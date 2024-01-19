Где можно сэкономить на налогах? Перечень регионов с низкими ставками УСН в 2024 году

Самый простой и законный способ экономии единого налога на УСН — «миграция в льготный регион».

Для применения пониженной ставки УСН организации или ИП необходимо выполнить основное условие — иметь регистрацию в регионе на 31 декабря отчетного года.

Место регистрации для организации — юридический адрес (адрес офиса или прописки директора).

Местом регистрации ИП считается его адрес постоянной прописки в паспорте.

Обратите внимание — временная регистрация не подойдет.

Окончательная ставка по УСН определяется на конец отчетного периода. При этом сумма авансовых платежей, которые уплатили до смены места регистрации, засчитываются в счет оплаты годового налога, а итоговая общая сумма налога за год рассчитанного по льготной ставке. Если возникает переплата, ее можно даже вернуть.

Основание: п.2 ст.346.21 НК, письмо Минфина от 23.05.2023 № 03-11-09/46940, доверенного до налоговых органов письмом ФНС от 09.06.2023 № СД-4-3/7372@.

В 2024 году льготные ставки по УСН действуют в следующих регионах. Регионы России с льготной налоговой ставкой 1%/ без ограничений по ОКВЭД:

Калмыкия,

Мордовия,

Удмуртия,

Чечня.

А также в других регионах в 2024 году установлены льготные ставки УСН, но с ограничениями:

Подписывайтесь на меня в телеграм, 🚀там больше фишек и советов по налогам и финансам, которые помогут вам сэкономить время и деньги.