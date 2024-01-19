Где можно сэкономить на налогах? Перечень регионов с низкими ставками УСН в 2024 году

Для применения пониженной ставки УСН организации или ИП необходимо выполнить основное условие — иметь регистрацию в регионе на 31 декабря отчетного года.
Место регистрации для организации — юридический адрес (адрес офиса или прописки директора).
Местом регистрации ИП считается его адрес постоянной прописки в паспорте.
Обратите внимание — временная регистрация не подойдет.
Окончательная ставка по УСН определяется на конец отчетного периода. При этом сумма авансовых платежей, которые уплатили до смены места регистрации, засчитываются в счет оплаты годового налога, а итоговая общая сумма налога за год рассчитанного по льготной ставке. Если возникает переплата, ее можно даже вернуть.
Основание: п.2 ст.346.21 НК, письмо Минфина от 23.05.2023 № 03-11-09/46940, доверенного до налоговых органов письмом ФНС от 09.06.2023 № СД-4-3/7372@.
В 2024 году льготные ставки по УСН действуют в следующих регионах. Регионы России с льготной налоговой ставкой 1%/ без ограничений по ОКВЭД:
Калмыкия,
Мордовия,
Удмуртия,
Чечня.
А также в других регионах в 2024 году установлены льготные ставки УСН, но с ограничениями:
Республика Крым — 4%.
Основание : закон Республики Крым от 29.12.2014 № 59-ЗРК/2014.
Севастополь — 4%.
Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
Республика Дагестан — 1%.
Основание: закон Республики Дагестан от 6.05.2009 № 26.
Мурманская область — 1%.
Основание: закон Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО.
Ненецкий АО — 1% для МСП.
Основание: закон Ненецкого автономного округа от 13.03.2015 года № 55-ОЗ.
Пермь, Пермский край — 1% при условии, что зарегистрированы здесь впервые (без перерегистрации).
Республика Коми — 3%.
Основание: закон Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ.
Республика Хакасия — 4%.
Основание: закон Республики Хакасия от 16.11.2009 № 123-ЗРХ.
Тюменская область — 4%.
Основание: закон Тюменской области от 31.03.2015 № 21.
Ямало-Ненецкий АО — 5%.
Основание: закон Ямало-ненецкого Автономного округа от 28.09.2017 года № 66-ЗАО.
Республика Тыва — 5%.
Основание: закон Республики Тыва от 01.12.2021 № 783-ЗРТ.
Республика Кабардино-Балкария — 1% для МСП.
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