Топ-8 обидных ошибок, которые найдут в вашем учете аудиторы

Вначале будет предыстория, ее можно пролистать и перейти сразу к разбору типичных ошибок, они начинаются после следующей картинки в тексте.
Когда я сама работала главным бухгалтером, у меня сложилось впечатление, что те, кто пишет нормативные акты по бухгалтерскому учету и налогообложению, просто любят специально устраивать квесты для бухгалтеров.
Созданные ими запутанные формулировки и ловушки порой кажутся намеренно сложными, чтобы бухгалтерам было труднее ориентироваться в законодательстве и на каком-то заковыристом нюансе проколоться. Я всегда себе ставила задачу – осознанно преодолеть такой квест.
Считаю внимательность к деталям является одним из ключевых навыков бухгалтера. В сочетании с аналитическими способностями она помогает разобраться в сложных аспектах законодательства и применять их корректно.
👉 Согласны вы с этим убеждением или у вас на этот счет свое мнение, можете написать в комментариях?
Из бухгалтера в аудиторы
Кстати, мой путь к профессии аудитора был определён тем моментом, когда я поняла, что в этой сфере есть специалисты, которые превосходят меня в профессиональных компетенциях. Отлично помню тот момент в начале карьеры, я работала в крупной международной корпорации на участках основные средства, налоговый учет и разницы по ПБУ 18/02. По учету основных средств и оборудования были все возможные операции какие только бывают в природе – все абсолютно, а бухучет прилично отличался от налогового.
Я усердно трудилась над качеством учета, вкладывая в него всю свою душу! Однако, впервые столкнувшись с аудиторами, я узнала о наличии мелких недочетов. Это осознание стало ключевым для моего решения стать через время аудитором и достичь такого уровня компетенции, при котором ко мне невозможно было придраться!
Для меня это всегда означало бОльшую свободу: если к человеку нельзя подкопаться, его руководитель имеет над ним гораздо меньше власти, чем над обычным специалистом. Именно по этой, а никакой другой причине я всегда старалась работать максимально качественно в найме.
Год спустя те же аудиторы не нашли ошибок в моем учете. Меня полностью устроил такой результат и его последствия. В целом же, следуя своему характеру, я поняла, что на перспективу вообще нужно стремиться работать на себя, лучше этого быть не может ничего. И это правда!
Как бывший бухгалтер, я уверена, что учет можно организовать так, чтобы избежать к тебе вопросов. На возражения о низкой зарплате, не покрывающей сверхусилий, отвечаю: ищите то, что будет соответствовать вашим ожиданиям.
Возможности есть всегда, особенно в век удаленки. Никогда не позволяйте другим обесценивать вас. Если работодатель пытается так поступать, лучше сразу искать другие варианты, чтобы в будущем не жалеть о потраченном времени.
Но, важно честно признаться себе, если не хотите стремиться к качественной работе и работе над собой. Это не та профессия, где деньги платят просто так. Или по крайне мере не долго.
Ну а теперь, после долгих прелюдий информация, ради которой вы открыли эту статью.👇
Топ – 8 частых ошибок, которые допускают в работе бухгалтеры, а аудиторы их находят
Хочу сразу отметить, что данный список основан на моем личном опыте и предпочтениях и не является исчерпывающим. Сегодня мне хотелось сфокусироваться именно на этих ошибках. В нем представлены проблемы, которые могут быть выявлены как в рамках обязательного, так и инициативного (внутреннего) аудита.
Кстати, инициативный или внутренний аудит с акцентом на налогах, иначе говоря, комплексный аудит, значительно превосходит обязательный аудит по своей эффективности. Это связано с тем, что такой подход позволяет более глубоко анализировать финансовые и налоговые аспекты деятельности компании, выявляя не только явные, но и скрытые налоговые риски и резервы.
1. Ошибки в учете лизингового имущества
Учет лизинга был сложным всегда, а с появлением ФСБУ 25/2018 стал еще сложнее. Неважно маленькая компания проверяется или большая, какая-нибудь ошибка найдется обязательно практически в 100% из 100. Просто в обязательном аудите, если она несущественная по сумме, может не попасть в заключение.
По разбору многочисленных вариантов ошибок в учете лизингового имущества нужно выпускать отдельную статью. Чтобы качественно вести учет лизинговых операций нужно действительно заморочиться, что делать хотят немногие. Поэтому такое количество ошибок.
Для информации , был судебный прецедент, когда из-за неправильного учета лизингового имущества и неудачной попытки оптимизации налогообложения компания получила доначисления в размере - более 300 млн руб. (Определение ВС РФ по делу № А56-69080/2020 № 307-ЭС21-14175 от 21.07.2021 года).
2. Отсутствие ли некорректное оформление путевых листов
Заслуженное второе место в рейтинге занимают путевые листы. Правила их оформления постоянно меняются, но некоторые компании вообще не придают этому значения.
Здесь возникают риски сразу по нескольким налогам: НДФЛ, НДС и налог на прибыль (или УСН).
В письме Минфина № 03-03-06/1/57550 от 21.06.2023 года разъяснено, что для документального подтверждения расходов на приобретение топлива для служебных автомобилей налогоплательщику необходимо руководствоваться перечнем реквизитов и порядком оформления или формирования путевых листов.
Можно, конечно, пытаться подтвердить расходы на ГСМ в коммерческих целях другими документами, например, распечатками ГЛОНАСС, но, как минимум, спор с налоговиками вам обеспечен.
3. Зависший подотчет директора
Схема старая, и давно нерабочая. Впрочем, то и рабочей ее назвать никогда нельзя было. Тем не менее миллионы или даже десятки миллионов, выданные, но не возращенные директором, и иными топ-менеджерами на моей практике встречаются нередко.
Как списать подотчет директора я писала ранее здесь.
Налоговики могут произвести доначисление НДФЛ и страховых взносов после истечения срока исковой давности, связанного с возвратом выданных авансов под отчет (п. 1 ст. 196 ГК РФ, письма Минфина № 03-04-06/98341 от 16.12.2019 и № 03-04-06/5808 от 01.02.2018).
Шансы на успешное оспаривание таких доначислений в суде стремятся к нулю (Определения Верховного суда № 310-ЭС19-28047 от 03.02.2020 и № 307-ЭС20-2379 от 11.02.2021).
4. В сделках с взаимозависимыми лицами не используются рыночные цены
Пытаясь вывести на собственника или директора активы, а также осуществляя с ними иные сделки часто пытаются обойти обязательные требования, связанные с использованием рыночных цен.
Такой подход чреват доначислением налогов и санкциями.
Взаимозависимые лица – в налоговом праве граждане и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок и (или) экономические результаты их деятельности (деятельности представляемых ими организаций). Состав взаимозависимых лиц и основания, при которых организации и физлица признаются взаимозависимыми, определены в статье 105.1 НК РФ.
В частности, к ним относятся директор или учредитель и организация (п. 6 ст. 105.1 НК РФ). Если сделка заключена между взаимозависимыми лицами, то в целях налогообложения должны применяться рыночные цены (п. 1 ст. 105.3 НК РФ).
Также судебная практика говорит о том, что нельзя списать безнадежные долги взаимозависимых лиц в уменьшение налога на прибыль, не усматривая в этом экономической обоснованности (Постановление АС ВВО от 10.01.2018 № Ф01-5206/2017 по делу № А79-9660/201).
5. Ошибки в учете НДС с авансов
Это тоже тема для отдельной статьи. Начиная от неверных проводок в учете со счетами 76-АВ и 76-ВА и заканчивая пренебрежительным отношением к авансам как полученным, так и выданным.
Неначисление НДС, если отгрузка была в рамках одного и того же квартала, встречается достаточно часто. Продавец обязан выставить счет-фактуру на аванс в течение 5 дней с момента получения предоплаты (п. 3 ст. 168 НК РФ).
Причем НК РФ не делает исключений, если получение аванса и отгрузка товаров произошли в одном налоговом периоде.
Минфин разъяснял, что счет-фактуру можно не выставлять, только (!) если предоплата и отгрузка выполнены в одном периоде и между ними прошло менее 5 дней (письмо Минфина № 03-07-14/22553 от 29.03.2021 года). В тоже время нельзя не выставлять счет-фактуру, если отгрузка и оплата произошли в одном квартале за пределами 5 дней.
Еще часто встречаются ошибки, связанные с несоблюдением сроков восстановления и вычетов НДС с аванса.
6. Дробление бизнеса без деловой цели
Дробление бизнеса нередкая история. При которой в текущих реалиях предприниматели рискуют при худшем сценарии потерять все. Накануне налоговой реформы, нацеленной на борьбу с дроблением бизнеса, данный вопрос встает особенно остро.
Можно сколько угодно выстраивать обособленный бизнес взаимозависимых партнёров. Но если в появлении нового участника группы нет главного – деловой цели, выстроенная модель может потерпеть фиаско.
В НК РФ не прописано понятие деловой цели сделки, однако в п. п. 3, 4, 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 года указано, что это объективные экономические причины для её заключения.
Деловая цель подразумевает, что основным мотивом является реальная предпринимательская деятельность и экономические выгоды, а не только снижение налогов. Налоговые органы будут оценивать, согласился бы налогоплательщик на сделку без налоговых преимуществ (п. 25 письма ФНС № БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021 года).
7. Не производится своевременное списание кредиторской задолженности
Закупив товаров или получив документы на работы/услуги для оптимизации налогов, многие забывают о том, что в учете у них повисает миллионный дог перед поставщиком. В моменте закупки может и удается сэкономить УСН, налог на прибыль и даже НДС.
Но когда долг становится безнадежным, он приводит к дополнительной налоговой нагрузке – необходимости начислений единого налога на УСН или налога на прибыль на ОСНО.
Кредиторскую задолженность НК РФ обязывает включить во внереализационные доходы п. 18 ч. 2 ст. 250 НК РФ.
8. Искажение доходов или расходов, для целей УСН
К типичным ошибкам в налоговом учете в рамках УСН относятся завышение суммы расходов (из-за включения в базу расходов, не поименованных в п. 1 ст. 346.16 НК РФ) и занижение доходов (например, из-за невключения в налоговую базу вознаграждения посредника или неденежных доходов).
У нас много клиентов селлеров маркетплейсов или владельцев ПВЗ. Нередко на начальных этапах они ведут учет самостоятельно или в сводных таблицах. При этом учитывают доходы или расходы неверно. Не хватает знаний налогового законодательства.
В отношении доходов в не полной мере отражается выручка (за минусом вознаграждения посредника). В расходах учитываются и те, которые принимать для целей налогообложения нельзя. Например, штрафы маркетплейсов.
👉 Пишите в комментариях, какой пункт из списка вас заинтересовал, и вы хотите по нему отдельный подробный обзор. Если эта статья получит много откликов и комментариев, я продолжу раскрывать список типичных ошибок, встречающихся в учете.
На этом завершаю свой материал. Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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Комментарии7
доброе утро, Ольга. Отличная статья! ее надо разместить в разделе "для руководителей". Не совсем согласна скажем так с общей оценки работы бухгалтера. Ошибки в учете, которые Вы перечисляете, надо разделить на ошибки бухгалтера и ошибки жадного руководства (или глупого). Все, что Вы описываете в качестве ошибок, это происходит в средних и мелких компаниях. Я бы оставила две ошибки, которую отношу к компетенции бухгалтера (остальные отметаю, т.к.: бухгалтер - инструмент "обрабатывающий). Это: "Ошибки в учете лизингового имущества и Не производится своевременное списание кредиторской задолженности". Вот "Ошибки в учете НДС с авансов", можно разделить ответственность с отделом закупок. Остальные "ошибки" надо переадресовать руководству, вернее его "хотелкам". В целом, если учет осуществляется в удобном и понятно ПО, все операции проводятся сотрудниками своевременно, документы в бухгалтерию поступают вовремя, бухгалтерии становится легче и позволяет оценить учет и не допускать ошибок. P.S. Про лизинг, встречала вопиющие факты, когда по ФСБУ рассчитывали ППА и обязательство по аренде в Екселе, лишь только потому, что руководитель пожалел небольшую сумму на обгрейд ПО. "Малышам" аудит не нужен, им бы успеть обработать то, что валится валом и где бухгалтер "тыжбухгалтер". А вот всем остальным надо и полезно проводить хотя бы выборочный аудит. Но все упирается в финансы и волю руководства. Если ему жалко денег на услуги консультантов (налогового, юриста и пр.), то и аудит ему не нужен.
Доброе утро, Татьяна!
Благодарю за обратную связь, она всегда ценна. 🌷🌷🌷
Я осознанно не стала перечислять ошибки крупных компаний, так как они по большей части относятся к обязательному аудиту и связаны непосредственно с составлением БФО, а не с налогами. Было желание сделать обзор для широкого круга читателей, а субъектов МСП, как ни крути больше, чем крупных компаний.
Исходя из опыта тоже могла бы с вами подискутировать по некоторым моментам, но очень не люблю спорить. При этом возьму на заметку ваше мнение.
Единственное, что могу сказать на любую из перечисленных ошибок главбух может повлиять. 👉Но, естественно при желании. В этом смысле я сама была порой неудобным бухгалтером, но зато я спала абсолютно спокойно, потому что знала, что мне не позвонит никто из бывших директоров со словами : "Ольга Евгеньевна, вы вот у нас вели учет и нам теперь пппц..."
Работа главного бухгалтера — это непростая профессия, полная внутренних конфликтов. Для успеха зачастую нужно быть тем, кто вызывает дискомфорт у всех, включая взаимодействие с директором.
Меня последнее, если честно, напрягало. Поэтому я получаю куда большее удовлетворение от работы сейчас помогая людям и решая сложные задачи консультируя, делясь накопленным опытом, нежели все эти сложные эмоциональные танцы с бубном, на которые вынужден идти главбух...
Золотые слова ПРОФЕССИОНАЛА 🔥🌹
Как же вас приятно читать❤️🔥
Благодарю, надо найти "своего" директора (иногда даже важнее, чем компанию)
Полностью с Вами согласна! 🔥🔥🔥
не понимаю, почему-то не отражаются высказывания в ленте, это только у меня?