⚡️Главное в феврале – изменения законодательства для бизнеса. Не упустите 23 важных событий месяца

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1. Ключевая ставка 21%
🔻Кого касается: всех
Совет директоров Центрального банка РФ обсудил ключевую процентную ставку и решил сохранить её на уровне 21% годовых до конца марта. Эта информация была официально опубликована на сайте банка.
🔹Выводы: Центробанк пытается удержать курс рубля и инфляции, кредиты в ближайшее время не станут дешевле, а вклады выгоднее.
2. Срок ответа на требование ФНС с 05.02.2025 г. считается по-новому
🔻Кого касается: организаций и ИП
С 5 февраля 2025 года вступили в силу обновленные правила взаимодействия предпринимателей с операторами электронного документооборота. Ранее требовалось отправлять подтверждение о получении документов в налоговую, а невыполнение этого правила грозило блокировкой расчетного счета спустя 10 дней.
Согласно новым правилам, датой официального получения документа теперь считается 6 рабочий день после его отправки налоговым органом, а оператор ЭДО будет осуществлять передачу подтверждения даты отправки.
Это упрощает процесс, поскольку требования о представлении документов и налоговые повестки будут считаться полученными автоматически через указанное время.
Теперь отводится 11 рабочих дней на ответ, включая 5 дней на подготовку самого ответа.
Основание: Федеральный закон № 259-ФЗ от 08.08.2024 г.
🔹Выводы: нужно следить в ЛК налогоплательщика на сайте ФНС или ЛК оператора ЭДО не пришло ли вам требование или запрос из ФНС иначе на 6-й день они будут считаться автоматически полученными.
3. С 1 февраля текущего года социальные выплаты в России увеличили на 9,5%
🔻Кого касается: граждан, получающих пособия, а также организации и ИП их выплачивающих.
Решение коснулось не только работающих и неработающих пенсионеров, которые смогут получить повышенную пенсию, но и ряда других категорий граждан, имеющих право на социальную помощь.
Так, суммы выплат для инвалидов I группы увеличили с 5 324,84 до 5 830,70 рублей, для инвалидов II группы — с 3 802,78 до 4 164,04 рублей, а для инвалидов III группы — с 3 044,15 до 33 33,34 рублей.
Также произошла индексация пособий по беременности и родам, выплат по безработице, единовременного пособия при рождении ребенка.
Сумма материнского капитала обновилась до 690 266,95 руб.
При рождении второго – семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит 221 895,1 руб. Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить 912 162,09 руб.
Кроме того, были увеличены компенсации на медицинские услуги и проезд.
Основание: kremlin.ru от 22 января.
🔹Выводы: можно предположить, что цены, по «доброй традиции», тоже вырастут.
4. Налоговики вновь пояснили с каких переводов с карту на карту платится НДФЛ
🔻Кого касается: граждан, которые получают переводы от других физлиц.
В свежем письме налоговая служба напомнила, что сам по себе процесс перевода средств с банковской карты на карту другого физлица не считается источником для начисления налога.
Однако если такие переводы происходят в контексте оплаты за продажу имущества или как компенсация за предоставленные услуги, тогда возникает обязанность по уплате НДФЛ для физлиц (или если вы ИП, то согласно вашей системе налогообложения).
Таким образом, налоговики акцентируют внимание на том, что только в случае, когда денежные средства передаются в качестве платы за конкретные товары или работу, нужно начислять налоги.
Основание: письмо ФНС № БС-16-11/33@ от 11.02.2025 года
🔹Выводы: идея не нова. Если контролеры сумеют доказать, что полученные деньги не дарение и не возврат займа, то ждите неприятности. В прошлом году у нас был клиент, которому ФНС пыталась вменить 3 млн. руб. налога за получение переводов от других физлиц, но там правда и обороты были приличные.
5. Самозанятым хотят присвоить статус микропредприятий и разрешить регистрацию коммерческих названий
🔻Кого касается: плательщиков НПД.
Самозанятые граждане - плательщики НПД могут обрести новый статус, который существенно расширит их возможности в бизнесе.
Согласно предложенному законопроекту, самозанятые смогут быть приравнены к микропредприятиям и получат право регистрировать свои коммерческие названия.
На сегодняшний день такие возможности имеются только у зарегистрированных ООО и ИП. Новый статус позволит самозанятым использовать коммерческие обозначения без необходимости их регистрации в Роспатенте, что делает аналогичные права доступными для более широкой категории бизнесменов.
Кроме того, если поправки будут приняты, самозанятые смогут воспользоваться теми же льготами и господдержкой, которые доступны малым и средним предприятиям. Это означает, что они получат возможность участвовать в государственных закупках и оказывать влияние на рынок услуг и товаров, что ранее было недоступно.
Основание: законопроект № 823006-8
🔹Выводы: депутаты, разрабатывающие этот законопроект, уверены, что такие изменения устранят существующую несправедливость, обеспечив равные условия для всех субъектов бизнеса без необходимости их официальной регистрации в качестве ИП. Посмотрим примут ли законопроект.
6. Регистрация офиса в бараке или сарае не вариант – юрадрес признают недостоверным
🔻Кого касается: юридических лиц и ИП (особенно мигрирующих в льготный регион).
В недавнем деле Верховного суда рассматривался вопрос о юридическом адресе компании, который оказался недостоверным. Проверка налоговых инспекций выявила, что зарегистрированный адрес находился в частной квартире, в двухэтажном жилом доме барачного типа. При осмотре помещения не было найдено никаких следов присутствия фирмы, включая вывеску и надписи, а почтовая корреспонденция, которая должна была быть доставлена, не была получена. Никакой активности со стороны единственного владельца также не наблюдалось.
Несмотря на попытки организации доказать легитимность своего адреса, Верховный суд оставил решение налоговых органов в силе, признав адрес недостоверным. В ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись.
Основание: определение Верховного суда № 301-ЭС24-10874 от 22.07.2024 года.
🔹Выводы: регистрация офиса в бараке, коммуналке общежитии доме на 6 или 12 хозяев, в котором никто не живет ( и которого может вообще нет на карте) обернется рано или поздно проблемами.
7. Если договор с самозанятым будет признан фиктивным, то НДФЛ не получится уменьшить на ранее уплаченный НПД
🔻Кого касается: тех, кто с сотрудниками вместо трудовых отношений заключает договоры с самозанятыми.
После признания договора с самозанятым фиктивным и отношений между заказчиком и исполнителем трудовыми, налоговая доначислила НДФЛ и страховые взносы.
Три инстанции установили, что такие договоры были искусственными, но полагали, что налоговики должны были провести налоговую реконструкцию для учета уплаченного самозанятыми налога НПД при расчете НДФЛ.
Однако ВС РФ отклонил этот подход, отметив, что налоговый агент, не исполнивший своих обязательств по НДФЛ, сам несет ответственность за его уплату. Суд указал, что налоговый кодекс не допускает снижения налоговой базы при умышленном искажении учета. Поведение предпринимателя расценено как злоупотребление правом, направленное на уклонение от налоговых обязательств.
Основание: Определение ВС РФ № 309-ЭС24-20306 от 03.02.2025 года
8. ФСН разъяснила, что она вправе отправить запрос о контрагенте, с которым вы напрямую не работаете
🔻Кого касается: организаций и ИП, в особой зоне риска плательщики НДС.
Не стоит паниковать при получении запросов от налоговых органов о контрагентах, с которыми вы не знакомы. Зачастую эти запросы могут быть связаны с проверками организаций, имеющих отношение к вашим поставщикам или клиентам. Например, если ФНС ищет разрывы по НДС в цепочке контрагентов.
Налоговые инспекторы имеют право требовать документы или информацию не только от непосредственно проверяемой компании, но и от любых других участников цепочки сделок. Как правило это происходит у плательщиков НДС. Несмотря на мнения представителей бизнеса о том, что такие требования являются необоснованными, попытки оспорить их на практике обычно не приводят к успеху, так как законодательство не запрещает подобные действия.
Важно помнить, что даже если запрос кажется необоснованным, на него необходимо ответить в установленный срок, чтобы избежать возможных штрафов.
Основание: письмо ФНС № БВ-4-7/58 от 10.01.2025 года.
🔹Выводы: не стоит игнорировать требования по незнакомым контрагентам, на такие запросы лучше отвечать, чтобы избежать штрафов, даже если они кажутся необоснованными.
9. Будьте осторожны с командировками сотрудников
🔻Кого касается: работодателей организации и ИП.
Суть недавнего решения суда, который подтвердил, что если компания не оформляет поездку должным образом, ей всё равно придется вернуть работнику денежки на проезд и проживание.
Логика у судей такая, что отправившаяся в Питер сотрудница, работая из Москвы, не могла бы так просто взять и поехать без чьего-то указания. Однако, несмотря на отсутствие формальных документов, суд решил, что работодатель не должен игнорировать свои обязанности по оформлению командировок, даже если они происходят под шумок.
В итоге сотрудница нашла способ доказать свою правоту, она представила суду даже записи разговоров и переписку с директором, а также приглашение от контрагента.
Основание: апелляционное определение Московского городского суда № 33-53921/2024 от 20.11.2024 года.
🔹Выводы: этот случай напомнил о том, что порядок важен, даже когда речь идет о разборках на уровне коллективов.
10. Работодатель не обязан по умолчанию подстраиваться под время отпуска, удобное для сотрудника
🔻Кого касается: сотрудников, планирующих отпуск и их работодателей.
Согласно свежему письму ГИТ по Москве, работодатель не обязан подстраивать свой график отпусков под желания сотрудника, если его супруга (или супруг) находятся в отпуске по уходу за ребенком, не достигшим полутора или трех лет.
Основание: письмо ГИТ по г. Москве от 16.10.2024 № 77/1-29998-24-ОБ/10-34189-OБ/1347.
🔹Выводы: при планировании отпуска сотруднику нужно учитывать не только свои интересы.
11. Роструд пояснил, что нельзя заключать трудовой договор с удаленщиком, работающим за границей
🔻Кого касается: работодателей, имеющих дистанционных сотрудников за рубежом.
Специалисты Роструда опубликовали разъяснения относительно возможности трудоустройства граждан России, которые фактически проживают за пределами страны, на удаленной основе.
Согласно действующему законодательству, заключение трудового договора о дистанционной работе с такими сотрудниками невозможно из-за применения ТК РФ, который регулирует трудовые отношения исключительно на территории страны.
В частности, статья 312.1 ТК РФ подразумевает, что все условия дистанционной работы, включая обеспечение безопасности и охраны труда, должны соблюдаться в России.
Опираясь на данное положение, Роструд отметил, что единственной законной основой для взаимодействия с работниками, находящимися за границей, является заключение гражданско-правовых договоров.
Основание: Ответ Роструда на портале онлайнинспекция.рф
🔹Выводы: если гражданин РФ фактически проживает за границей, то заключить с ним трудовой договор о дистанционной работе не получится.
12. Теперь если вы решите поменять смартфон придется перевыпустить цифровую подпись
🔻Кого касается: всех физлиц, у которых на смартфоне есть цифровая подпись.
Вы разбили или потеряли смартфон, а может просто решили купить новую модель, учитывайте, что вам придется заново оформлять квалифицированный сертификат ключа проверки подписи.
Поскольку ключи подписи фиксируются за конкретным устройством, перенести их на новый телефон не получится. Это означает, что любой пользователь, который использует мобильные приложения для хранения своих ЭЦП, должен будет заново получать соответствующие сертификаты.
Приложение «Моя подпись» позволяет легко получить новый сертификат в удостоверяющем центре ФНС. Удостоверяющие центры обеспечивают выдачу сертификатов как простым гражданам, так и бизнесменам.
Тоже самое касается и приложения «Госключ» - если потеряете смартфон или будете менять его на новый, необходимо выпустить новую подпись, а старая станет недействительной.
🔹Выводы: при смене смартфона учтите, что потребуется заново оформить квалифицированный сертификат ключа
13. С 5 февраля к нелегальным мигрантам законодательство стало строже
🔻Кого касается: мигрантов и тех, кто использует их труд.
Согласно новым правилам, нелегальных мигрантов в России ждет не очень радужное будущее, полное бюрократических хлопот. Теперь такие лица будут попадать в специальный реестр контролируемых. В него могут попасть те, кто нарушил правила пересечения границы или чьи документы оказались под вопросом.
Если ребенка внесли в черный список, то и маме с папой светит тот же статус. В итоге целая семья может быстро оказаться вне закона.
Режим высылки обременяет мигрантов множеством ограничений, которые сделают жизнь в России еще более затруднительной.
Помимо того, что не получится открыть бизнес или зарегистрировать брак, весьма важно помнить о регулярной явке в МВД с отчётами о своей жизни — где живешь, куда идешь и почему не уезжаешь.
Если же кто-то дважды нарушит эти правила, то можно смело собирать чемодан — депортация обеспечена.
Основание: Федеральный закон № 260-ФЗ от 08.08.2024 года, постановления Правительства № 1732 от 06.12.2024 года, № 1899 от 26.12.2024 года, приказы МВД № 824 от 28.11.2024 года, № 826 от 28.11.2024 года, № 862 от 10.12.2024 года.
🔹Выводы: работая с мигрантами нужно быть еще осторожнее.
14. В закон о лицензировании внесены поправки
🔻Кого касается: организаций и ИП с лицензируемыми видами деятельности.
Согласно новым положениям с 5 февраля, лицензирующие органы не будут утверждать формы документов, если подача возможна исключительно через портал Госуслуг. Для этого в правилах лицензирования конкретных видов деятельности должно быть четко указано, что заявления принимаются только в электронном виде.
Кроме того, новые поправки устанавливают предельный срок в 10 рабочих дней для рассмотрения заявлений о внесении изменений в реестр лицензий в случае прекращения деятельности. Однако этот срок может быть сокращен в зависимости от конкретных положений о лицензировании. Соискатели лицензий будут уведомлены о результатах рассмотрения своих заявлений в течение одного рабочего дня, с возможностью получения информации как на электронную почту, так и через личный кабинет на портале Госуслуг.
Основание: пункт 1, подпункт «а» пункта 2, подпункты «а», «в» и «д» пункта 4, подпункт «в» пункта 5 и пункт 7 статьи 1 Федерального закона № 310-ФЗ от 08.08.2024 года.
🔹Выводы: вот вам и закон о лицензировании. Теперь, если вы не освоили портал Госуслуг, то можете смело забыть о своих лицензиях, ведь технологии требуют своего.
15. ФНС пояснила, какие ИП и организации могут платить пониженные взносы
🔻Кого касается: субъектов МСП
С начала этого года малые и средние предприятия, работающие в области обрабатывающих производств, могут воспользоваться пониженными страховыми взносами: ставка была снижена с 15% до 7,6%, но только на выплаты, превышающие 1,5 МРОТ.
Разъяснения от ФНС уточняют, что эта льгота доступна только для тех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые соответствуют ряду требований, включая наличие в реестре субъектов МСП и основной вид деятельности, закрепленный в Общероссийском классификаторе как обрабатывающее производство, за исключением определённых категорий, таких как производство напитков и металлургии.
Кроме этого, право на льготу будут получать те предприятия, основная деятельность которых касается более чем 30 конкретных видов продукции, таких как продукты питания, мебель, текстиль и прочее, что позволило бы им сократить налоговые расходы.
Для обеспечения правильного применения льготы, бухгалтерии организаций и ИП потребуется ежемесячно вычислять облагаемую базу для сотрудников, менять ставки взносов в зависимости от сумм выплат, а в случае несоответствия условиям, право на пониженный тариф утрачивается с начала периода, где произошло нарушение.
🔹Выводы: в 2025 году МСП обрабатывающего производства могут снизить страховые взносы с 15% до 7,6%, если выполнены определенные условия.
16. С февраля приостановлено действие конвенции со Швецией об избежании двойного налогообложения
🔻Кого касается: бизнес, сотрудничающий со Швецией.
С февраля 2025 года Королевство Швеция приостановило действие конвенции об избежании двойного налогообложения с Россией в полном объеме. Это решение стало следствием ранее принятых мер, в рамках которых были временно приостановлены отдельные положения соглашения по указу Президента РФ.
Основание: сообщение Минфина.
🔹Выводы: полное приостановление конвенции может повлиять на экономические отношения между двумя странами. Отмена налоговых льгот, предусмотренных соглашением, создаст дополнительные сложности для деловых операций и может увеличить налоговую нагрузку на компании, работающие в шведско-российском направлении.
17. Изменили правила работы нотариусов
🔻Кого касается: нотариусов, заемщиков, кредитных организаций и людей, участвующих в наследственных вопросах.
Внесенные изменения в правила работы нотариусов существенно обновляют их функции, особенно в вопросах взыскания задолженности по займам. Теперь, чтобы нотариус мог совершить исполнительную надпись о взыскании, ему необходимо предъявить документ, подтверждающий факт перечисления денежных средств заемщику, выданный кредитной организацией.
Нотариус обязан будет проверить достоверность этого документа, получив информацию от самой кредитной организации по утвержденной Минюстом форме. Подобный механизм также вводится для удостоверения медиативных соглашений, связанных с займовыми спорами.
Кроме того, новые правила уточняют порядок совершения исполнительной надписи, зафиксировав, что она будет происходить по месту жительства должника или его организации, а не в любом нотариальном офисе.
Ожидается также улучшение в проверке знания иностранного языка переводчика: нотариусы теперь должны будут удостоверять это знание документально, а не полагаться на слова заявителя.
Важным шагом является интеграция данных о государственной регистрации смерти в ЕИС нотариата на основе информации из ЗАГСа, что облегчит процесс прекращения доверенностей и выдачи свидетельств о наследстве.
Новые правила также касаются розыска завещаний для умерших за границей, с четким порядком взаимодействия между Минюстом, нотариусами и архивами.
Основание: федеральные законы от 08.08.2024 № 234-ФЗ и от 08.08.2024 № 251-ФЗ, приказ Минюста от 15.11.2024 № 338.
🔹Выводы: новые нормы требуют от нотариусов более тщательной проверки документов и взаимодействия с банками, что влияет на процесс взыскания задолженности.
18. Появилась новая форма для сверки по расчетам с бюджетом на ЕНС
🔻Кого касается: всех.
Новая форма справки о сальдо единого налогового счета (ЕНС) содержит четыре приложения вместо двух. По сравнению со старой формой приложение дополнили новыми показателями, детализирующими сальдо ЕНС.
Теперь из справки, помимо суммы сальдо ЕНС, можно получить информацию о предстоящей обязанности, о зачтенных суммах, о совокупной обязанности с детализацией показателей. Также более подробно приводится расчет пеней.
Основание: приказ ФНС № ЕД-7-8/987 от 05.11.2024 года.
Выводы: налоговики обещают, что изменения направлены на упрощение процесса получения информации о состоянии расчетов с бюджетом. Поможет ли это придется разбираться нам с вами в ближайшем будущем.
19. Появилась новая методика оценки деловой репутации компаний
🔻Кого касается: компаний и ИП
Методика оценки деловой репутации компаний обновлена, что позволит ООО и ИП подтвердить свою состоятельность через выписку из специального сервиса ФНС.
Хотя количество критериев осталось прежним, изменилась сама система оценки, что призвано повысить ее точность и информативность. Теперь сервис также начинает обрабатывать запросы от ИП, что расширяет возможности пользователей.
Из значительных нововведений в оценке можно выделить новые форматы выписок, которые включают как стандартные, так и дополнительные шаблоны, позволяющие более точно анализировать финансовое состояние.
Постепенное внедрение данных изменений также поддерживается рекомендациями Минтруда, подчеркивающими важность проверки репутации подрядчиков при заключении контрактов.
Основание: приказ ФНС № ЕД-7-31/49 от 27.01.2025 года.
🔹Выводы: вопросы проверки собственной деловой репутации и контрагентов остаются актуальными
20. ФНС ожидает от компаний заявления о льготах по имущественным налогам до конца марта
🔻Кого касается: компаний и ИП
До конца марта ФНС ожидает подачи от компаний специального заявления, касающегося льгот по имущественным налогам.
Хотя закон не обязывает организации отправлять этот документ, эксперты на местах подчеркивают, что его наличие поможет избежать ошибок со стороны налоговых инспекторов и нежелательных начислений.
В первом квартале налоговики проведут массовые расчеты по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество организаций за 2024 год, что может кардинально повлиять на финансовую нагрузку бизнеса.
Важно отметить, что ФНС предложит льготы в проактивном режиме, но только в том случае, если у них есть необходимые данные о праве бизнесменов на такие преференции.
Если информация не поступит из других учреждений, налоговая нагрузка будет рассчитана в полном объеме, что может привести к дополнительным расходам для компаний.
Поэтому налоговые инспекторы настоятельно рекомендуют отправить запросы по формам КНД 1150121 для налога на имущество и КНД 1150064 для транспортного и земельного налогов, чтобы избежать недоразумений и оптимизировать процесс налогообложения.
Основание: новость от 21 января на nalog.gov.ru/rn77.
🔹Выводы: если у вас есть льготы по имущественным налогам не забудьте о них заявить.
21. Убедитесь в соблюдении сроков выплаты зарплаты вашим сотрудникам
🔻Кого касается: работодателей.
Согласно действующему законодательству, работодатели обязаны перечислять зарплату своим сотрудникам каждые 15 дней, что закреплено в статье 136 ТК РФ.
Однако существует исключение из этого правила, о котором информирует Роструд. В частности, новым работникам допускается отсутствие выплаты за более чем две недели.
Для примера, если в организации предусмотрены выплаты 25-го и 10-го числа каждого месяца, то работник, принятый на работу 1 марта, увидит свою первую зарплату только 25 марта. Таким образом, это нововведение позволяет избежать штрафных санкций, которые могут быть наложены на работодателя при несоблюдении сроков выплат по зарплате, если, конечно, речь идет о новых сотрудниках, что может повлиять на финансовые планы работников и их расчет с компанией.
🔹Выводы: работодатели должны соблюдать сроки выплаты зарплаты каждые 15 дней согласно ТК РФ. Однако новые сотрудники могут не получать зарплату до 30 дней, что дает компаниям гибкость в расчетах и позволяет избежать штрафов.
22. До 1 марта продавцам на рынках надо зарегистрировать и установить ККТ
🔻Кого касается: торговцев на рынках
В России до 1 марта 2025 года продавцы на рынках обязаны зарегистрировать и установить ККТ, что является частью попытки модернизировать систему налогообложения и повысить прозрачность торговли. Продажа товаров на рынках без соответствующего оборудования станет невозможной, так как управляющие компании будут строго следить за соблюдением новых требований. Это изменение направлено на упрощение учета продаж и предотвращение уклонения от уплаты налогов среди неформальных торговцев.
Несоблюдение этого условия приведет к тому, что продавцы не смогут арендовать торговые места, что, в свою очередь, создаст дополнительные финансовые и операционные препятствия для малого бизнеса.
🔹Выводы: Компаниям, которые не выполнят условие, торговое место не дадут, за этим будет следить управляющая компания.
23. Верховный суд подсказал, когда получится отбиться от доначислений по НДС
🔻Кого касается: плательщиков НДС
В недавнем судебном разбирательстве компания успешно оспорила доначисление НДС. Налоговики утверждали, что часть основных средств использовалась для операций, не облагаемых НДС, и в результате восстановления налога была установлена сумма, значительно превышающая сумму вычета. Судебные инстанции первоначально поддержали налоговиков, однако кассационный суд выделил важные аспекты, позволяющие компании отстоять свою правоту.
Важно отметить, что налоговые органы восстановили НДС по самортизированным ОС, что противоречит пункту 3 статьи 171.1 НК РФ, согласно которому такие активы не подлежат восстановлению налога.
Верховный суд согласился с аргументами компании, установив, что ее расчеты были корректными, что подчеркивает возможность оспорить решение налоговых органов, если имеются убедительные доказательства правоты.
Основание: определение Верховного суда № 305-ЭС24-23421от 19.12.2024 года.
🔹Выводы: ловите выгодное решение ВС себе на заметку.
На этом завершаю свой материал. Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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