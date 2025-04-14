Риски зарплаты в конвертах, штрафы в 500 миллионов рублей и другие изменения законодательства, которые вы могли пропустить

В этом обзоре бизнес-новостей акцентирую внимание на важных изменениях в законодательстве, которые могут существенно повлиять на вашу деятельность. Ужесточение штрафов и более тщательные проверки со стороны налоговых органов становятся реальностью, о которой важно знать.

1. Зарплаты в конвертах стали опаснее

Одним из актуальных трендов контролеров является выявление зарплат в конвертах. Налоговые органы теперь могут устанавливать наличие таких выплат без выездной проверки. Они анализируют движение денежных средств и логику бизнес-процессов.

Банки активно передают информацию надзорным органам, и теперь маркетплейсы стараются не отставать от них в этом процессе. Директору ООО или ИП настоятельно не рекомендуется осуществлять переводы зарплаты неоформленным сотрудникам со своей личной карты! Особенно высокому риску подвержены предприятия в сферах охраны (ЧОПы), общественного питания, розничной торговли, производстве, коммерческие медучреждения, владельцы ПВЗ и т.д., в которых очевидна необходимость наличия персонала.

С начала года к нам за консультациями обратились несколько клиентов, получивших вызов в ФНС или требования о даче пояснений либо пересчете налогов.

Если вы выдаете большие займы сотрудникам или у вас зависший подотчет, ваши риски значительно выше.

Судебная практика показывает, что выиграть дело против ФНС— задача не из простых. Например, в деле охранной компании, которая, как и многие другие, оказалась под вниманием инспекции, налоговики провели углубленную проверку и зафиксировали отсутствие трудовых договоров. Подсчитав количество необходимого персонала на охраняемых объектах, инспекторы отразили заниженную зарплатную массу, что в итоге привело к доначислению налогов и взносов на сумму 700 тыс. руб. Суд подтвердил правоту налоговиков (постановление Арбитражного суда Поволжского округа № Ф06-542/2025 от 25.02.2025 года).

1. Государство взяло курс на борьбу со спамом и утечкой персональных данных

Начиная с 30 мая, за нарушения в работе с персданными вводятся гигантские штрафы, достигающие 500 млн. руб. Это нововведение объясняется увеличением случаев утечки данных, что приводит к спаму и мошенничеству.

Предусмотрена также уголовная ответственность за серьезные нарушения, такие как утечка персональных данных.

У меня в прошлом году был случай, когда один так называемый «эксперт» начал слать спам-письма мне на почту и звонить на телефон с навязыванием покупки её посредственных курсов или оформления платной подписки. Причем такое сочетание именно этого телефона + почты у меня было использовано всего лишь на 5 сайтах, даже на Госуслугах не они. Подозрение падает на одну известную платформу, которая была единственным источником такого сочетания номера и почты, но еще и подходила по тематике. Так что тем, кто сливает базы и занимается спамом не стоит думать, что их сложно вычислить.

Теперь если у кого-то возникнет желание передать базу данных контактов физлиц для рассылки спама и мерзких звонков с навязыванием покупки каких-нибудь банальных курсов, платной подписки или еще чего-то что вам не нужно, тот, кто слил базу может получить штраф 500 млн. руб., а тот, кто позвонил – 1 млн. руб. Очень жду когда санкции начнут применяться на практике, тогда любителей мерзкого липкого спама должно стать поменьше.🚀

Ведь что такое спам – это навязывание продуктов или услуг, которые не являются для вас необходимыми. Все, что вам действительно нужно, вы найдете и приобретете самостоятельно — и никакое дополнительное впаривание, манипуляции и уговоры покупки вам не нужны! Большой респект государству за ужесточение мер по борьбе со спамом.

Обязанности для работодателей, также ужесточаются. Теперь организации должны уведомлять Роскомнадзор о начале обработки персональных данных, независимо от того, используются ли данные сотрудников. Многие компании игнорировали это требование из-за низких штрафов, но с 30 мая штрафные санкции могут достигать 300 тыс. руб.

Берите на заметку, но не злоупотребляете: данный штраф 300 тыс. руб. можно оспорить благодаря тому, что срок давности его применения составляет 3 месяца. Несмотря на изменившиеся санкции, Роскомнадзор не будет наказывать компании, если уведомление подано после начала обработки данных, и срок давности еще не истек.

К 1 сентября 2025 года все звонки от компаний должны пройти обязательную маркировку. Операторы связи будут предупреждать получателей о звонящем, чтобы клиенты могли различить официальные звонки от мошеннических, а также не тратить время на прослушивание спама и ненужной рекламы.

Менеджеры, занимающиеся «холодными звонками», рискуют со временем остаться без работы.

Для звонков компании должны подтверждать согласие клиентов на такие звонки, в противном случае не получится ни штраф избежать, ни выиграть суд.

Кроме того, начиная с 1 июня 2025 года, звонки через WhatsApp (принадлежит запрещенной в России организации Meta) и аналогичные иностранные мессенджеры будут разрешены только для «службы безопасности» и похожих организаций. Сотрудникам банков, маркетплейсов, сотовых операторов и государственных учреждений будет запрещено использовать эти мессенджеры для общения с клиентами.

Лично я сразу заношу в черный список и блокирую те организации, которые пытаются навязать мне свои услуги или товар через WhatsApp (принадлежит запрещенной в России организации Meta) и другие мессенджеры. Для меня это считается даже более наглым подходом, чем назойливые спам-звонки или нежелательные электронные рассылки.

Полезные советы:

Обязательно проводите регулярные самостоятельные проверки в вашей компании, проверяйте договоры и расчеты, чтобы убедиться, что вы не имеете очевидных рисков, вовремя отменяйте штрафы. Внимательно следите за изменениями и учитывайте их в своей практике. Ну и конечно не занимайтесь спамом! Агрессивный маркетинг может вызывать негативную реакцию у потребителей, поскольку его стратегии чаще всего включают спам, навязчивую рекламу, агрессивные продажи и чрезмерное использование промоакций. Это создает у клиентов чувство постоянного давления и заставляет их ощущать, что им навязываются товары или услуги, что вызывает недовольство и негативное восприятие бренда. Иногда такие кампании формируют усталость от бренда, приводя к стремлению избежать взаимодействия с компанией из-за ее навязчивых рекламных подходов. В итоге, хотя агрессивный маркетинг может привлекать внимание и повышать продажи в краткосрочной перспективе, он также может серьезно повредить имиджу компании, приводя к ухудшению отношений с клиентами и снижению долгосрочной лояльности.