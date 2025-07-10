Как закрыть долг учредителя перед организацией без денег?

О некоторых вариантах, позволяющих закрыть зависший подотчет топ-менеджера я делала ранее большой обзор, почитать его можно здесь:
Как списать подотчет директора без документов
Для тех, кто совсем в танке и не осведомлен о рисках зависшего подотчета или невозвратного займа сообщаем, что на такие суммы налоговая инспекция может смело доначислить НДФЛ + страховые взносы.
В итоге максимальный размер доначислений может достигать до 52% от суммы, которые придется в качестве налогов заплатить в бюджет. Арифметику на своих цифрах можете прикинуть самостоятельно.
Подробности читайте в Определении ВС № 303-ЭС22-29414 от 17.03.2023 г.
Если работник, получивший деньги под отчет, не вернул их в кассу и не представил документы, подтверждающие израсходование средств для нужд организации, с подотчетных сумм нужно уплачивать НДФЛ и страховые взносы.
Аналогичная позиция отражена в:
- Постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа № Ф03-4859/2022 по делу № А73-4898/2022 от 24.10.2022 г.,
- Постановлении АС Западно-Сибирского округа № Ф04-2815/2022 по делу N А81-2764/2021от 22.07.2022 г.,
- Постановлении АС Западно-Сибирского округа № Ф04-958/2021 по делу № А81-3542/2020 г. от 01.04.2021 г.,
- Постановлении АС Западно-Сибирского округа № Ф04-2815/2022 по делу N А81-2764/2021 от 22.07.2022 г.,
- Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа № Ф04-5799/2019 по делу № А81-9588/2018от 17.12.2019 г. имеются и другие решения судов.
Чиновники выпускали на этот счет соответствующие разъяснения (письмо ФНС РФ № ЗГ-2-2/1090@ от 23.07.2021 г., Минфина РФ № 03-15-06/44169 от 30.04.2025 г., № 03-04-06/5808 от 01.02.2018 г. и др.).
❗ Проблему с подотчетом не решает новация его в договор займа
Если вы замените одно обязательство другим такая ситуация не устроит налоговиков. Об этом говорит и текущая налоговая практика и позиция судов. Если несколько лет тому назад налоговики относились к такому действию не столь критично, сейчас займы директором или учредителем раздражают их не меньше, чем незакрытый подотчет.
Например, в этом году ФНС к нам обращалась за консультацией организация с годовой выручкой, не превышающей 5 000 000 в год (!) и налоговая настоятельно требовала с займа директору заплатить НДФЛ + страховые взносы, то есть обращают внимание даже на совсем небольшой бизнес.
Возникает вопрос, можно ли как-то схлопнуть долги директора без денег?
Можно рассмотреть варианты, такие как вклад в имущество или увеличение уставного капитала. Сразу скажем, в таких сделках есть подводные камни. Чтобы вместо экономии не получить проблем, лучше перестраховаться и обратиться за помощью.
Налоговые последствия вклада в имущество
Согласно НК РФ, как вклад в имущество (подп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК), так и вклад в уставный капитал (подп. 3 п. 1 ст. 251, подп. 1 п. 1 ст. 277 НК) не признаются доходами организации.
Однако, если вклад не соответствует требованиям ГК РФ, это может привести к необходимости уплаты налога на прибыль (УСН).
В этом контексте важно учитывать разъяснения Минфина и ФНС, которые подчеркивают, что вклады в имущество должны соответствовать нормам, установленным в Федеральных законах «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Гражданское законодательство и его ограничения
В частности, согласно Закону об ООО, вклады в имущество должны вноситься пропорционально долям участников в уставном капитале. Но это правило можно и обойти с помощью определенных манипуляций.
Когда вклад вносит только один участник, необходимо внести изменения в устав, чтобы разрешить такую практику.
Судебная практика подтверждает, что внесение вклада одним участником возможно, но требует соответствующих изменений в учредительных документах.
Способы конвертации займа
Существует несколько способов конвертации займа во вклад.
Один из них — это зачет встречных обязательств, когда учредитель берет на себя обязательство внести вклад в имущество или УК.
В этом случае долг компании перед учредителем прекращается, так как кредитор и должник совпадают. Однако, несмотря на отсутствие прямого регулирования, судебная практика по этому вопросу остается противоречивой, что создает дополнительные налоговые риски.
Другой вариант — это внесение долга в качестве вклада в имущество. Однако, согласно ГК РФ, в качестве вклада могут выступать только определенные объекты, такие как деньги, вещи или права.
Например, имущественные права не упоминаются, что может вызвать дополнительные вопросы.
Более безопасные альтернативы
С учетом всех рисков, более безопасным вариантом будет внесение вклада деньгами, после чего компания погасит заем. Такой подход минимизирует налоговые последствия и позволяет избежать лишнего внимания со стороны налоговых органов. Также можно рассмотреть обратный порядок: сначала погасить долг, а затем внести деньги в качестве вклада.
В конечном итоге, конвертация займа в вклад в имущество или уставный капитал — это сложный процесс, требующий внимательного подхода и учета всех юридических и налоговых аспектов. Учитывая разъяснения Минфина и судебную практику, учредители могут избежать дополнительных налоговых нагрузок, если будут следовать установленным нормам и правилам, а также будут аккуратны и последовательны в своих действиях.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
✅Спасибо за прочтение статьи до конца!
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Комментарии7
заканчивается время глупых и жадных руководителей
Татьяна, спасибо за ваш комментарий.💐💗🌷
Судя по практике, таких людей, которые продолжают действовать без оглядки на последствия, все еще немало.
Буквально вчера вечером я общалась с одним предпринимателем, который утверждал, что в 2023 году у него все было отлично с одной схемкой. Он не понимал, почему вдруг в 2025 году что-то должно измениться?
Я подумала: "Дорогой, между 2023 и 2025 годами пропасть 😄, но ты пока этого еще не осознаешь...".
В бухгалтерии - сложно) Все надо учитывать😏
Ольга, полезная статья😉
Согласна. Я всегда считала, что хороший бухгалтер — это человек, который немного мазохист в душе.🤯😊 Эта работа всегда связана с преодолением различных трудностей.
ой спасибочки, прямо бальзам на душу 😉🤝😊
Так можно сказать о представителе ВООБЩЕ ЛЮБОЙ профессии!
А какая другая РАБОТА (если это действительно РАБОТА) с этим НЕ связана?
Нет, ну просто вот в теории даже можете подставить сюда какую-нить другую РАБОТУ ?
Ольга, напишите (по возможности) если сталкивались с претензиями по цене реализации (одному за 3, второму за 5). Вот и претензия, почему дороже. Тревожно как-то, вроде вокруг что-то витает в воздухе в виде напряжения