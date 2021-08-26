Доход самозанятого превысил 2,4 млн. рублей, что делать?

Приветствую вас, дорогие читатели С вами Ольга Ульянова, я занимаюсь налоговым консалтингом и аудитом.

Начнем с самого начала. Вы решили оформиться самозанятым и скачать приложение «Мой налог» вам необходимо принять решение вы будете просто самозанятым гражданином или ИП на НПД.

НПД (налог на профессиональный доход) — это специальный налоговый режим в России, предназначенный для физических лиц и ИП, которые занимаются деятельностью без наемных работников и получают доход не более 2,4 млн. рублей в год. НПД позволяет упрощенно вести учет и оплачивать более низкие налоговые ставки: 4% от доходов при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами и ИП.

Можно ли быть самозанятым и ИП одновременно?

Существует миф, что нельзя быть ИП и самозанятым одновременно, но это мнение ошибочное. На НПД могут перейти как обычные граждане, так и ИП.

Если ваши заказчики и покупатели в основном физлица , например, вы оказываете грузоперевозки, изготавливаете аксессуары, работаете в бьюти индустрии и т.д. статус ИП вам ни к чему .

Если ваши покупатели и клиенты ООО и ИП, то вам имеет смысл одновременно с переходом на НПД оформиться ИП. Это даст вам преимущество использовать расчетный счет и составлять договоры от имени ИП. Проще всего оформлять ИП через банк, обычно банки регистрируют ИП в ФНС бесплатно, к тому же еще и на госпошлине сэкономите. Но работать как ИП вы сможете в достаточно усеченном формате.

Следует помнить, что как действующий ИП может перейти на НПД, так и физическое лицо может зарегистрировать ИП и сохранить статус самозанятого (ст. 4 Закона об НПД, письма ФНС № СД-4-3/16437@ от 25.11.2021 года, Минфина № 03-11-11/3168 от 20.01.2022 года).

В случае с ИП на НПД есть несколько важных нюансов

- НПД нельзя совмещать с другими режимами налогообложения, сказанное касается и УСН. Например, нельзя быть сразу ИП на НПД, УСН и ПСН. Самозанятость не ведется одновременно с патентом или упрощенкой. Если ИП на УСН может быть одновременно и на ПСН, то с НПД так не получится. Соответственно не может быть и никакого раздельного учета по разным налоговым режимам пока вы на НПД.

Если ИП занимается несколькими видами деятельности, и хотя бы один из них не подпадает под налог на профессиональный доход , то использование режима самозанятости недопустимо. При попытке перейти на НПД и несоответствии требованиям этого специального режима, налоговая служба может аннулировать статус самозанятого.

- На НПД нельзя нанимать наемных работников. Но вам не запрещено отдавать выполнение заказов на субподряд другим самозанятым или ИП. Просто вы не можете принять их в штат и быть для них полноценным работодателем, обеспечивая социальные гарантии Ведь быть полноценным работодателем и считать своими работниками можно только тех, кому вы предоставляете социальный пакет, оплачиваете отпускные, декретные и т.д.

В итоге ИП могут применять режим НПД, если они соответствуют условиям применения данного налогового режима, таким как отсутствие наемных работников и соблюдение предельного уровня дохода 2,4 млн. рублей в год. Что позволит ИП снизить налоговую нагрузку и упростить процессы отчетности, что особенно удобно для малого бизнеса и начинающих предпринимателей.

Доход превысил 2,4 млн. рублей

Когда доход самозанятого превышает установленный предел в 2,4 млн. рублей в год, он теряет право на применение НПД.

В таких случаях налоговая автоматически снимает его с учета плательщика НПД.

Рассмотрим, какие последствия ожидают плательщика НДП в зависимости от того был он одновременно ИП или нет.

Если вы работали в основном с физлицами, то вы просто регистрируетесь в ФНС теперь как ИП, оформляете расчетный счет и выбираете новый для себя налоговый режим: УСН, ПНС, а может даже ОСНО.

Если требуется помощь в этом вопросе, можно обратиться за консультацией. Не стесняйтесь.

В письме ФНС № СД-4-3/7496@ от 19.04.2019 чиновники пояснили, что для продолжения предпринимательской деятельности после утраты права на НПД гражданину необходимо зарегистрироваться ИП.

Если вы ИП на НПД, то тоже ничего страшного не произошло. Закрывать ИП вам не требуется.

Закон предоставляет возможность в течение 20 дней с момента утраты статуса самозанятого перейти на УСН через подачу уведомления по форме 26.2-1 в ФНС. Это позволит воспользоваться преимуществами УСН сразу после утраты права на НПД.

Обратите внимание на важный нюанс - если доход близится к отметке в 2,4 миллиона рублей, не стоит преждевременно самостоятельно отказываться от НПД, так как это повлечет за собой использование ОСНО, т.е. уплату НДС 20% и НДФЛ от 13 до 22%.

В данном случае излишняя суета вам может навредить, из-за чего придется переплачивать налоги.

❌Если ИП на НПД сам добровольно отказывается от этого спецрежима, он не может перейти на УСН в течение года, так как это возможно только для вновь зарегистрированных ИП. Для действующего ИП переход на УСН возможен только с начала нового календарного года, то есть с 1 января (п. п. 1, 2 ст. 346.13 НК РФ, Письма ФНС России от 16.07.2021 № БС-19-11/263@, Минфина России от 11.03.2019 N 03-11-11/15272).

⚡Если же вы утратите право НПД, например, превысив выручку 2,4 млн. рублей, то по закону у вас будет 20 дней на то, чтобы перейти на УСН или по умолчанию остаться на ОСНО.

Также возможен выбор патентной системы налогообложения, если деятельность соответствует условиям патента.

Обратите внимание - после утраты НПД начинают начисляться фиксированные страховые взносы за каждый день.

Пример:

Возьмем для примера Ткаченко Бориса Анатольевича, чей доход в качестве самозанятого превысил 2,4 млн. рублей в текущем году в сентябре. Подобные финансовые успехи, несомненно, радуют, но также требуют принятия важных решений относительно дальнейшей деятельности и налогового учета.

Что делать при превышении лимита?

После достижения лимита в 2,4 млн. рублей, самозанятому необходимо выбрать один из традиционных налоговых режимов, таких как УСН или ОСНО.

Важно учитывать следующие шаги и последствия:

- Если доход превысил лимит, самозанятому необходимо зарегистрироваться как ИП, если он еще этого не сделал. Это позволит продолжить деятельность в правовом поле и избежать штрафов.

- При переходе на иной налоговый режим, ставка налогов существенно изменяется. Например, при УСН это может быть ставка 6% от доходов, либо 15% от доходов за минусом расходов, в зависимости от выбранного режима и региона деятельности.

- Важно своевременно оповестить заказчиков о смене налогового статуса, чтобы избежать недоразумений с бухгалтерией и проблем с отчетностью.

Шаги после перехода на другой режим налогообложения

Если вы только что стали ИП, важно зарегистрировать изменения в налоговой службе. Обратите внимание на сроки подачи заявлений, чтобы избежать дополнительной нагрузки и штрафов.

Переход на другой режим налогообложения может потребовать необходимости ведении налогового учета. Рассмотрите возможность привлечения профессионального бухгалтера или специализированного сервиса для упрощения этого процесса.

Учитывая новый налоговый режим, следите за своими доходами и расходами. Для УСН с объектом «доходы минус расходы» это особенно важно, так как неправильно учтенные затраты могут негативно сказаться на налоговой базе.

Дополнительные аспекты

Следует понимать, что теперь у вас вырастет налоговая нагрузка на страховые взносы «за себя». В 2024 году ИП заплатит «за себя» 49 500 рублей, в 2025 г. 53 658 рублей, в 2026 г. 57 390 рублей, а в 2027 году — уже 61 154 рублей. Кроме того, нужно платить 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей.

Помните, что при утрате права на НПД у ИП начнут начисляться страховые взносы за каждый день вашей деятельности. Понимание их структуры и сумм поможет избежать неожиданностей в финансовом планировании.

Если вы рассматриваете ПСН, убедитесь, что ваша деятельность соответствует условиям для её применения. Патент может быть более экономически выгодным, если ваш бизнес соответствует требованиям.

Таким образом, превышение допустимого дохода для самозанятых — это серьезное событие, требующее внимательных и своевременных действий. Правильное планирование и учет помогут вам минимизировать финансовую нагрузку и обеспечить плавный переход на новый этап ведения бизнеса.