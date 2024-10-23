Топ-8 обидных ошибок, которые найдут в вашем учете аудиторы

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова. Я предоставляю клиентам рекомендации по налоговому планированию и сложным вопросам учета, а также занимаюсь аудитом вместе с партнерами.

Вначале будет предыстория, ее можно пролистать и перейти сразу к разбору типичных ошибок, они начинаются после следующей картинки в тексте.

Когда я сама работала главным бухгалтером, у меня сложилось впечатление, что те, кто пишет нормативные акты по бухгалтерскому учету и налогообложению, просто любят специально устраивать квесты для бухгалтеров.

Созданные ими запутанные формулировки и ловушки порой кажутся намеренно сложными, чтобы бухгалтерам было труднее ориентироваться в законодательстве и на каком-то заковыристом нюансе проколоться. Я всегда себе ставила задачу – осознанно преодолеть такой квест.

Считаю внимательность к деталям является одним из ключевых навыков бухгалтера. В сочетании с аналитическими способностями она помогает разобраться в сложных аспектах законодательства и применять их корректно.

👉 Согласны вы с этим убеждением или у вас на этот счет свое мнение, можете написать в комментариях?

Из бухгалтера в аудиторы

Кстати, мой путь к профессии аудитора был определён тем моментом, когда я поняла, что в этой сфере есть специалисты, которые превосходят меня в профессиональных компетенциях. Отлично помню тот момент в начале карьеры, я работала в крупной международной корпорации на участках основные средства, налоговый учет и разницы по ПБУ 18/02. По учету основных средств и оборудования были все возможные операции какие только бывают в природе – все абсолютно, а бухучет прилично отличался от налогового.

Я усердно трудилась над качеством учета, вкладывая в него всю свою душу! Однако, впервые столкнувшись с аудиторами, я узнала о наличии мелких недочетов. Это осознание стало ключевым для моего решения стать через время аудитором и достичь такого уровня компетенции, при котором ко мне невозможно было придраться!

Для меня это всегда означало бОльшую свободу: если к человеку нельзя подкопаться, его руководитель имеет над ним гораздо меньше власти, чем над обычным специалистом. Именно по этой, а никакой другой причине я всегда старалась работать максимально качественно в найме.

Год спустя те же аудиторы не нашли ошибок в моем учете. Меня полностью устроил такой результат и его последствия. В целом же, следуя своему характеру, я поняла, что на перспективу вообще нужно стремиться работать на себя, лучше этого быть не может ничего. И это правда!

Как бывший бухгалтер, я уверена, что учет можно организовать так, чтобы избежать к тебе вопросов. На возражения о низкой зарплате, не покрывающей сверхусилий, отвечаю: ищите то, что будет соответствовать вашим ожиданиям.

Возможности есть всегда, особенно в век удаленки. Никогда не позволяйте другим обесценивать вас. Если работодатель пытается так поступать, лучше сразу искать другие варианты, чтобы в будущем не жалеть о потраченном времени.

Но, важно честно признаться себе, если не хотите стремиться к качественной работе и работе над собой. Это не та профессия, где деньги платят просто так. Или по крайне мере не долго.

Ну а теперь, после долгих прелюдий информация, ради которой вы открыли эту статью.👇

Иллюстрация “Финансы под контролем”

Топ – 8 частых ошибок, которые допускают в работе бухгалтеры, а аудиторы их находят

Хочу сразу отметить, что данный список основан на моем личном опыте и предпочтениях и не является исчерпывающим. Сегодня мне хотелось сфокусироваться именно на этих ошибках. В нем представлены проблемы, которые могут быть выявлены как в рамках обязательного, так и инициативного (внутреннего) аудита.

Кстати, инициативный или внутренний аудит с акцентом на налогах, иначе говоря, комплексный аудит, значительно превосходит обязательный аудит по своей эффективности. Это связано с тем, что такой подход позволяет более глубоко анализировать финансовые и налоговые аспекты деятельности компании, выявляя не только явные, но и скрытые налоговые риски и резервы.

1. Ошибки в учете лизингового имущества

Учет лизинга был сложным всегда, а с появлением ФСБУ 25/2018 стал еще сложнее. Неважно маленькая компания проверяется или большая, какая-нибудь ошибка найдется обязательно практически в 100% из 100. Просто в обязательном аудите, если она несущественная по сумме, может не попасть в заключение.

По разбору многочисленных вариантов ошибок в учете лизингового имущества нужно выпускать отдельную статью. Чтобы качественно вести учет лизинговых операций нужно действительно заморочиться, что делать хотят немногие. Поэтому такое количество ошибок.

Для информации , был судебный прецедент, когда из-за неправильного учета лизингового имущества и неудачной попытки оптимизации налогообложения компания получила доначисления в размере - более 300 млн руб. (Определение ВС РФ по делу № А56-69080/2020 № 307-ЭС21-14175 от 21.07.2021 года).

2. Отсутствие ли некорректное оформление путевых листов

Заслуженное второе место в рейтинге занимают путевые листы. Правила их оформления постоянно меняются, но некоторые компании вообще не придают этому значения.

Здесь возникают риски сразу по нескольким налогам: НДФЛ, НДС и налог на прибыль (или УСН).

В письме Минфина № 03-03-06/1/57550 от 21.06.2023 года разъяснено, что для документального подтверждения расходов на приобретение топлива для служебных автомобилей налогоплательщику необходимо руководствоваться перечнем реквизитов и порядком оформления или формирования путевых листов.

Можно, конечно, пытаться подтвердить расходы на ГСМ в коммерческих целях другими документами, например, распечатками ГЛОНАСС, но, как минимум, спор с налоговиками вам обеспечен.

3. Зависший подотчет директора

Схема старая, и давно нерабочая. Впрочем, то и рабочей ее назвать никогда нельзя было. Тем не менее миллионы или даже десятки миллионов, выданные, но не возращенные директором, и иными топ-менеджерами на моей практике встречаются нередко.

Как списать подотчет директора я писала ранее здесь.

Налоговики могут произвести доначисление НДФЛ и страховых взносов после истечения срока исковой давности, связанного с возвратом выданных авансов под отчет (п. 1 ст. 196 ГК РФ, письма Минфина № 03-04-06/98341 от 16.12.2019 и № 03-04-06/5808 от 01.02.2018).

Шансы на успешное оспаривание таких доначислений в суде стремятся к нулю (Определения Верховного суда № 310-ЭС19-28047 от 03.02.2020 и № 307-ЭС20-2379 от 11.02.2021).

4. В сделках с взаимозависимыми лицами не используются рыночные цены

Пытаясь вывести на собственника или директора активы, а также осуществляя с ними иные сделки часто пытаются обойти обязательные требования, связанные с использованием рыночных цен.

Такой подход чреват доначислением налогов и санкциями.

Взаимозависимые лица – в налоговом праве граждане и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок и (или) экономические результаты их деятельности (деятельности представляемых ими организаций). Состав взаимозависимых лиц и основания, при которых организации и физлица признаются взаимозависимыми, определены в статье 105.1 НК РФ.

В частности, к ним относятся директор или учредитель и организация (п. 6 ст. 105.1 НК РФ). Если сделка заключена между взаимозависимыми лицами, то в целях налогообложения должны применяться рыночные цены (п. 1 ст. 105.3 НК РФ).

Также судебная практика говорит о том, что нельзя списать безнадежные долги взаимозависимых лиц в уменьшение налога на прибыль, не усматривая в этом экономической обоснованности (Постановление АС ВВО от 10.01.2018 № Ф01-5206/2017 по делу № А79-9660/201).

5. Ошибки в учете НДС с авансов

Это тоже тема для отдельной статьи. Начиная от неверных проводок в учете со счетами 76-АВ и 76-ВА и заканчивая пренебрежительным отношением к авансам как полученным, так и выданным.

Неначисление НДС, если отгрузка была в рамках одного и того же квартала, встречается достаточно часто. Продавец обязан выставить счет-фактуру на аванс в течение 5 дней с момента получения предоплаты (п. 3 ст. 168 НК РФ).

Причем НК РФ не делает исключений, если получение аванса и отгрузка товаров произошли в одном налоговом периоде.

Минфин разъяснял, что счет-фактуру можно не выставлять, только (!) если предоплата и отгрузка выполнены в одном периоде и между ними прошло менее 5 дней (письмо Минфина № 03-07-14/22553 от 29.03.2021 года). В тоже время нельзя не выставлять счет-фактуру, если отгрузка и оплата произошли в одном квартале за пределами 5 дней.

Еще часто встречаются ошибки, связанные с несоблюдением сроков восстановления и вычетов НДС с аванса.

6. Дробление бизнеса без деловой цели

Дробление бизнеса нередкая история. При которой в текущих реалиях предприниматели рискуют при худшем сценарии потерять все. Накануне налоговой реформы, нацеленной на борьбу с дроблением бизнеса, данный вопрос встает особенно остро.

Можно сколько угодно выстраивать обособленный бизнес взаимозависимых партнёров. Но если в появлении нового участника группы нет главного – деловой цели, выстроенная модель может потерпеть фиаско.

В НК РФ не прописано понятие деловой цели сделки, однако в п. п. 3, 4, 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 года указано, что это объективные экономические причины для её заключения.

Деловая цель подразумевает, что основным мотивом является реальная предпринимательская деятельность и экономические выгоды, а не только снижение налогов. Налоговые органы будут оценивать, согласился бы налогоплательщик на сделку без налоговых преимуществ (п. 25 письма ФНС № БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021 года).

7. Не производится своевременное списание кредиторской задолженности

Закупив товаров или получив документы на работы/услуги для оптимизации налогов, многие забывают о том, что в учете у них повисает миллионный дог перед поставщиком. В моменте закупки может и удается сэкономить УСН, налог на прибыль и даже НДС.

Но когда долг становится безнадежным, он приводит к дополнительной налоговой нагрузке – необходимости начислений единого налога на УСН или налога на прибыль на ОСНО.

Кредиторскую задолженность НК РФ обязывает включить во внереализационные доходы п. 18 ч. 2 ст. 250 НК РФ.

8. Искажение доходов или расходов, для целей УСН

К типичным ошибкам в налоговом учете в рамках УСН относятся завышение суммы расходов (из-за включения в базу расходов, не поименованных в п. 1 ст. 346.16 НК РФ) и занижение доходов (например, из-за невключения в налоговую базу вознаграждения посредника или неденежных доходов).

У нас много клиентов селлеров маркетплейсов или владельцев ПВЗ. Нередко на начальных этапах они ведут учет самостоятельно или в сводных таблицах. При этом учитывают доходы или расходы неверно. Не хватает знаний налогового законодательства.

В отношении доходов в не полной мере отражается выручка (за минусом вознаграждения посредника). В расходах учитываются и те, которые принимать для целей налогообложения нельзя. Например, штрафы маркетплейсов.

👉 Пишите в комментариях, какой пункт из списка вас заинтересовал, и вы хотите по нему отдельный подробный обзор. Если эта статья получит много откликов и комментариев, я продолжу раскрывать список типичных ошибок, встречающихся в учете.