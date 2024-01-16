Изменения законодательства для физлиц в 2024 году. Большой обзор

Не пропустите важные новости законодательства. Эти изменения отражаются на финансовом и социальном положении физических лиц. Следует быть в курсе последних новостей, чтобы принимать информированные финансовые и личные решения и пользоваться льготами.

На связи Ольга Ульянова аудитор, сегодня хочу рассказать вам о последних изменениях, которые были внесены в законодательство относительно налогообложения, кредитования и социальных гарантий обычных граждан.

Краткий обзор изменений:

Стало возможно получить вычет по НДФЛ за обучение супруга/супруги.

Вычеты на лечение и обучение увеличены.

Процедура получения вычетов упрощена.

Материнский капитал подрос.

Разрешили получать и пособия, и зарплату одновременно.

Увеличены выплаты на рождение ребенка и по уходу за ним до 1,5 лет и размеры больничных.

Семейная ипотека.

Налоговые преференции за долгосрочные сбережения.

Установлены лимиты по кредитным каникулам.

Отменят арест имущества за долги меньше 30 тысяч.

С февраля запланирована индексация более 40 видов государственных выплат.

Пенсионный возраст.

Подробнее о каждом изменении в 2024 году.

Стало возможно получить вычет по НДФЛ за обучение супруга/супруги

Социальный налоговый вычет представляет собой привилегию, предоставляемую государством гражданам при осуществлении расходов, таких как оплата медицинского лечения, приобретение лекарств, оплата обучения и т.д. С помощью социального вычета вы можете частично компенсировать свои затраты за счет НДФЛ.

Теперь по доходам, полученным с 1 января 2024 года, представляется социальный вычет на обучение супруга, если речь идет об очной форме получения образования (пп. «а» п. 31 ст. 2 389-ФЗ).

Вычеты на лечение и обучение увеличены

С 2024 года увеличен размер социальных вычетов по НДФЛ:

на лечение, собственное обучение, на лекарства — со 120 000 руб. до 150 000 руб.;

на обучение ребенка — с 50 000 руб. до 110 000 руб.

Основание — п. 1 ст. 1 закона № 159-ФЗ от 28.04.2023.

С учетом изменений социальными вычетами можно воспользоваться:

через работодателя — с 1 января 2024 года;

через возврат налога у ФНС путем подачи декларации 3-НДФЛ в налоговую — с 1 января 2025 года.

Процедура получения вычетов упростилась

Меня всегда удивляли коллеги, пытающиеся строить бизнес на сдаче деклараций 3- НДФЛ за физлиц. Простые граждане не должны нести дополнительные расходы еще и на заполнение отчетности, поэтому бесплатные сервисы для них с каждым годом упрощаются.

Для физлиц должно стать приятной новостью то, что с 2024 года станет проще получить социальные вычеты, благодаря упрощению процедуры (п. 31, 34 ст. 2 389-ФЗ).

Вам не потребуется самостоятельно подтверждать расходы на обучение и медуслуги, если необходимые документы направит в налоговую организация, которая оказала эти услуги. В таком случае понесенные затраты автоматически отобразятся в вашем личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

В результате отпадает необходимость сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Обратите внимание, упрощенный порядок будет применяться при получении вычета за 2024 год в 2025 году. А вот за прошлый 2023 год декларации З-НДФЛ сдаются, как и раньше.

Материнский капитал подрос

С каждым годом он действительно «подрастает» как ребенок. А с учетом тренда на рождаемость в России, было бы удивительно, если его отменили или попытались урезать.

В 2024 году благодаря индексации материнский капитал составит 630,4 тыс. рублейна первого ребенка и 833 тыс. рублей — на второго ребенка.

Кроме увеличения размера материнского капитала для семей с детьми есть и другие новшества:

Во-первых, с 2024 года материнский капитал сумеют получить только россияне, у которых ребенок получает гражданство РФ по рождению.

Во-вторых, с января 2024 года появилась новая возможность направления маткапитала на накопительную часть пенсии. Теперь такую возможность имеют не только женщины, но и мужчины, если они являются единственными родителями. Это расширяет круг лиц, которые могут воспользоваться этой формой использования материнского капитала.

Третье важное изменение касается использования материнского капитала на реконструкцию домов блокированной застройки, таких как таунхаусы, дуплексы и лейнхаусы.

Родители могут использовать средства материнского капитала, начиная с текущего года, на реконструкцию таких жилых домов, чтобы улучшить жилищные условия своей семьи. Ранее такая возможность была недоступна и повлекла бы нарушение прав и интересов других владельцев данного дома.

Разрешили получать и пособия, и зарплату одновременно

Работающие родители смогут воспользоваться пособиями по уходу за ребенком до полутора лет, даже если они работают с полным рабочим графиком.

Данная выплата в среднем в 2024 году будет равна 17 8000 рублей в месяц. Размер пособия зависит от его зарплаты за два предыдущих года с учетом минимальных максимальным лимитов.

Дополнительно, пособие будет предоставляться и тем, кто перешел на работу с полным рабочим днем к другому работодателю. В отличие от 2023 года, когда работающие родители могли получать пособия только в случае работы на дому или с неполным рабочим днем, сейчас стало возможным получение пособий и при полноценной занятости.

Основание — Федеральный закон № 620-ФЗ от 19.12.2023 г.

Увеличены выплаты на рождение ребенка и по уходу за ним до 1,5 лет и размеры больничных

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит — 122 тысяч рублей в месяц, что существенно превышает предыдущую сумму в 83 тысячи рублей в 2023 году.

Размер пособия по беременности и родам значительно увеличится с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей.

Увеличен и размер единовременной выплаты при рождении ребенка, в том числе и при усыновлении и установлении опекунства — до 24 627 руб. на одного ребенка.

Для работающих родителей, у которых есть дети до 1,5 лет, размер выплат по уходу за ребенком также значительно вырастет.

В 2024 году они составят 49 тысяч рублей в месяц, в сравнении с 33,2 тысячами рублей в 2023 году.

Общая сумма, заложенная на выплату больничных, пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком в новом году, составит почти 1,2 трлн рублей.

Семейная ипотека

Государственную программу «Семейная ипотека» должны продлить в 2024 году. Изначально она планировалась до конца 1 полугодия 2024 г.

Программа позволяет семьям получить ипотечный кредит на покупку жилья по льготной ставке. В 2023 году ипотека по программе выдавалась под 6% годовых, а для Дальнего Востока под 2%.

По прогнозам в 2023–2024 годах этой мерой господдержки воспользуются около 240 тыс. семей

Регионы, в которых семейная ипотека пользуется популярностью: Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Тюменская область.

Налоговые преференции за долгосрочные сбережения

С 2024 года появится добровольная программа долгосрочных сбережений. Если честно, очень скептически отношусь к таким вещам.

В рамках программы вы заключаете договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и начинаете регулярно отчислять туда взносы. Государство также пополняет эти счета, а вы получаете право на налоговый вычет — часть уплаченного за год НДФЛ можно вернуть.

При наличии стажа с 2002 по 2014 год, у вас есть пенсионные накопления, которые можно перевести в программу долгосрочных сбережений. По задумке фонд будет инвестировать ваши деньги, чтобы защитить их от инфляции и преумножить.

Через 15 лет после заключения договора (или с 55 лет для женщин, с 60 — для мужчин) вы сможете начать получать ежемесячные выплаты от НПФ.

Если средства потребуются раньше, их можно забрать вместе с инвестиционным доходом на лечение тяжелой болезни или в случае потери кормильца.

Установлены лимиты по кредитным каникулам

Кредитные каникулы представляют собой период временной приостановки платежей по кредиту или уменьшения их размера без негативных последствий для кредитной истории заемщика.

Однако заемщики отмечают, что на практике данная процедура не всегда является полезной, так как банки предпринимают различные меры, чтобы после кредитных каникул получить свои средства и не понести убытки.

В 2024 году установлены следующие лимиты для кредитных каникул:

Автокредиты: до 1,6 миллиона рублей.

Кредитные карты: до 50 000 рублей.

Остальные виды кредитов: до 450 000 рублей.

В случае ипотечных кредитов действуют отдельные условия для льготного периода. При этом максимальная сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей. Заявление на кредитные каникулы должно быть подано в банк, и необходимо предоставить доказательства причины для отсрочки. Важно отметить, что получение согласия от кредитора больше не требуется.

Отменят арест имущества за долги меньше 30 тысяч

Чиновники обещают, что с этого года приставам запретят арестовать имущество граждан и ИП при сумме задолженности менее — 30 000 рублей. Сейчас закон позволяет обращать взыскание на имущество, если долг превышает 3000 руб.

Не у дел, можно предположить, останутся коммунальники, которые при копеечных долгах кошмарят население.

Также новый запрет об аресте не будет распространяться на денежные средства на банковских счетах. Их приставы смогут арестовать и при долге меньше 30 000 руб., если закон будет работать на практике А у малоимущих слоев населения наконец-то появиться защита.

Законопроект смотрите здесь.

Кстати, сведения о своих банковских счетах можно получить в электронном виде на сайте ФНС в своем личном кабинете.

Рекомендую проверить, если увидите банк, в котором не открывали счет, имеет смысл забить тревогу и проверить не оформили ли на вас ненароком кредит мошенники.

Минтруд РФ сообщил, что с 1 февраля запланирована индексация более 40 видов государственных выплат

Индексация составит 7,4%. Помимо материнского капитала, единовременных выплат пособие при рождении ребенка, пособия по уходу за ребёнком, увеличится ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки.

Более 20 млн. россиян должны почувствовать поддержку государства, если с ростом пособий одновременно не вырастут цены на товары в потребительской корзине.

Про индексацию пособий Минтруд сообщил здесь.

Пенсионный возраст

В 2024 году выйти на пенсию смогут женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения (с учетом переходного периода повышения пенсионного возраста).

То есть на пенсию выйдут женщины при достижении 58 лет и мужчины возрастом от 63 лет.Со стажем не менее 15 лет и пенсионными балами не меньше — 28,2 балла.

Индексация на 7, 5% коснется и пенсионных начислений, благодаря чему пенсионный бал станет равен 133,5 руб.

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До новых встреч на Трибуне Клерка ❤🌲⭐