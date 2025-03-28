Грузия — налоговая гавань. Возможности для налоговой оптимизации и успешного предпринимательства в Грузии (часть 1)

Теперь перейдем к практическим вопросам. Грузия предлагает ряд уникальных налоговых льгот, которые активно используются владельцами бизнеса для оптимизации налоговой нагрузки. Эти привилегии созданы для поддержки предпринимательства и стимулирования экономического роста. Ниже представлены ключевые налоговые льготы, которые могут быть полезны как малым, так и крупным компаниям.

Прежде всего, компании с годовым оборотом до 100 000 GEL освобождаются от уплаты НДС в размере 18%. Это создает оптимальные условия для начинающих предпринимателей. После превышения указанной суммы налог платится по ставке 18%, однако товаров и видов деятельности освобождены в Грузии от НДС. В общем случае если ваша компания осуществляет экспорт услуг, НДС также не будет взиматься, если покупатель находится за пределами Грузии. Традиционно детали имеют значение, статья носит ознакомительный характер, с нюансами применения льгот нужно разбираться индивидуально.

Статус международной компании предоставляет возможность существенно снизить налоговые ставки: налог на прибыль и подоходный налог уменьшаются до 5%, а налог на дивиденды — до 0%. Чтобы получить этот статус, необходимо зарегистрировать бизнес в Грузии, при этом 50% акционеров должны иметь нерезидентное положение.

Для IT-компаний существует специальный статус "Лица виртуальной зоны" (VZP), который позволяет избавляться от уплаты налога на прибыль для услуг за границей, НДС на экспортируемую продукцию и таможенных пошлин. Однако такие компании обязаны уплачивать всего 5% налога на дивиденды. Для получения этого статуса требуется специальный электронный сертификат.

Еще одной интересной возможностью являются свободные индустриальные зоны в Грузии, которые предлагают 0% по налогам на прибыль, дивидендам, налогу на имущество и НДС, аналогичными российским территориям опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и особо экономическим зонам (ОЭЗ). Также существует минимальный налог на выручку при осуществлении товарооборота на территории страны.

ИП, работающие без сотрудников, имеют возможность получить статус микробизнеса, который полностью освобождает от уплаты налогов при доходе до 30 000 GEL. Для предпринимателей с годовым доходом до 500 000 GEL предусмотрен статус малого бизнеса с налоговой ставкой всего 1%.

Грузинская система также предлагает выгодную модель реинвестирования, при которой налог на прибыль не взимается, если средства направляются на развитие бизнеса. Общая ставка НДФЛ составляет 20%, но резиденты платят его только с доходов, полученных в стране. При получении доходов из-за границы НДФЛ составляет 0%, однако важно учитывать определенные нюансы

Пенсионные взносы для сотрудников в Грузии обладают значительным преимуществом благодаря своей низкой ставке: работодатель уплачивает всего 2%, а работник — еще 2% от своей зарплаты и еще 2% платит само государство. Чтобы такими ставками, наемный сотрудник должен быть гражданином или иметь статус постоянного резидента Грузии.

Иностранцы могут работать без получения специального разрешения, однако они обязаны самостоятельно заботиться о своих пенсионных накоплениях. Важно отметить, что в отличие от высоких страховых взносов, которые в России достигают 30% от зарплаты, в Грузии отсутствуют дополнительные обязательные выплаты.

Перечисленные налоговые льготы подчеркивают привлекательность Грузии как места для ведения бизнеса и создания новых возможностей для предпринимателей. Примените данные налоговые преференции, чтобы оптимизировать свои финансовые вложения и развивать свой бизнес.

Помимо налоговых льгот Грузия не передает информацию о своих гражданах в Россию в рамках автоматического обмена налоговой информацией. В настоящий момент грузинские банки и налоговые органы не включены в список стран, с которыми Россия осуществляет такой обмен. Таким образом, налоговая служба России не будет получать данные из Грузии по запросу.