Ольга Ульянова
Налоговые изменения 2025

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года

В этой статье вы познакомитесь с ключевыми изменениями в налогообложении нерезидентов, которые начнут действовать с 2025 года. Кроме того, если вы прочитаете материал до конца узнаете две интересные истории из практики, которые наглядно демонстрируют, как можно сэкономить миллионы рублей благодаря оптимизации налогообложения.

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова. Я консультирую по налоговому планированию и оптимизации налогообложения, а также провожу налоговый аудит.

Скоро мы окажемся в новых реалиях налогового законодательства 2025 г. Возможно, некоторые из вас будут читать этот материал уже в 2025 году, после того как отзвонят куранты и отгремят новогодние праздники.

Работая в том числе и с нерезидентами, могу сказать даже больше: возможно такая ситуация, когда, одновременно изучая статью один человек может читать ее в 2024 г., а другой уже в 2025 г. «Как такое может быть?» —спросите вы. 

На днях мне довелось консультировать двух клиентов из разных уголков мира. Причем один клиент находился в США, где местное время отстает от московского на 8 часов, а другой — на Сахалине, с разницей +8 часов к московскому времени. Таким образом, в один день я работала с клиентами, у которых разница во времени составляла 16 часов. 

Например, если в Москве 7:00 19 декабря, то в Нью-Йорке будет - 23:00 (7:00 - 8 часов) но еще 18 декабря. А в Сахалине будет 15:00 (7:00 +8 часов) 19 декабря. 

В России 2025 год ознаменован ужесточением законодательства: повышением налоговых ставок, новых лимитов, введением новых ограничений и т.д. Нерезидентов не обошли невыгодные изменения законодательства. 

Давайте разберемся вместе, что именно меняется в налогообложении нерезидентов с 2025 г.

ФНС планирует с 2025 г. определять статус налогового резидента в автоматическом режиме

Имеется официально утвержденный Минфином план деятельности ФНС на ближайшие пять лет. Там анонсирован автоматический контроль статуса граждан, пересекающих границу РФ и момент утери ими статуса резидента. 

Контрольные функции планируется реализовать с помощью информационной системы «Налог-3», которая призвана автоматизировать процессы налоговой службы. Также дополнительно хотят использовать систему «Мир» от Минцифры, которая уже сегодня активно применяется для миграционного и регистрационного учета. Она значительно упростит и автоматизирует процесс определения налогового и валютного резидентства. 

Для определения налогового статуса резидента будут использоваться сведения о загранпаспортах, что позволит автоматизировать процедуру идентификации граждан, пересекающих границу России – как при выезде, так и при въезде. 

Проще говоря, налоговая сумеет в реальном времени отслеживать, когда гражданин покинул страну и когда он вернулся. Если срок его пребывания за пределами страны превысит установленный лимит 183 дня, ему автоматически будет присвоен статус нерезидента.

Изменится и порядок применения повышенных ставок для нерезидентов

Стандартная ставка НДФЛ для нерезидентов 30%, она будет применяться к большинству доходов за некоторым исключением.

К ним относятся доходы высококвалифицированных специалистов, беженцев и некоторых других категорий нерезидентов. К ним будет применяться пятиступенчатая шкала с ставками от 13% до 22% в зависимости от размера дохода: 

- до 2 400 000 руб. - 13%

- 2 400 000 руб. - 5 000 000 руб. - 15%

- 5 000 000 руб. - 20 000 000 руб. - 18%

- 20 000 000 руб. - 50 000 000 руб. - 20%

- более 50 000 000 -  22%

На дивиденды и проценты по банковским вкладам 15% НДФЛ.

Выплаты удаленным сотрудникам-нерезидентам, работающим через интернет, также подпадают под пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ.

Изменится порядок налогообложения НДФЛ для нерезидентов – собственников ООО

До 2025 года как резиденты, так и нерезиденты имели право на выгодную льготу, если они непрерывно владели долями в ООО или акциями более пяти лет. Действовало освобождение от уплаты НДФЛ при продаже доли или выходе из состава участников организации. Что означало, что никаких забот о налогах, независимо от размера дохода и его соответствия рыночной стоимости даже при получении значительных сумм. 

Но всё меняется! По новым правилам для резидентов льгота применяется к доходам, не превышающим 50 000 000 руб. (изменения внесены в п.17.2 ст.217 НК РФ). А нерезидентов и вовсе лишили налоговых преференций. Более того, они не смогут претендовать на имущественные вычеты, что означает невозможность учета расходов на приобретение долей.

В результате, если нерезидент решит продать свою долю, его ждёт налог по ставке 30%. Такая же ставка будет применяться в случае выхода из общества и получения действительной стоимости доли — вне зависимости от того, сколько лет он владел этим активом. Аналогично 30% от суммы придется заплатить при распределении имущества ликвидированной организации.

Чтобы проиллюстрировать это, представьте себе следующую ситуацию: 

Учредитель, который владел своей долей в ООО более 5-и лет и решил выйти из бизнеса в 2024 году, мог получить сумму в 100 00 000 руб. и с чистой совестью заплатить НДФЛ в размере 0 рублей. Но уже с 2025 года эта же сумма обернется в целых 30 000 000 руб. налогов! 

Всплыло в памяти выражение: «Вход за 1 рубль, выход за 10». Нерезидентам с 2025 года точно будет сложнее проститься без потерь со своими российскими активами. 

Ограничения на платежи резидентов за доли в имуществе компаний-нерезидентов продлены до конца 2025 года

Запрет на выполнение без разрешения Центрального банка РФ операций, касающихся оплаты долей и вкладов в имущество юридических лиц, не зарегистрированных в России, продлен до 31 декабря 2025 года. Это ограничение охватывает:

- Оплату резидентом доли, вклада или пая в уставном капитале или паевом фонде кооператива, принадлежащего юридическому лицу – нерезиденту.

- Внесение резидентом средств нерезиденту в рамках исполнения договора простого товарищества, связанного с капитальными вложениями.

Изначально этот запрет действовал до конца 2022 года, однако срок его действия дважды продлевался. Это решение основано на Указе Президента № 978 от 14.11. 2024 года.

Два кейса клиента, которые они успели реализовать в 2024 г и сэкономить приличные деньги

В заключении обещанные кейсы из будней налогового консультирования. 

Ситуация №1 Как мама помогла сэкономить миллионы от продажи квартиры сыну

При продаже квартиры в России физлица-нерезиденты обязаны платить НДФЛ по повышенной ставке 30%.

Например, с квартиры стоимостью 40 000 000 руб. нерезидент в 2024 г. заплатил бы - 12 000 000 руб., а резидент - 5 900 000 руб. Разница очень даже неприятная, на сумму налога можно купить еще один объект недвижимости.

Избежать огромной ставки налога можно было, если нерезидент подарил маме объект недвижимости, а потом она как гражданка РФ – и резидент продала его от себя. 

Но не все так просто. Как сделать так, чтобы у сотрудников ФНС не возникло претензий к подобной сделке, и они не сочли ее притворной, а вместо оптимизации вы не получили большие проблемы, я рассказываю в рамках персональных консультаций.

Ситуация №2 Как семейная пара из Италии сумела благополучно разделить недвижимость

С консультациями по вопросам разделения бизнеса или активов ко мне нередко обращаются семейные пары. Которые в том числе проживают за границей, но имеют бизнес и (или) недвижимость в России.

Семейной паре, которая проживает в Северной Италии требовалась помощь в разделе имущества, потому что супруга вела помимо России бизнес и в Италии, а также супруги имели совместный валютный счет в иностранной юрисдикции. 

После двух консультаций мы разработали стратегию позволяющую продолжить ведение бизнеса супругом ИП на территории России с наименьшими налоговыми потерями, нивелировав налоговые риски и повышенный фискальный контроль, не нарушая российского законодательства. 

Кстати, до того, как обратиться ко мне, требовательный клиент общался с несколькими специалистами, которые не сумели решить его проблемы (!). Изначально он был даже несколько агрессивен, и у меня проскальзывала мысль вообще отказаться от сотрудничества. Однако после успешного завершения консультаций он оставил положительный отзыв и рекомендовал меня своим знакомым зарубежным бизнесменам, у которых возникли не менее интересные вопросы. А я получила особое удовлетворение от проделанной работы. 

На этом завершаю свой материал. Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.

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