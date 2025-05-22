Таможня не дает добро! Красавица в ловушке закона и афера с мясом стоимостью 500 млн. руб.

На иллюстрации к данной статье вы можете увидеть тридцатиоднолетнюю россиянку Софию Никитчук, обладательницу титула «Мисс Россия 2015». Более того, София была всего в шаге от получения короны «Мисс Мира», заняв почетное второе место и получив титул 1-я вице-мисс Мира.

Во все времена отношение к красоте было противоречивым, лично я с интересом и восхищением погрузилась в информацию о Софии, отказавшись от мороженого, которое собиралась съесть на ходу.

При этом в памяти всплыли две замечательные цитаты знаменитой мировой красавицы Моники Белуччи: «Красота вдохновляет поэтов, но оскорбляет посредственных людей. Кто-то воспринимает красоту как оскорбление. Красота провоцирует любопытство и ярость, делает людей агрессивными. Когда красивая женщина входит в помещение, большинство мужчин испытывают желание, а большинство женщин — злобу». И еще от Моники: «Люди могут простить человеку ум, даже талант, но красоту — никогда».

Эти размышления заставляют невольно задуматься о том, как общество реагирует на исключительное обаяние и привлекательность.

Говорить о достоинствах внешности Софии Никитчук, пожалуй, излишне — трудно их не заметить. Не знаю, с какими реакциями ей приходится сталкиваться в жизни, однако таможенники явно не оценили ни ее эстетическое изящество, ни великолепие ее золотых аксессуаров 750 пробы, общая стоимость которых составляет порядка 12 000 000 рублей.

Дело в том, что на модель завели уголовное дело за незаконный перевоз украшений через границу еще в конце прошлого года. Она была задержана в аэропорту Внуково, когда после возращения из французского Прованса проходила через «зеленый коридор».

На таможне существуют два коридора: «зеленый» и «красный». Если у вас нет товаров, которые нужно декларировать, вы можете пройти через "зеленый коридор". Это означает, что вы заявляете о том, что не имеете подлежащих декларированию вещей. Однако даже в этом случае таможенные сотрудники могут провести проверку и осмотреть ваши вещи.

Таможенники обнаружили у Никитчук незадекларированные подлинные ювелирные изделия дорогих брендов. Среди них золотые наручные часы Patek Philippe (рус. Пате́к Фили́пп), два кольца и колье Cartier (рус. Картье́).

Модель утверждает, что не была осведомлена о необходимости декларировать личные украшения.

В результате был установлен факт уклонения от уплаты налогов сумму на 3 100 000 рублей. А также девушке грозит уголовная ответственность по ст. 194 УК РФ.

В этой ситуации наиболее странным мне показалось то, что эпизод произошел полгода назад, но дело до сих пор не закрыто и согласно информации прессы, ей грозит 2 года тюрьмы при худшем сценарии.

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