Если суд установит, что имеет место отмывание средств, деньги взыскать не получится

Дорогие читатели, приветствую вас! С вами на связи Ольга Ульянова аудитор. Матерые главбухи и юристы в курсе отчего в учете может появиться безнадежная дебиторская задолженность за поставленные товары или услуги, которая никогда не будет оплачена.

Для тех, кто в танке, расскажу, как работает и схема. А прежде, чем о ней рассказывать, подчеркну и напомню, что за незаконное уклонения от уплаты налогов предусмотрены различные неприятные карательные меры, вплоть до уголовной ответственности по ст. 198 и 199 УК.

Лично я рекомендую экономить налоги исключительно законными способами, грамотно используя нормы законодательства, а не нарушая их. Для этого имеется несколько сотен вариантов, которые необходимо применять обдуманно.

Но вернемся к нашим схематехникам. Определенные компании и ИП занимаются тем, что поставляют товар или оказывают услуги только на бумаге. Такие маневры позволяют покупателю завысить расходы, а при сложно сочиненной схеме даже вычеты НДС. Последнее особенно сильно не любят налоговики и всячески препятствуют незаконному обогащению за счет бюджета.

В некоторых случаях за виртуальный товар происходит оплата, потому что у контрагентов была такая договоренность. Но бывают ситуации, когда оплата за несуществующие расходы не предусматривалась изначально.

Однако в любом случае, если при таких «интересных» сделках кто-то решил обратиться в суд, значит один из партнеров, решил кинуть другого. То есть либо поиметь отплату помимо липовых документов при том, что «так не договаривались». Либо наоборот отказаться от вывода средств, хотя схема и понятийные договоренности их подразумевали. Может быть и третий вариант, при котором все пошло не «по плану», но в него вдаваться не особо хочется.

В цвете всех этих манипуляций особого внимания заслуживает позиция арбитражных судов на подобные иски. Для кого-то, к счастью, а для кого-то нет, суды проверяют реальность сделки и то не являлась ли она отмывочным маневром. Существует Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденный Президиумом ВС 08.07.2020 г.

Имейте в виду — суд передаст информацию о преступлении в правоохранительные органы.

Если суд обнаружит признаки экономического преступления, он обязан сообщить об этом в органы дознания или предварительного следствия. Признаки преступления могут быть выявлены в действиях одной из сторон, других участников процесса или должностных лиц (п. 5 Обзора Президиума ВС 08.07.2020 г.).

В таких случаях суд вправе направить копию частного определения в правоохранительные органы и подключить полицию или прокуратуру. В этом документе будет указано, какое именно нарушение совершили и какими доказательствами это подтверждается.

Пример 1. Росфинмониторинг в помощь

Суд может отказать в иске, если Росфинмониторинг установит, что операции сторон подпадают под Закон № 115-ФЗ, указывая на намерение обойти финансовый контроль.

Например, истец требовал взыскания 16 млн руб., но выяснилось, что сделки сторон имели транзитный характер, и налоговая исключила ответчика из реестра за недостоверные данные.

Суд заключил, что стороны пытаются избежать контроля (решение Арбитражного суда Астраханской области от 15.07.2020 по делу № А06-1755/2020).

Пример 2. Поддельный исполнительный документ

В одном из дел банк уведомил арбитражный суд о подаче взыскателем поддельного приказа к исполнению. Банк усомнился в подлинности приказа и отправил его копию в суд для проверки.

Суд выяснил, что приказ действительно поддельный: оттиск печати не соответствовал гербовой печати а подпись не принадлежала судье, вынесшему приказ.

Оригинал приказа уже находился в материалах дела. Суд известил банк о невозможности подтверждения подлинности и передал информацию о подозрении в фальсификации приказа в правоохранительные органы (п. 5 Обзора Президиума ВС 08.07.2020 г.).

Пример 3. Легализация и обналичивание денег через суд

Была история, когда гражданин подал в суд иск о взыскании 1 млн рублей по договору купли-продажи. Суд заметил, что аналогичные иски с участием тех же сторон уже рассматривались в 12 других судах региона за короткий период времени.

Круто правда? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу?

У этого фокусника были практически одинаковые тексты договоров и досудебных претензий, но место заключения договора менялось в зависимости от необходимости территориальной подсудности.

Банки отказывались проводить операции и открывать счета сторонам сделки. Росфинмониторинг указал, что иск подан с целью легализации и обналичивания денег через судебное постановление. Суд отказал в иске и вынес частное определение о возможных признаках экономических преступлений (п. 5 Обзора Президиума ВС 08.07.2020 г.).

Пример 4. Признать услугу мнимой не так просто

Истец взыскивал долг за оказанные услуги, а ответчик утверждал, что сделка не исполнялась и являлась фикцией. Суд перераспределил бремя доказывания, указав, что для признания сделки мнимой необходимо доказать отсутствие намерения создать правовые последствия.

Ответчик не обязан доказывать неисполнение сделки, так как это отрицательный факт. Напротив, истец должен доказать, что выполнил работы или оказал услуги (решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.07.2020 по делу № А56-38875/2020).

Если у судей возникнут объективные подозрения в совершении незаконных финансовых операций, он предложит им объяснить и доказать законность сделки (п. 6 Обзора Президиума ВС 08.07.2020 г.).

Стороны должны подтвердить четыре обстоятельства: Реальность спора (ответчик действительно должен деньги истцу);

Разумность действий при заключении сделки (например, компания, занимающаяся поставкой рыбы, желает приобрести земельный участок);

Реальность сделки (истец действительно исполнил договор);

Законность финансовых операций (банк соблюдал процедуры финансового контроля).

Верховный суд указал, что ответчик не обязан доказывать мнимость сделки (определение Верховного суда от 21.02.2019 № 308-ЭС18-16740 по делу № А32-14248/2016).

Пример 5. Если сделка фиктивная, иск не удовлетворят

Суды выдают исполнительные приказы, если требование взыскателя бесспорно: либо оно подтверждается достоверными письменными документами, либо должник признает долг.

По классике стороны заключили договор на поставку товаров. Затем задолженность была трансформирована в заемное обязательство. Далее кредитор передал долг по займу третьему лицу, которое обратилось в суд. Тут не сложно догадаться, кто кого кинул и решил нажиться через суд.

Однако присутствовали сомнения в том, что стороны могли выполнить условия договора на поставку. Кроме того, заем имел безвозмездный характер, а за уступку требования сам цедент должен был заплатить 5 тысяч рублей, что является нарушением законодательства, так как такие дарения запрещены.

В совокупности перечисленные факторы свидетельствуют о недобросовестности сторон и фиктивных основаниях для вывода средств.

В результате суд отказал в удовлетворении иска (решение Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2020 по делу № А40-316795/19-112-2527).

Пример 6. Сотрудники тоже отжигают

В одном из дел в Обзоре ВС гражданин подал заявления к нескольким мировым судьям одновременно, требуя взыскать с работодателя долг по зарплате в размере 400 тысяч рублей за один и тот же период работы. При этом гражданин проживал в регионе, находящемся в подсудности судов, а работодатель — в другом регионе.

Благодаря расторопным судьям явно обиженный на экс-работодателя сотрудник потерпел фиаско.

В заключении минутка юмора:

Напишите в комментариях понравился ли вам обзор, потому что интересные дела не закончились.

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