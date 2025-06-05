Как муж и жена попали на налоги за дробление бизнеса и налоговый туризм (миграцию) – определение Верховного суда

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Типичная ситуация: ООО, работающее на УСН, решило частично переложить свою деятельность на взаимозависимого ИП. Я неоднократно писала о том, на сколько сейчас опасны такие ситуации, будьте крайне осторожны при подобных маневрах. В блоге вы найдете несколько материалов по этой теме.
Налоговые органы заподозрили, что такой перевод является искусственным и направлен на избежание уплаты единого налога - 6%. Дело в том, что ИП пользовался льготной региональной ставкой налога, равной 0%.
Судебные документы:
- Определение ВС РФ № 301-ЭС23-15044 от 24.08.2023 г.
- Ранее Постановление АС Волго-Вятского округа по делу № А29-15990/2021 от 05.06.2023 г.
Рассматриваемое дело, связано с налоговыми спорами между ООО "Койдинлес" (ИНН 1111002975) и ФНС №1 по Республике Коми. Общество оспаривало решения налогового органа, касающиеся доначисления налогов по УСН и НДФЛ, сочтя их неправомерными. Суд компания проиграла.
Основным видом деятельности является Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность.
По итогам спора арбитры обязали предприятие уплатить УСН - 4 676 323 руб. за 2018 и 2019 годы, 1 429 944 руб. коп. пеней и 935 264 руб. штрафа по п. 3 статьи 122 НК РФ.
Также ООО "Койдинлес" вменили удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с дохода бухгалтера Шестопаловой Г.М. (19 629 руб. за 2018 год, 1 715 549 руб. за 2019 год), и директора Шестопалова Н.Н. (106 286 руб. за 2019 год); организации дополнительно начислено 392 346 руб. пеней и 184 146 руб. штрафа по п. 1 ст. 123 НК РФ.
Суть спора заключается в том, что инспекция провела выездную проверку и выявила нарушение, которое, по ее мнению, заключалось в неправомерном занижении доходов через использование взаимозависимых лиц, а именно ИП Шестопаловой Г.М., которая была женой директора ООО "Койдинлес".
Что не понравилось налоговикам
ФНС усмотрела, что ООО с целью уменьшения налоговой базы передавало часть своей деятельности на ИП, фактически оставаясь единственным оператором.
Основными аргументами со стороны "Койдинлес" были разъяснения о том, что сделки между взаимозависимыми лицами законны и что все налоговые обязательства были соблюдены.
Общество утверждало, что не имело фактических отношений с контрагентами, которых налоговая инспекция использовала в своих выводах, и что все обязательства были исполнены.
Однако суды первой и апелляционной инстанций признали действия инспекции обоснованными, установив, что фактически предпринимательская деятельность, оформленная на ИП Шестопалову, осуществлялась ООО "Койдинлес".
В суде было подтверждено многочисленными доказательствами, что компания использовала своего бухгалтера и различные схемы для минимизации налоговых обязательств, включая миграцию в льготный регион (налоговый туризм)
Почему выиграла в суде налоговая
Ключевым моментом дела для бухгалтеров является то, что в суде рассматривались не только фактические расчеты и документы, но и экономическая обоснованность действий обеих сторон. Суд отметила, что использование взаимозависимых лиц и неправильное расценивание доходов могли служить целям по занижению налоговой базы, что стало основанием для доначисления налогов.
В этом контексте акцент на роли бухгалтера становится очевидным: поскольку Шестопалова Г.М. была главным бухгалтером и контролировала финансовые потоки как ИП, так и ООО, она фактически принимала участие в схемах, направленных на снижение налоговой нагрузки, что привело к серьезным последствиям для общества в виде доначислений и штрафов.
Суд подчеркнул, что ведение бухгалтерского учета должно быть прозрачным и устойчивым, а любые правовые и экономические маневры необходимо обосновывать с точки зрения законности и ориентации на реальную предпринимательскую деятельность.
Суд учел ряд ключевых обстоятельств
Во-первых, после регистрации ИП выручка основной организации заметно сократилась, но совокупный доход обоих субъектов – ООО и ИП – оставался сравнимым с уровнями, зафиксированными до создания ИП.
Во-вторых, клиентами и заказчиками ИП стали те же компании, что ранее работали с ООО, что свидетельствовало о тесной взаимосвязи между ними.
В-третьих, суд отметил, что ИП использовал тех же подрядчиков и перевозчиков, что и общество с ограниченной ответственностью.
Более того, организация продолжала участвовать в конкурсах и аукционах, причем заявки и договоры подписывались от имени ИП работниками ООО, включая его руководителя и его отца.
Деятельность ИП фактически осуществлялась руководителем и сотрудниками общества, которые продолжают работать в рамках одной структуры.
В-четвертых, финансовые операции между ООО и ИП также указывали на их взаимозависимость. Оба субъекта имели открытые расчетные счета в одном и том же финансовом учреждении, и их IP-адреса совпадали.
Кроме того, средства ИП управлялись именно руководителем общества; к расчетному счету ИП были выпущены две карты – на имя самого ИП и его управляющего. ИП часто переводил деньги в общество под видом беспроцентных займов.
Верховный Суд отказал в пересмотре данного дела, оставив в силе решение нижестоящих инстанций.
Выводы:
Суды достаточно строго оценивают взаимосвязи между юридическими и ИП. Искусственный трансфер бизнеса для снижения налоговых обязательств может привести к негативным последствиям, включая отказ в применении льготных налоговых ставок.
Обращение к налоговым схемам требует осторожности и разумного обоснования действий, чтобы избежать проблем с налоговыми органами.
На этом завершаю свой материал -
независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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Комментарии1
чудесно! "ведение бухгалтерского учета должно быть прозрачным и устойчивым"