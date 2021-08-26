Снижение налога на прибыль при закрытии дочерних организаций. Советы из практики

Эта статья будет полезна владельцам бизнеса, финансовым директорам и бухгалтерам, занимающимся налоговым планированием. В статье рассматриваются практические методы снижения налогового бремени, связанные с передачей имущества дочерней организации компании-учредителю.

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами Ольга Ульянова аудитор.

Для снижения налоговой нагрузки существует несколько способов, проверенных на практике. Эти методы могут помочь компании-учредителю избежать лишних налоговых затрат при ликвидации дочерней компании. Сегодня речь пойдет о таких способах.

При ликвидации дочерней организации компания-учредитель получает часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами (п. 8 ст. 63 ГК).

По общему правилу, имущество, полученное при ликвидации дочерней организации, компании-учредителю нужно включить в доходы по налогу на прибыль.

При этом имущество, полученное в пределах вклада в уставный капитал «дочки», налогом на прибыль не облагается (подп. 4 п. 1 ст. 251 НК).

Согласно официальной позиции Минфина, материнская компания должна заплатить налог на прибыль, если ей распределяется имущество при ликвидации дочерней организации (письмо Минфина от 24.11.2014 № 03-03-06/1/59547).

Арбитражная практика подтверждает правомерность данной позиции (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.06.2016 № Ф04-2347/2016).

С 2019 года появилась льгота. Стоимость превышения выплаты над вкладом учредителя признается дивидендами и включается в состав внереализационных доходов (п. 1 ч. 2 ст. 250 НК).

Действует нулевая ставка по налогу на прибыль, если доля участия или вклад ликвидируемой организации составляет не менее 50%, а непрерывный период владения — не менее 365 дней (подп. 1 и 2 п. 3 ст. 284 НК).

Также облагаемые налогом на прибыль доходы от получения имущества дочки с 2021 года можно уменьшить на денежные вклады в имущество (п. 2 ст. 277, подп. 11.1 п. 1 ст. 251 НК).

Перечисленные важные факторы необходимо учитывать, если вы планируете в перспективе ликвидировать дочернее предприятие. Ведь при желании можно подстроиться под льготы.

Один из способов снижения налоговой нагрузки передача имущества от дочерней организации к учредителю до начала процедуры ликвидации. Важно, чтобы доля участия учредителя в дочерней организации была не менее 50 %. В этом случае имущество может передаваться на безвозмездной основе и не будет облагаться налогом на прибыль у получателя.

Компании могут снизить риски, если будут избегать временной и юридической связи между безвозмездной передачей имущества и ликвидацией дочерней организации.

Золотое правило — налоговым планированием нужно заниматься заранее. Например, передавать имущество до официального принятия решения о ликвидации. Просчитайте заранее, что вам выгодно воспользоваться льготой или до ликвидации вернуть имущество.

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