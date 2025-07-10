Как закрыть долг учредителя перед организацией без денег?

О некоторых вариантах, позволяющих закрыть зависший подотчет топ-менеджера я делала ранее большой обзор, почитать его можно здесь:

Как списать подотчет директора без документов

Для тех, кто совсем в танке и не осведомлен о рисках зависшего подотчета или невозвратного займа сообщаем, что на такие суммы налоговая инспекция может смело доначислить НДФЛ + страховые взносы.

В итоге максимальный размер доначислений может достигать до 52% от суммы, которые придется в качестве налогов заплатить в бюджет. Арифметику на своих цифрах можете прикинуть самостоятельно.

Подробности читайте в Определении ВС № 303-ЭС22-29414 от 17.03.2023 г.

Если работник, получивший деньги под отчет, не вернул их в кассу и не представил документы, подтверждающие израсходование средств для нужд организации, с подотчетных сумм нужно уплачивать НДФЛ и страховые взносы.

Аналогичная позиция отражена в:

- Постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа № Ф03-4859/2022 по делу № А73-4898/2022 от 24.10.2022 г.,

- Постановлении АС Западно-Сибирского округа № Ф04-2815/2022 по делу N А81-2764/2021от 22.07.2022 г.,

- Постановлении АС Западно-Сибирского округа № Ф04-958/2021 по делу № А81-3542/2020 г. от 01.04.2021 г.,

- Постановлении АС Западно-Сибирского округа № Ф04-2815/2022 по делу N А81-2764/2021 от 22.07.2022 г.,

- Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа № Ф04-5799/2019 по делу № А81-9588/2018от 17.12.2019 г. имеются и другие решения судов.

Чиновники выпускали на этот счет соответствующие разъяснения (письмо ФНС РФ № ЗГ-2-2/1090@ от 23.07.2021 г., Минфина РФ № 03-15-06/44169 от 30.04.2025 г., № 03-04-06/5808 от 01.02.2018 г. и др.).