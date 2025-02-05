Бизнес и несовершеннолетние. Какие ограничения имеются, если в сделке с недвижимостью участвуют несовершеннолетние дети

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами Ольга Ульянова. Я предоставляю клиентам рекомендации по налоговому планированию и сложным вопросам учета, а также провожу налоговый аудит.

В основу этой статьи легло обращение одного из клиентов, который проходил лечение серьезного заболевания в клинике США. Испытывая искренние чувства к супруге и детям, он постарался предусмотреть неблагоприятные сценарии, чтобы позаботиться о будущем своей любимой семьи, даже если его не станет. Бизнесмену было важно чтобы принадлежащие ему коммерческие объекты недвижимости не перестали приносить доход его семье.

🙏Очень надеюсь, что у этого замечательного человека все хорошо, даже если для этого понадобилось чудо и мощное вмешательство свыше.