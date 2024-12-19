Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова. Я консультирую по налоговому планированию и оптимизации налогообложения, а также провожу налоговый аудит.
Скоро мы окажемся в новых реалиях налогового законодательства 2025 г. Возможно, некоторые из вас будут читать этот материал уже в 2025 году, после того как отзвонят куранты и отгремят новогодние праздники.
Работая в том числе и с нерезидентами, могу сказать даже больше: возможно такая ситуация, когда, одновременно изучая статью один человек может читать ее в 2024 г., а другой уже в 2025 г. «Как такое может быть?» —спросите вы.
На днях мне довелось консультировать двух клиентов из разных уголков мира. Причем один клиент находился в США, где местное время отстает от московского на 8 часов, а другой — на Сахалине, с разницей +8 часов к московскому времени. Таким образом, в один день я работала с клиентами, у которых разница во времени составляла 16 часов.
Например, если в Москве 7:00 19 декабря, то в Нью-Йорке будет - 23:00 (7:00 - 8 часов) но еще 18 декабря. А в Сахалине будет 15:00 (7:00 +8 часов) 19 декабря.
В России 2025 год ознаменован ужесточением законодательства: повышением налоговых ставок, новых лимитов, введением новых ограничений и т.д. Нерезидентов не обошли невыгодные изменения законодательства.
Давайте разберемся вместе, что именно меняется в налогообложении нерезидентов с 2025 г.
ФНС планирует с 2025 г. определять статус налогового резидента в автоматическом режиме
Имеется официально утвержденный Минфином план деятельности ФНС на ближайшие пять лет. Там анонсирован автоматический контроль статуса граждан, пересекающих границу РФ и момент утери ими статуса резидента.
Контрольные функции планируется реализовать с помощью информационной системы «Налог-3», которая призвана автоматизировать процессы налоговой службы. Также дополнительно хотят использовать систему «Мир» от Минцифры, которая уже сегодня активно применяется для миграционного и регистрационного учета. Она значительно упростит и автоматизирует процесс определения налогового и валютного резидентства.
Для определения налогового статуса резидента будут использоваться сведения о загранпаспортах, что позволит автоматизировать процедуру идентификации граждан, пересекающих границу России – как при выезде, так и при въезде.
Проще говоря, налоговая сумеет в реальном времени отслеживать, когда гражданин покинул страну и когда он вернулся. Если срок его пребывания за пределами страны превысит установленный лимит 183 дня, ему автоматически будет присвоен статус нерезидента.
Изменится и порядок применения повышенных ставок для нерезидентов
Стандартная ставка НДФЛ для нерезидентов 30%, она будет применяться к большинству доходов за некоторым исключением.
К ним относятся доходы высококвалифицированных специалистов, беженцев и некоторых других категорий нерезидентов. К ним будет применяться пятиступенчатая шкала с ставками от 13% до 22% в зависимости от размера дохода:
- до 2 400 000 руб. - 13%
- 2 400 000 руб. - 5 000 000 руб. - 15%
- 5 000 000 руб. - 20 000 000 руб. - 18%
- 20 000 000 руб. - 50 000 000 руб. - 20%
- более 50 000 000 - 22%
На дивиденды и проценты по банковским вкладам 15% НДФЛ.
Выплаты удаленным сотрудникам-нерезидентам, работающим через интернет, также подпадают под пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ.
Изменится порядок налогообложения НДФЛ для нерезидентов – собственников ООО
До 2025 года как резиденты, так и нерезиденты имели право на выгодную льготу, если они непрерывно владели долями в ООО или акциями более пяти лет. Действовало освобождение от уплаты НДФЛ при продаже доли или выходе из состава участников организации. Что означало, что никаких забот о налогах, независимо от размера дохода и его соответствия рыночной стоимости даже при получении значительных сумм.
Но всё меняется! По новым правилам для резидентов льгота применяется к доходам, не превышающим 50 000 000 руб. (изменения внесены в п.17.2 ст.217 НК РФ). А нерезидентов и вовсе лишили налоговых преференций. Более того, они не смогут претендовать на имущественные вычеты, что означает невозможность учета расходов на приобретение долей.
В результате, если нерезидент решит продать свою долю, его ждёт налог по ставке 30%. Такая же ставка будет применяться в случае выхода из общества и получения действительной стоимости доли — вне зависимости от того, сколько лет он владел этим активом. Аналогично 30% от суммы придется заплатить при распределении имущества ликвидированной организации.
Чтобы проиллюстрировать это, представьте себе следующую ситуацию:
Учредитель, который владел своей долей в ООО более 5-и лет и решил выйти из бизнеса в 2024 году, мог получить сумму в 100 00 000 руб. и с чистой совестью заплатить НДФЛ в размере 0 рублей. Но уже с 2025 года эта же сумма обернется в целых 30 000 000 руб. налогов!
Всплыло в памяти выражение: «Вход за 1 рубль, выход за 10». Нерезидентам с 2025 года точно будет сложнее проститься без потерь со своими российскими активами.
Ограничения на платежи резидентов за доли в имуществе компаний-нерезидентов продлены до конца 2025 года
Запрет на выполнение без разрешения Центрального банка РФ операций, касающихся оплаты долей и вкладов в имущество юридических лиц, не зарегистрированных в России, продлен до 31 декабря 2025 года. Это ограничение охватывает:
- Оплату резидентом доли, вклада или пая в уставном капитале или паевом фонде кооператива, принадлежащего юридическому лицу – нерезиденту.
- Внесение резидентом средств нерезиденту в рамках исполнения договора простого товарищества, связанного с капитальными вложениями.
Изначально этот запрет действовал до конца 2022 года, однако срок его действия дважды продлевался. Это решение основано на Указе Президента № 978 от 14.11. 2024 года.
Два кейса клиента, которые они успели реализовать в 2024 г и сэкономить приличные деньги
В заключении обещанные кейсы из будней налогового консультирования.
Ситуация №1 Как мама помогла сэкономить миллионы от продажи квартиры сыну
При продаже квартиры в России физлица-нерезиденты обязаны платить НДФЛ по повышенной ставке 30%.
Например, с квартиры стоимостью 40 000 000 руб. нерезидент в 2024 г. заплатил бы - 12 000 000 руб., а резидент - 5 900 000 руб. Разница очень даже неприятная, на сумму налога можно купить еще один объект недвижимости.
Избежать огромной ставки налога можно было, если нерезидент подарил маме объект недвижимости, а потом она как гражданка РФ – и резидент продала его от себя.
Но не все так просто. Как сделать так, чтобы у сотрудников ФНС не возникло претензий к подобной сделке, и они не сочли ее притворной, а вместо оптимизации вы не получили большие проблемы, я рассказываю в рамках персональных консультаций.
Ситуация №2 Как семейная пара из Италии сумела благополучно разделить недвижимость
С консультациями по вопросам разделения бизнеса или активов ко мне нередко обращаются семейные пары. Которые в том числе проживают за границей, но имеют бизнес и (или) недвижимость в России.
Семейной паре, которая проживает в Северной Италии требовалась помощь в разделе имущества, потому что супруга вела помимо России бизнес и в Италии, а также супруги имели совместный валютный счет в иностранной юрисдикции.
После двух консультаций мы разработали стратегию позволяющую продолжить ведение бизнеса супругом ИП на территории России с наименьшими налоговыми потерями, нивелировав налоговые риски и повышенный фискальный контроль, не нарушая российского законодательства.
Кстати, до того, как обратиться ко мне, требовательный клиент общался с несколькими специалистами, которые не сумели решить его проблемы (!). Изначально он был даже несколько агрессивен, и у меня проскальзывала мысль вообще отказаться от сотрудничества. Однако после успешного завершения консультаций он оставил положительный отзыв и рекомендовал меня своим знакомым зарубежным бизнесменам, у которых возникли не менее интересные вопросы. А я получила особое удовлетворение от проделанной работы.
На этом завершаю свой материал. Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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Комментарии2
Ольга, приветствую! Забрал и Избранное🚀
Приветствую, Владислав!🤝
Рада что информация оказалась полезной))