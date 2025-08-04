Еще один мигрировавший ИП потерпел фиаско в суде с ФНС, разбираемся почему? На этот раз речь о республике Калмыкия и массовом мигранте

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Так уж сложилось, что после обзора темы про мигрировавших ИП и ООО, в мою компанию обратились десятки бизнесменов. И знаете что? Мы не рассказываем, в отличие от «коллег», сказки про то, что, купив долю в «избушке на курьих ножках» с прописанной в ней шестью такими же ИП, вы будете платить УСН 1% и у вас все будет прекрасно. Увы, нет.

Реалии таковы, что за льготную ставку вам придется побороться, чтобы не получить доначислений, штрафов, пеней, а в худшем сценарии – и уголовки. Это только в сказках Баба-Яга, впрыгнув в ступу с лёгкостью могла улететь от любых проблем в закат. Ирония - наше всё, но налоговая не шутит, но фото унылых непригодных для жизни хибар, в которые прописываются мигранты ИП я видела.

В настоящее время, пока нет ни одного судебного дела в РФ, выигранного налоговым туристом. <***> Если я не права – поправьте меня <***>.

К сожалению, герои сегодняшнего рассказа свои риски не просчитали в полном объеме или переоценили собственные силы. Возможно, не стали тратиться на нормального бухгалтера или качественный консалтинг, почитали что -то в интернете самостоятельно и решили, что все будет «норм». Ключевое действующее лицо по всем признакам напоминает номинального ИП.

Давайте разберемся, что у бизнесменов пошло сильно не так в миграционном вояже: Севастополь -> Мурманск -> Калмыкия (постановление АС Северо-Кавказского округа № А22-3619/2023 от 31.03.2025 г.), почему был получен отказ в применении льготной ставки УСН.