Грузия — налоговая гавань. Возможности для налоговой оптимизации и успешного предпринимательства в Грузии (часть 1)

На связи вновь Ольга Ульянова аудитор, налоговый эксперт, владелец консалтинговой компании.
Практически все материалы, которые я публикую, так или иначе связаны с моим личным профессиональным опытом. Эта статья не является исключением, однако она особенно значима для меня, поскольку имеет отношение к людям, которые мне очень дороги.
На визуальном оформлении к статье вы видите одну из достопримечательностей грузинского города Батуми – памятник любви Али и Нино. Кому интересно, посмотрите ролик у меня в телеграм как эти скульптуры двигаются, зрелище завораживает и вряд ли кого-то оставит равнодушным. Историю любви, которая легла в основу этого чудесного творения архитектурного зодчества можно узнать, из фильма «Али и Нино» или прочесть первоисточник - одноименный роман Курбана Саида.
В связи с особым отношением работа над статьей заняла много времени, и в итоге она получилась довольно объёмной. Заочно обнимаю всех, кто дочитает ее до конца. Начну с содержания, чтобы вы сумели выбрать интересующий вас раздел.
Содержание:
Введение
В чем налоговые преимущества Грузии
Подробнее как налоги в Грузии платят физлица
1.Введение
Фискальный контроль в Грузии на несколько порядков ниже, чем в РФ. Если говорить простым языком, местная ФНС не душит малый и средний бизнес. То есть замысловатого «квеста на выживание», как в нашем государстве, вам проходить не придется.
Ставки налогов и режимы налогообложения также значительно комфортнее для развития малого предпринимательства. Считается, что коррупция в Грузии низкая, а безопасность находится на высоком уровне. Налоговое и бухгалтерское законодательства не усложняется постоянно, поэтому местные бухгалтеры и финансисты не находятся в постоянном режиме «как не сойти с ума».
А еще там любят животных. Для меня это огромный показатель человечности и культуры нации. Например, бездомные собаки в Грузии скорее местная достопримечательность, чем проблема. Их тут кормят, заботятся о них. И уж точно никто не собирается принимать чудовищный закон об эфтаназии несчастных братьев наших меньших.
«Собака бывает кусачей только от жизни собачей..»!
ძვირფასო ქართველო ძმებო, გმადლობთ თქვენი სტუმართმოყვარეობისთვის და მხარდაჭერისთვის. თქვენი ქვეყანა არის უნიკალური და სასწაულებრივი
Да и бездомным котейкам, там живется неплохо. Посмотрите на этих усатых артистов, они не боятся человека и не считают его источником потенциальной угрозы, поэтому смело позволяют себя потискать.
Безусловно, миграция в Грузию имеет свои подводные камни, и старая пословица «Хорошо всегда там, где нас нет» остается актуальной. Однако нельзя не подчеркнуть, что Грузия — это дружественное соседнее государство, к которому следует относиться с уважением.
2. В чем налоговые преимущества Грузии
Теперь перейдем к практическим вопросам. Грузия предлагает ряд уникальных налоговых льгот, которые активно используются владельцами бизнеса для оптимизации налоговой нагрузки. Эти привилегии созданы для поддержки предпринимательства и стимулирования экономического роста. Ниже представлены ключевые налоговые льготы, которые могут быть полезны как малым, так и крупным компаниям.
Прежде всего, компании с годовым оборотом до 100 000 GEL освобождаются от уплаты НДС в размере 18%. Это создает оптимальные условия для начинающих предпринимателей. После превышения указанной суммы налог платится по ставке 18%, однако товаров и видов деятельности освобождены в Грузии от НДС. В общем случае если ваша компания осуществляет экспорт услуг, НДС также не будет взиматься, если покупатель находится за пределами Грузии. Традиционно детали имеют значение, статья носит ознакомительный характер, с нюансами применения льгот нужно разбираться индивидуально.
Статус международной компании предоставляет возможность существенно снизить налоговые ставки: налог на прибыль и подоходный налог уменьшаются до 5%, а налог на дивиденды — до 0%. Чтобы получить этот статус, необходимо зарегистрировать бизнес в Грузии, при этом 50% акционеров должны иметь нерезидентное положение.
Для IT-компаний существует специальный статус "Лица виртуальной зоны" (VZP), который позволяет избавляться от уплаты налога на прибыль для услуг за границей, НДС на экспортируемую продукцию и таможенных пошлин. Однако такие компании обязаны уплачивать всего 5% налога на дивиденды. Для получения этого статуса требуется специальный электронный сертификат.
Еще одной интересной возможностью являются свободные индустриальные зоны в Грузии, которые предлагают 0% по налогам на прибыль, дивидендам, налогу на имущество и НДС, аналогичными российским территориям опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и особо экономическим зонам (ОЭЗ). Также существует минимальный налог на выручку при осуществлении товарооборота на территории страны.
ИП, работающие без сотрудников, имеют возможность получить статус микробизнеса, который полностью освобождает от уплаты налогов при доходе до 30 000 GEL. Для предпринимателей с годовым доходом до 500 000 GEL предусмотрен статус малого бизнеса с налоговой ставкой всего 1%.
Грузинская система также предлагает выгодную модель реинвестирования, при которой налог на прибыль не взимается, если средства направляются на развитие бизнеса. Общая ставка НДФЛ составляет 20%, но резиденты платят его только с доходов, полученных в стране. При получении доходов из-за границы НДФЛ составляет 0%, однако важно учитывать определенные нюансы
Пенсионные взносы для сотрудников в Грузии обладают значительным преимуществом благодаря своей низкой ставке: работодатель уплачивает всего 2%, а работник — еще 2% от своей зарплаты и еще 2% платит само государство. Чтобы такими ставками, наемный сотрудник должен быть гражданином или иметь статус постоянного резидента Грузии.
Иностранцы могут работать без получения специального разрешения, однако они обязаны самостоятельно заботиться о своих пенсионных накоплениях. Важно отметить, что в отличие от высоких страховых взносов, которые в России достигают 30% от зарплаты, в Грузии отсутствуют дополнительные обязательные выплаты.
Перечисленные налоговые льготы подчеркивают привлекательность Грузии как места для ведения бизнеса и создания новых возможностей для предпринимателей. Примените данные налоговые преференции, чтобы оптимизировать свои финансовые вложения и развивать свой бизнес.
Помимо налоговых льгот Грузия не передает информацию о своих гражданах в Россию в рамках автоматического обмена налоговой информацией. В настоящий момент грузинские банки и налоговые органы не включены в список стран, с которыми Россия осуществляет такой обмен. Таким образом, налоговая служба России не будет получать данные из Грузии по запросу.
3. Подробнее как налоги в Грузии платят физлица
Статус налогового резидента Грузии устанавливается для физического лица, если оно провело в стране не менее 183 дней в течение календарного года.
Как и в России налогообложение граждан зависит от того являются они наемными работниками либо оформились в местной налоговой инспекции в качестве ИП и ведут предпринимательскую деятельность.
Физлица, не имеющие статуса ИП в Грузии, платят НДФЛ по общей ставке 20%, но как я писала выше, имеются исключения, например:
- 5% — на доходы от аренды недвижимости,
- 5% — с разницы между доходами и расходами от продажи квартиры, дома с земельным участком или автотранспортного средства,
- 5% — с выигрышей в электронных азартных играх, но суммы до 367 USD не облагаются,
- 15% — на доходы от открытия салона игровых автоматов и организации электронных азартных игр.
Если сопоставить с нашими налогами, то получается все-равно в некоторых моментах экономичнее.
Грузинский налоговый кодекс также изобилует списком доходов, которые освобождены от налогообложения. Традиционно, как и для многих государств, не облагаются НДФЛ:
Алименты, имущество, полученное от близких в дар или унаследованное, и даже выигрыши в лотерею до 367 USD тоже обойдутся без налоговых обременений.
Вдобавок на начисляется налог на гранты, пенсии, компенсации и стипендии и т.д.
Физические лица-предприниматели платят налоги от 0 до 20%. Налоговая ставка варьируется от оборотов бизнеса.
- 1% с доходов - ИП со статусом «малого бизнеса» (Small Business). Столь привлекательной налоговой ставкой можно воспользоваться пока ваши доходы не превысят за 12 месяцев 500 000 грузинских лари, и произойдет такое превышение два года подряд. 500 000 грузинских лари в пересчете на рубли по текущему курсу 15 135 315,53 руб.
Для фрилансеров и IT-специалистов, которые работают удаленно, открытие ИП в Грузии может быть выгодным решением. На практике моих клиентов я в этом наглядно убедилась. Можно легально оформить свое предпринимательство, получить иностранный ИНН и использует международные платежные системы для получения оплаты. Правда именно с открытием счета и получение оплаты придется заморится.
ИП со статусом малого бизнеса обязаны ежемесячно отчитываться в налоговые органы через сайт http://www.rs.ge, ведя специализированный журнал бухгалтерского учета. Основной момент заключается в том, что важно правильно выбрать код ОКВЭД, так как это может повлиять на налоговые обязательства.
Граждане России могут открыть ИП или ООО в Грузии удаленно, поручив доверенное лицо проведение всех необходимых процедур. Однако открыть банковский счет дистанционно не получится.
Имущественные налоги физлиц, к ним относятся: налог на землю, налог на имущество и транспортный налог тоже невелики.
Налог на имущество зависит от рыночной стоимости имущества и совокупного годового дохода семьи:
- 0,05–0,2 % при доходе до 36 700 USD,
- 0,8–1 % если совокупный годовой доход семьи превысит сумму 36 700 USD.
Сбор на землю рассчитывается отдельно. За 1 м² участков несельскохозяйственного назначения уплачивается базовая ставка 0,088 USD плюс территориальный коэффициент, который не может быть выше 1,5. В зависимости от месторасположения, за 1 гектар пашен и приусадебных земель платится 20,55–36,7 USD, сенокосов и пастбищ — 1,84–7,34.
Проблема, с которой могут столкнуться такие бизнесмены связана не столько с налогами сколько с не всегда лояльным отношением к россиянам грузинским банкам. Соседняя Армения в этом смысле более дружественная юрисдикция к нашим соотечественникам. Поэтому на практике нередко бывает, что после 2022 бизнесмен мигрировал вначале в Грузию, а позднее перенес его в Армению. С такими вопросами к нам не раз обращались клиенты за консультаций или за помощью в сопровождении проекта.
Налоги от продажи криптовалют Грузия занимает лидирующие позиции в привлечении криптоинвестиций благодаря доступным тарифам на электроэнергию, отсутствию строгих законодательных ограничений и закрытости банковской информации от международных регуляторов. С осени 2022 года в Грузии действует закон о криптовалюте, который не запрещает и не разрешает оборот токенов, но вводит налогообложение для майнеров и криптоинвесторов.
Криптовалюта может свободно использоваться резидентами и нерезидентами, а операции с ней облагаются налогом только если источник дохода находится в Грузии. Пользователи имеют возможность обменивать токены на фиатные деньги через криптоматы, обменники и биржи.
Однако блокировать в Грузии банковские счета россиянам (впрочем, как и гражданам ближнего зарубежья) стали как раз из-за активного арбитража криптовалют и массового использования дропов.
Подробнее об этом, а еще о возможностях и рисках оптимизации налогообложения я расскажу в следующий раз. Подписывайтесь, чтобы не пропустить и не стесняйтесь обращаться за индивидуальным разбором вашей ситуации в рамках частной консультации.
На этом завершаю свой материал -
независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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