаты, автокресла и бустеры, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми. Это решение позволит снизить налоговую нагрузку на родителей и сделать детские товары более доступными для широкой аудитории. Ну или так нам обещают.

Основаниепостановление № 2084 от 08.12.2023.

6. С 1 января 2025 года вступают в силу поправки в НК, связанные с цифровым рублем.

Изменения касаются порядка взыскания недоимки, отсрочки и рассрочки, ответственности инспекций, а также определения даты получения дохода для налоговых целей при расчетах цифровыми рублями. Операции с цифровыми рублями освобождаются от НДС. Новые правила предусматривают ответственность за нарушение порядка открытия счета цифрового рубля.

Основание ч. 2, 4–5 статьи 53 закона № 565-ФЗ от 12.12.2023.

7. Любопытная новость — плательщик НПД (самозанятый гражданин) имеет право самостоятельно выбрать регион, в котором будет осуществляться коммерческая деятельность.

Так что налоговая служба не имеет права принуждать самозанятого выбирать в приложении «Мой налог» в качестве места ведения деятельности — регион прописки. Закон подобных требований не содержит.

Основаниеписьмо ФНС № АБ-4-20/15261 от 05.12.2023.

8. Подавать уведомления по налогу на имущество надо не всем.

Для объектов, налог по которым считают исходя из среднегодовой стоимости, не требуется подавать уведомление по налогу на имущество. Инспекторы получат данные из декларации, которую нужно сдать до уплаты налога за 2023 год. Для кадастровых объектов нужно подавать уведомление об исчисленных суммах.

Срок сдачи декларации за 2023 год нужно 26.02.2024 г., если учесть перенос с 25, воскресенья. При этом крайний срок уплаты налога остался прежним — 28.02.2024 г.

Выходит, декларация сдается до уплаты налога за 2023 год, следовательно, уведомление не подается (п. 9 ст. 58 НК).

Основаниеписьмо ФНС № БС-4-21/15408 от 08.12.2023.

9. Сумму излишне удержанного НДФЛ надо перечислить работнику на счет, реквизиты которого он указал в заявлении.

Возможность возврата сумм излишне удержанного НДФЛ путем перечисления денежных средств на банковский счет иного лица, в том числе близкого родственника, ст. 231 НК не предусматривает.

Основание — письмо ФНС № БС-3-11/161170 от 08.12.2023.

10. До 31 мая 2024 года запретили экспорт твердой пшеницы.

Исключения — ограничение не действуют на экспорт в Абхазию и Южную Осетию, поставки в рамках международной гуманитарной помощи и некоторые другие случаи.

Основание — постановление № 2123 от 11.12.2023.

11. Штрафы за нарушения при работе с персональными данными выросли с 23.12.2023 г.

За обработку персональных данных без согласия клиентов могут оштрафовать на 700 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 1,5 млн руб. За отсутствие согласия на обработку персональных данных компанию могут оштрафовать на 300–700 тыс. руб., а должностное лицо — на 100–300 тыс. руб.

Банки, МФЦ и некоторые другие юридические лица могут быть оштрафованы за нарушение требований к размещению и обновлению биометрии на сумму от 500 тыс. до 1 млн руб. (ст. 13.11.3 КоАП в ред. от 23.12.2023).

Основаниезакон № 589-ФЗ от 12.12.2023.

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Желаю, чтобы у Вас всегда были ✅ ФИНАНСЫ ПОД КОНТРОЛЕМ!

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