Таможня не дает добро! Красавица в ловушке закона и афера с мясом стоимостью 500 млн. руб.

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Сегодня решила с вами рассмотреть две любопытные истории, связанные с неуплатой таможенных пошлин. Интересно услышать ваше мнение в комментариях по этим двум любопытным эпизодам.
История 1. О том, что незнание законодательства не освобождает от ответственности
На иллюстрации к данной статье вы можете увидеть тридцатиоднолетнюю россиянку Софию Никитчук, обладательницу титула «Мисс Россия 2015». Более того, София была всего в шаге от получения короны «Мисс Мира», заняв почетное второе место и получив титул 1-я вице-мисс Мира.
Во все времена отношение к красоте было противоречивым, лично я с интересом и восхищением погрузилась в информацию о Софии, отказавшись от мороженого, которое собиралась съесть на ходу.
При этом в памяти всплыли две замечательные цитаты знаменитой мировой красавицы Моники Белуччи:
«Красота вдохновляет поэтов, но оскорбляет посредственных людей. Кто-то воспринимает красоту как оскорбление. Красота провоцирует любопытство и ярость, делает людей агрессивными. Когда красивая женщина входит в помещение, большинство мужчин испытывают желание, а большинство женщин — злобу».
И еще от Моники:
«Люди могут простить человеку ум, даже талант, но красоту — никогда».
Эти размышления заставляют невольно задуматься о том, как общество реагирует на исключительное обаяние и привлекательность.
Говорить о достоинствах внешности Софии Никитчук, пожалуй, излишне — трудно их не заметить. Не знаю, с какими реакциями ей приходится сталкиваться в жизни, однако таможенники явно не оценили ни ее эстетическое изящество, ни великолепие ее золотых аксессуаров 750 пробы, общая стоимость которых составляет порядка 12 000 000 рублей.
Дело в том, что на модель завели уголовное дело за незаконный перевоз украшений через границу еще в конце прошлого года. Она была задержана в аэропорту Внуково, когда после возращения из французского Прованса проходила через «зеленый коридор».
На таможне существуют два коридора: «зеленый» и «красный». Если у вас нет товаров, которые нужно декларировать, вы можете пройти через "зеленый коридор". Это означает, что вы заявляете о том, что не имеете подлежащих декларированию вещей. Однако даже в этом случае таможенные сотрудники могут провести проверку и осмотреть ваши вещи.
Таможенники обнаружили у Никитчук незадекларированные подлинные ювелирные изделия дорогих брендов. Среди них золотые наручные часы Patek Philippe (рус. Пате́к Фили́пп), два кольца и колье Cartier (рус. Картье́).
Модель утверждает, что не была осведомлена о необходимости декларировать личные украшения.
В результате был установлен факт уклонения от уплаты налогов сумму на 3 100 000 рублей. А также девушке грозит уголовная ответственность по ст. 194 УК РФ.
В этой ситуации наиболее странным мне показалось то, что эпизод произошел полгода назад, но дело до сих пор не закрыто и согласно информации прессы, ей грозит 2 года тюрьмы при худшем сценарии.
✍Каково ваше мнение по этому поводу? Делитесь своими мыслями в комментариях!
✅Что вам нужно знать при пересечении с ценностями границы РФ?
При осуществлении международных авиаперелётов в Россию вам необходимо декларировать на таможне ювелирные изделия, если их стоимость превышает 10 000 евро.
Это означает, что все украшения, общая стоимость которых выше данной суммы, должны быть указаны в декларации, и вам нужно проходить через «красный коридор» на таможне, а также заплатить таможенные пошлины.
Для драгоценных камней лимит больше - 25 000 евро. Если стоимость ценностей превышает эти лимиты, то на сумму, превышающую указанные значения, будет начисляться таможенная пошлина в размере 30%.
Перечисленные лимиты действуют отдельно для каждой категории и не складываются.
Например, вы можете ввести товары на сумму до 10 000 евро, драгоценные камни на сумму до 25 000 евро и валюту на сумму до 10 000 евро, не уплачивая таможенные пошлины.
Для получения более подробной информации обратитесь к Федеральному закону № 289-ФЗ от 03.08.2018 г. «О таможенном регулировании в РФ» и к решению Совета Евразийской экономической комиссии № 107 от 20.12.2017 г. «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».
История 2. О том, как неправильно задекларированные импортные курочки обошлись в полмиллиарда рублей и уголовку
Хабаровская транспортная прокуратура подтвердила законность открытия уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты таможенных сборов, сумма которых превышает 500 000 000 руб. Одно из местных предприятий несанкционированно воспользовалось льготными условиями при импорте куриного мяса весом 4 тонны из зарубежных стран.
В ходе расследования было установлено, что компанией был заключен контракт с иностранным поставщиком и организовал поставки мяса птицы. В 2024 году предприятие якобы имело право на льготы при ввозе продукции, которая планировалась для переработки или дальнейшей передачи другим производителям.
Льготы в отношении импорта домашних кур предоставляются при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров.
У компании явно что-то пошло не так, и она не смогла подтвердить, что мясо в дальнейшем подвергалось переработке, что сделало использование таможенных льгот неправомерными.
В итоге прокуратура признала законным возбуждение дела по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ, он об уклонении от уплаты таможенных сборов, взимаемых с организаций в особо крупном размере.
Это дело явно отличается от безобидных «колечек с браслетиками» из первой истории, и, учитывая серьезность ситуации, можно предположить, что виновные должностные лица предприятия вряд ли смогут избежать уголовной ответственности.
Подводя итог можно сказать о том, что правильное декларирование товаров — залог вашей защиты от ненужных юридических последствий.Будьте осторожны, желаю, чтобы у вас всегда были: ✅«ФИНАНСЫ ПОД КОНТРОЛЕМ»!
На этом завершаю свой материал -
независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! ❤
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