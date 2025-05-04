Как и когда налоговая инспекция проверяет цену сделки. Мифы vs реальность. Примеры. Судебная практика

Контролируемые сделки

Для вашего удобства уточняю, что некоторые сделки с нерезидентами и особо крупные сделки по умолчанию находятся под прицелом ФНС, 👉 и эта статья не о них. Но кратко объясню их особенности, чтобы вы могли легче ориентироваться в теме, и не запутались.

Контролируемым сделкам уделяется особое внимание в НК РФ им посвящена целая глава 14.4. Статья 105.14 этой главы содержит определение термина, что именно считается контролируемыми сделками.

Например, контролируемыми признаются сделки между взаимозависимыми лицами и сделки с участниками, у которых местом жительства, регистрации или резидентства не является РФ, при условии, что годовая сумма доходов по таким сделкам превышает 120 000 000 руб. Также сделки с резидентами России могут быть классифицированы как контролируемые, если они соответствуют определенным требованиям, изложенным в статье 105.14 НК РФ.

Рыночный уровень цен для налогообложения проверяет ФНС в ходе специальных проверок, не связанных с камеральными и выездными налоговыми проверками. Эти проверки могут проводиться в трех случаях:

- на основании уведомлений о контролируемых сделках от организаций и физических лиц,

- по извещениям налоговых инспекций после камеральных и выездных проверок,

- а также при выявлении контролируемых сделок в повторных выездных проверках.

Кстати, не позднее 20 мая следует отчитаться о контролируемых сделках за 2024 год, сдав в налоговую уведомление по формату, утвержденному приказом ФНС № ЕД-7-13/1088@ от 02.12.2024 года. Смотрите информацию на сайте ФНС.

Подробно на контролируемых сделках останавливаться не будем, переходим к вариантам более житейским, актуальным для среднего и малого бизнеса.