⚡️Главное в феврале – изменения законодательства для бизнеса. Не упустите 23 важных событий месяца

🔻Кого касается: организаций и ИП

С 5 февраля 2025 года вступили в силу обновленные правила взаимодействия предпринимателей с операторами электронного документооборота. Ранее требовалось отправлять подтверждение о получении документов в налоговую, а невыполнение этого правила грозило блокировкой расчетного счета спустя 10 дней.

Согласно новым правилам, датой официального получения документа теперь считается 6 рабочий день после его отправки налоговым органом, а оператор ЭДО будет осуществлять передачу подтверждения даты отправки.

Это упрощает процесс, поскольку требования о представлении документов и налоговые повестки будут считаться полученными автоматически через указанное время.

Теперь отводится 11 рабочих дней на ответ, включая 5 дней на подготовку самого ответа.

🔹Выводы: нужно следить в ЛК налогоплательщика на сайте ФНС или ЛК оператора ЭДО не пришло ли вам требование или запрос из ФНС иначе на 6-й день они будут считаться автоматически полученными.