Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Что в отличии от ООО не может делать ИП

Из статьи вы узнаете какими видами деятельности запрещено заниматься ИП, а также какие выплаты для предпринимателя в отличии от юридического лица недоступны.

Приветствую вас дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова аудитор.

Сейчас, занимаясь малым и средним бизнесом, выгоднее быть ИП. Прежде всего потому, что ИП в отличии от ООО может свободно тратить свои кровно заработанные на любые цели (кроме запрещенных Законом №115-ФЗ). Из ООО вывести деньги непросто и придется изощриться, ведь с дивидендов удерживается НДФЛ по ставке 13-15%.

Однако и у ИП, который является лицом физическим, есть ограничения и в осуществляемых видах деятельности, и в некоторых расчетах.

Что же не может делать ИП, давайте разберемся вместе.

Нельзя ИП осуществлять следующие виды деятельности:

Изготавливать и продавать алкоголь. Исключение составляют напитки крепостью до 6% — например пиво, сидр, медовуха, пуаре.

Проектировать, создавать, ремонтировать авиационный транспорт, а также заниматься авиаперевозками и вопросами воздушной безопасности.

Производить и продавать оружие, военную технику и их составные части. Также к этому пункту относятся товары для самообороны — например электрошокеры, перцовые баллончики.

Хранить, транспортировать и утилизировать химоружие и средства химической промышленности.

Производить и хранить лекарственные средства.

Создавать, хранить и реализовывать взрывчатку и пиротехнику 4-го и 5-го классов.

Трудоустраивать граждан РФ за границей. На этот вид посредничества нужна лицензия, которую выдают только компаниям.

Открыть кредитное учреждение. Также ИП нельзя быть биржевым брокером, организовывать инвестиционные и пенсионные фонды, ломбарды.

Заниматься страхованием. Запрещены любые виды страхования: жизни, денежных рисков, имущества.

Открыть охранное агентство. ИП может быть только частным детективом.

Трудоустраивать граждан. Открывать частные агентства занятости населения и предоставлять бизнесу кадры могут только ООО.

Организовывать азартные игры. Покерные турниры, казино, букмекерские конторы могут устраивать только компании на специально отведенных территориях.

Но даже если вы ведете незапрещенный вид деятельности, в отличии от ООО, не все выплаты вам доступны.

К ним относятся:

Выплата самому себе зарплаты или отпускных.

Больничный или декретные, но ИП может получить через СФР (бывший ФСС), если оформил заблаговременно добровольное страхование.

Выдача денег самому себе «под отчет». Если ваш бухгалтер проводит такие операции и называет их подотчетом, он «двоечник»

Командировочные и суточные.

В отношении зарплаты, думаю, все понятно. ИП не является сам для себя работодателем. Так что вестись на рекомендации банка открыть для себя самого зарплатный проект не стоит. Мне от одного известного банка поступало такое предложение.

ИП не обязан соблюдать в отношении себя нормы трудового законодательства, связанные с допустимым количеством часов рабочего времени и сопоставлять свой доход с установленным МРОТ. Можно работать 24/7 на себя любимого бесплатно.

Как говорится: «Как потопаешь, так и полопаешь!». В отношении выплат ИП самому себе. Ведь даже при наличии большого штата ИП может остаться без прибыли.

ИП может не вести кассовую книгу, и под отчет сам себе выплаты не делает, ведь деньги и так его (п. 4.1 указания Центробанка от 11.03.2014 № 3210-У).

Остальные социальные гарантии, такие как суточные, командировочные или больничные ИП сам себе не гарантирует. Но, если очень хочется, то виртуально можно рисовать это в своем учете, главное не принимать в налоговые расходы.

В тему статьи вспомнился случай из практики. Лет 10 тому назад я работала финансовым директором сети 30 магазинов брендовой детской одежды, принадлежащей своеобразной семейной паре. Бизнес они вели через ООО, и через несколько ИП, сейчас это в чистом виде назвали бы незаконным «семейным» дроблением бизнеса.

Но речь не об этом, один из собственников (бывший сотрудник Сбербанка) был на 100% уверен, что ИП – это тоже юридическое лицо, и на мои возражения о том, что гражданин ну никак не может являться юридическим лицом, агрессивно реагировал и говорил, что я ошибаюсь.

Учитывая реакцию и его убежденность в собственной правоте, я сильно спорить не стала, также, как и долго у них работать… Аналогично, они смотрели на меня как на дуру, когда 10 лет тому назад я давала им советы переходить на онлайн-торговлю, а не продолжать тратиться на убыточные офлайн магазины, и что за маркетплейсами и торговлей через интернет любыми товарами будущее...

✅ Подписывайтесь на меня в телеграм, там больше фишек и советов по налогам и финансам, которые помогут вам сэкономить время и деньги.🚀