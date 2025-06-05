Как муж и жена попали на налоги за дробление бизнеса и налоговый туризм (миграцию) – определение Верховного суда

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Типичная ситуация: ООО, работающее на УСН, решило частично переложить свою деятельность на взаимозависимого ИП. Я неоднократно писала о том, на сколько сейчас опасны такие ситуации, будьте крайне осторожны при подобных маневрах. В блоге вы найдете несколько материалов по этой теме.

Налоговые органы заподозрили, что такой перевод является искусственным и направлен на избежание уплаты единого налога - 6%. Дело в том, что ИП пользовался льготной региональной ставкой налога, равной 0%.

Судебные документы: - Определение ВС РФ № 301-ЭС23-15044 от 24.08.2023 г. - Ранее Постановление АС Волго-Вятского округа по делу № А29-15990/2021 от 05.06.2023 г.

Рассматриваемое дело, связано с налоговыми спорами между ООО "Койдинлес" (ИНН 1111002975) и ФНС №1 по Республике Коми. Общество оспаривало решения налогового органа, касающиеся доначисления налогов по УСН и НДФЛ, сочтя их неправомерными. Суд компания проиграла.

Основным видом деятельности является Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность.

По итогам спора арбитры обязали предприятие уплатить УСН - 4 676 323 руб. за 2018 и 2019 годы, 1 429 944 руб. коп. пеней и 935 264 руб. штрафа по п. 3 статьи 122 НК РФ.

Также ООО "Койдинлес" вменили удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с дохода бухгалтера Шестопаловой Г.М. (19 629 руб. за 2018 год, 1 715 549 руб. за 2019 год), и директора Шестопалова Н.Н. (106 286 руб. за 2019 год); организации дополнительно начислено 392 346 руб. пеней и 184 146 руб. штрафа по п. 1 ст. 123 НК РФ.

Суть спора заключается в том, что инспекция провела выездную проверку и выявила нарушение, которое, по ее мнению, заключалось в неправомерном занижении доходов через использование взаимозависимых лиц, а именно ИП Шестопаловой Г.М., которая была женой директора ООО "Койдинлес".