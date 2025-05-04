Как и когда налоговая инспекция проверяет цену сделки. Мифы vs реальность. Примеры. Судебная практика

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Сегодня хочу затронуть тему, которая волнует многих клиентов, которые обращаются в мою компанию. А именно, в каких случаях налоговая инспекция может проверить цену сделки, за рамками контролируемых сделок? Чем опасен контроль на практике? Существуют ли судебные прецеденты и разъяснения чиновников, касающиеся данного вопроса? Эти аспекты мы рассмотрим с вами в статье.
Оценка цен сделок становится важной темой для бизнесменов, когда, например, возникает необходимость вывести имущество на учредителя, продать что-то сотруднику или «дружественному» контрагенту.
Контролируемые сделки
Для вашего удобства уточняю, что некоторые сделки с нерезидентами и особо крупные сделки по умолчанию находятся под прицелом ФНС, 👉 и эта статья не о них. Но кратко объясню их особенности, чтобы вы могли легче ориентироваться в теме, и не запутались.
Контролируемым сделкам уделяется особое внимание в НК РФ им посвящена целая глава 14.4. Статья 105.14 этой главы содержит определение термина, что именно считается контролируемыми сделками.
Например, контролируемыми признаются сделки между взаимозависимыми лицами и сделки с участниками, у которых местом жительства, регистрации или резидентства не является РФ, при условии, что годовая сумма доходов по таким сделкам превышает 120 000 000 руб. Также сделки с резидентами России могут быть классифицированы как контролируемые, если они соответствуют определенным требованиям, изложенным в статье 105.14 НК РФ.
Рыночный уровень цен для налогообложения проверяет ФНС в ходе специальных проверок, не связанных с камеральными и выездными налоговыми проверками. Эти проверки могут проводиться в трех случаях:
- на основании уведомлений о контролируемых сделках от организаций и физических лиц,
- по извещениям налоговых инспекций после камеральных и выездных проверок,
- а также при выявлении контролируемых сделок в повторных выездных проверках.
Кстати, не позднее 20 мая следует отчитаться о контролируемых сделках за 2024 год, сдав в налоговую уведомление по формату, утвержденному приказом ФНС № ЕД-7-13/1088@ от 02.12.2024 года. Смотрите информацию на сайте ФНС.
Подробно на контролируемых сделках останавливаться не будем, переходим к вариантам более житейским, актуальным для среднего и малого бизнеса.
✅ Миф №1. ФНС не может проверить и оспорить цены между взаимозависимыми лицами, такими как учредитель и ООО, если сделка не контролируемая
Существует распространенное заблуждение, что между взаимозависимыми лицами, такими как учредитель и ООО, можно свободно устанавливать любые цены, которые могут не соответствовать рыночному уровню, если сделка не контролируемая.
На самом деле это не так! Взаимозависимые лица — это те, кто может влияет на условия сделок и результаты своей деятельности (п. 1 ст. 105.1 НК РФ). Например, если физическое лицо владеет более 25% акций компании, то оно и организация становятся взаимозависимыми.
Мне в практике налогового консультирования ни раз попадались специалисты, которые ошибочно полагали, что налоговые органы не могут проверять цены в не контролируемых сделках. Тем не менее, чиновники ясно указывают, что налоговые инспекции вправе проверять соответствие цен рыночным в сделках с взаимозависимыми лицами и их оспаривать. Почитать об этом можно в письмах Минфина № 03-12-12/1/85982 от 28.11.2018, № 03-01-18/8-145 от 18.10.2012, а также в письме ФНС России № ЕД-4-2/18674@ от 16.09.2014.
Суды вторят чиновникам, например, Верховный Суд РФ допускает возможность корректировки инспекторами цены по сделке между взаимозависимыми лицами, не подпадающей под критерии контролируемой сделки, если использование нерыночной цены привело к получению налоговой выгоды (это следует из Определения № 308-КГ15-16651 по делу № А63-11506/2014 от 11.04.2016 года). ФНС России ссылается на указанное Определение в своем письме (п. 15 Приложения к письму № СА-4-7/12211@ от 07.07.2016 года).
Совокупность факторов и детали традиционно имеют значение
Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, в случаях, не предусмотренных разделом V.1 НК РФ, налоговые органы не имеют права оспаривать цену товаров (работ, услуг), установленную сторонами сделки и учтенную при налогообложении. Несоответствие цены, примененной налогоплательщиком, рыночному уровню само по себе не указывает на получение необоснованной налоговой выгоды (определения ВС № 303-КГ17-19327 от 29.03.2018 года, № 308-КГ15-16651от 11.04.2016 года).
Тем не менее, многократные отклонения цены сделки от рыночной могут рассматриваться как один из признаков получения необоснованной налоговой выгоды, особенно в сочетании с другими обстоятельствами, которые указывают на несоответствие между формальной стороной сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции. Это подтверждается пунктом 3 Обзора судебной практики Президиума Верховного Суда РФ от 16.02.2017. О том, что такое «многократные отклонения цены» я расскажу чуть позже – запаситесь терпением.
Позиции Верховного Суда РФ по этому вопросу придерживается и ФНС России, что следует из недавних писем № БВ-4-7/8532 от 05.07.2023 года, № СД-4-3/15248@ от 28.10.2021.
Какую цену использовать в сделках с взаимозависимыми лицами?
Чтобы не иметь неприятных проблем, связанных с санкциями и доначислениями, в сделках с взаимозависимыми лицами безопастнее применять рыночные цены. Для их определения вы можете использовать методы, аналогичные тем, что применяются налоговыми органами, в частности, методы, описанные в главе 14.3 НК РФ.
Наиболее предпочтительным является метод сопоставимых рыночных цен (пп. 1 п. 1 и п. 3 ст. 105.7, п. 1 ст. 105.9 НК РФ).
Метод сопоставимых рыночных цен — это способ оценки цен на товары или услуги, который используется для того, чтобы определить, насколько справедливо установлена цена в сделке. Этот метод предполагает сравнение цены на конкретный товар или услугу с ценами на аналогичные товары или услуги, которые продаются на рынке в похожих условиях.
Применение этого метода включает несколько шагов. Во-первых, нужно найти информацию о сделках с аналогичными товарами или услугами, чтобы убедиться, что они действительно сопоставимы. Это могут быть данные из открытых источников, таких как интернет, специализированные базы данных, отчеты о рыночных ценах или объявления.
Во-вторых, необходимо учитывать условия сделок: место продажи, качество товара, объем сделки и другие факторы, которые могут влиять на цену. Если эти параметры совпадают, то можно сделать вывод о том, насколько цена в вашей сделке соответствует рыночной.
В итоге, метод сопоставимых рыночных цен помогает установить справедливую цену, чтобы избежать завышения или занижения, что также важно для соблюдения налоговых требований, особенно при сделках между взаимозависимыми лицами.
Например:
На балансе ООО «Эдельвейс» имеется здание, участник Терентьев Олег Валентинович решил вывести это здание на себя.
Рыночная стоимость недвижимости составляет - 400 000 000 руб.
Кадастровая стоимость этой недвижимости - 280 000 000 руб.
А балансовая вообще 218 500 000 руб.
Если организация решит продать имущество участнику не по рыночной цене за 280 000 000 руб., а то по балансовой стоимости, участник рискует получить неприятное доначисление НДФЛ. Аналогичная ситуация произойдет и при выплате действительной стоимости доли имуществом.
Инспекторы имеют право потребовать восстановления входного НДС в случае, если ОС было реализовано взаимозависимому лицу по цене ниже рыночной, а также настаивать на восстановлении амортизационной премии, если сделка была совершена с взаимозависимым лицом и премия применялась по данному активу менее пяти лет назад.
Какие варианты экономии возможны в таких сделках я рассказываю в рамках частных консультаций. Вывести имущество на участника можно не только через продажу ему имущества.
✅ Миф № 2. Нет взаимозависимости — нет рисков
👉 Дальше больше. Некоторые бизнесмены и бухгалтеры уверены, что отсутствие взаимозависимости защищает их от претензий налоговиков. Это опасное заблуждение. Даже если компании не взаимозависимы, у налоговиков могут возникнуть вопросы, если сделка не имеет разумного экономического основания (определение Верховного суда № 306-ЭС23-17585 от 25.09.2023 году). Логику и здравый смысл никто не отменял.
На практике отклонение в 11-52% не считается многократным, однако налоговики могут оспорить отклонение в 16-30% и выиграть суд (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа по делу № А51-9039/2023 от 26.03.2024 года).
Применение креативных подходов к расчетам, таких как использование выкупной цены лизингового имущества, не всегда оправдано в суде (определение Верховного суда по делу № 304-ЭС23-14919 от 31.08.2023 года).
Примерами этому служат следующие судебные решения, в которых выиграла налоговая:
В примере №1 лизингополучатель приобрел Toyota Camry по выкупной цене 1000 рублей, а затем продал ее физическому лицу за 50 000 рублей. При проверке налоговики установили, что рыночная стоимость автомобиля составляет 1 638 000 рублей, и доначислили НДС в размере 264 667 рублей, поскольку сделка была признана заведомо убыточной для компании (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу № А67-115/2023 от 31.01.2024 года).
В примере №2 организация продала два автомобиля Mazda CX-5 физлицам. Хотя автомобили были выкуплены у лизингодателя по выкупной стоимости 1000 рублей, они были проданы за 100 000 рублей, тогда как рыночная стоимость их составляла 1 920 000 рублей за каждую. Налоговики успешно доначислили НДС - 245 951 руб. с продажи каждого авто (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу № А67-5583/2022 от 01.06.2023 года).
Выкуп лизингового имущества отдельная скользкая тема, если у вас будут вопросы, с удовольствием окажем экспертную поддержку!
В итоге:
Задумываясь о рисках, связанных с ценообразованием, компании и ИП должны принимать во внимание мнения позицию налоговых органов, а также актуальную судебную практику. Я за экономию налогов, но с максимальной страховкой рисков.
Важно помнить, что налоговые инспекторы имеют широкие полномочия для проверки цен, и необходимо заранее обосновывать любые отклонения от рыночного уровня.
Чтобы избежать возможных доначислений, необходимо удостовериться, что в вашем договоре указана рыночная цена. Для этого включите в пакет документов на продажу прайс-листы от независимых продавцов схожего имущества или сделать распечатки с их веб-сайтов. Эти документы обязательно должны быть заверены подписями двух сотрудников вашей компании с указанием даты.
На этом завершаю свой материал -
независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! ❤
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