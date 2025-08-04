Еще один мигрировавший ИП потерпел фиаско в суде с ФНС, разбираемся почему? На этот раз речь о республике Калмыкия и массовом мигранте

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Так уж сложилось, что после обзора темы про мигрировавших ИП и ООО, в мою компанию обратились десятки бизнесменов. И знаете что? Мы не рассказываем, в отличие от «коллег», сказки про то, что, купив долю в «избушке на курьих ножках» с прописанной в ней шестью такими же ИП, вы будете платить УСН 1% и у вас все будет прекрасно. Увы, нет.
Реалии таковы, что за льготную ставку вам придется побороться, чтобы не получить доначислений, штрафов, пеней, а в худшем сценарии – и уголовки. Это только в сказках Баба-Яга, впрыгнув в ступу с лёгкостью могла улететь от любых проблем в закат. Ирония - наше всё, но налоговая не шутит, но фото унылых непригодных для жизни хибар, в которые прописываются мигранты ИП я видела.
В настоящее время, пока нет ни одного судебного дела в РФ, выигранного налоговым туристом. <***> Если я не права – поправьте меня <***>.
К сожалению, герои сегодняшнего рассказа свои риски не просчитали в полном объеме или переоценили собственные силы. Возможно, не стали тратиться на нормального бухгалтера или качественный консалтинг, почитали что -то в интернете самостоятельно и решили, что все будет «норм». Ключевое действующее лицо по всем признакам напоминает номинального ИП.
Давайте разберемся, что у бизнесменов пошло сильно не так в миграционном вояже: Севастополь -> Мурманск -> Калмыкия (постановление АС Северо-Кавказского округа № А22-3619/2023 от 31.03.2025 г.), почему был получен отказ в применении льготной ставки УСН.
📌 Ключевые действующие лица:
Индивидуальный предприниматель Молодкина Олеся Анатольевна ИНН 760500415057 (заявитель, проигравшая сторона).
2. Управление ФНС России по Республике Калмыкия (выигравшая сторона). Правопреемник налоговой инспекции, проводившей проверку.
3. Взаимозависимые лица (сеть):
Молодкин Сергей Владимирович – супруг ИП.
Молодкина Любовь Сергеевна – свекровь ИП (умерла в 2020).
Гришко Лариса Владимировна – мать ИП.
Егоров Виктор Алексеевич – ключевой "оператор" сети, бывший руководитель/учредитель множества компаний, связанных с ИП и ее семьей.
Егорова Елена Викторовна – дочь В.А. Егорова, руководитель связанных компаний.
Сидоров Евгений Михайлович – тесть двоюродного брата мужа ИП, фиктивный руководитель.
Компании: ООО "Пегас", ООО "ЯрТорг", ООО "Гермес", ООО "АН Гранд Сити", ООО "Новый мир", ООО "Луиза", ООО "Ярдом", ООО "Планета", ООО "ВИК-Инвест", ООО "Бриз" (все связаны с ИП или ее семьей/Егоровым В.А.).
💰 Цена вопроса:
Доначислено единого налога (УСН): 7 528 095 руб.
Взыскано штрафа (по ст. 122 НК РФ): 164 731 руб.
Итого: 7 692 826 рублей + пени (не указаны в резолютивной части, но начисляются автоматически).
Когда вы попадете в жернова судебной системы, отстоять свои интересы окажется гораздо сложнее, чем отбиться от претензий ФНС в досудебном порядке. Поэтому готовить стратегию защиты нужно заранее. Еще раз – заранее!
Причины почему дело было проиграно (суть позиции ФНС и суда):
Суд полностью поддержал выводы налоговиков. Выводы сводятся к получению необоснованной налоговой выгоды через формальные действия и мнимые сделки:
1. Фиктивная миграция в льготные регионы (массовый налоговый туризм).
Дама предприниматель успела сменить несколько регионов: Севастополь -> Мурманск -> Калмыкия
На заметку: частая смена ФНС это один из 12 критериев, которые могут спровоцировать выездную налоговую проверку. Эти критерии перечислены в приказе Федеральной налоговой службы № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007 года.
📌 Севастополь (2019-2020) ИП была зарегистрирована по адресу, где не владела недвижимостью, не вела реальную деятельность (контрагенты, имущество, операции – в Ярославле/Москве), получала зарплату в Москве, все платежи проходили через московские банки. Доказательств деятельности в Севастополе не представлено.
Вывод суда: Регистрация носила исключительно формальный характер для применения ставки 4% вместо 6%.
📌 Мурманская область (2020). В принципе тоже самое. Отсутствие недвижимости, сотрудников, реальных операций в регионе. Представленные договоры на оказание "туристических услуг" ООО "Гермес" и ООО "Планета" признаны мнимыми (ст. 170 ГК РФ). ООО "Гермес" не имело операций по счету, сдавало "нулевую" отчетность.
Услуги для ООО "Планета" оказаны по адресу, связанному с родственником ИП, расчеты произведены частично "натурой" (сантехникой), а ключевой "клиент" (Мыслинский В.Н.) не имел трудовых отношений с ООО "Планета".
📌 Калмыкия (с 2021). Финальная точка миграции ИП. Хотя основной спор за 2019-2020 гг., суд указал на продолжение той же схемы по аналогичному сценарию.
Такие маневры, когда ИП кочует по нескольким льготным регионам, называются «массовый мигрант», по степени риска один из худших и рискованных вариантов.
Табель учета рабочего времени и данные МВД подтвердили, что в период оказания услуг ИП физически находилась в Москве (работала по основному месту). То, что ИП продолжала все это время работать в найме в г. Москве – просто без комментариев, на что рассчитывали люди, не понятно. Однако, были и другие дополнительные отягощающие обстоятельства.
2. Сокрытие внереализационных доходов (кредиторской задолженности).
ИП приобрела недвижимость у взаимозависимых ООО "Пегас" и ООО "ЯрТорг" на общую сумму ~26 000 000 руб.
Оплата не произведена денежными средствами. Вместо этого были выданы долгосрочные (10 лет) процентные векселя. При это оба продавца ("Пегас" и "ЯрТорг") были ликвидированы по как недействующие, не имеющие возможности взыскать долг.
Позиция ФНС/Суда поскольку кредиторы ликвидированы, а долг не погашен, сумма задолженности (~26 000 000 руб.) должна быть включена в состав внереализационных доходов ИП (п. 18 ст. 250 НК РФ) в периоде ликвидации кредиторов.
Векселя признаны инструментом для мнимого исполнения обязательств и сокрытия дохода. Сделки по купле-продаже недвижимости также признаны экономически нецелесообразными для продавцов (продажа доходных активов по заниженной цене с отсрочкой платежа на 10 лет).
Кстати, расчеты с векселями тоже относятся к сделкам с высоким налогом риском, которые могут спровоцировать выездную налоговую проверку, которую опытный специалист мог бы предугадать, исходя из совокупности обстоятельств.
3. Нарушение принципа деловой цели (ст. 54.1 НК РФ):
Суд установил, что единственной целью смены регистрации и совершения сделок с взаимозависимыми лицами было снижение налогов (применение льготных ставок УСН и сокрытие кредиторки).
Отсутствовали разумные экономические причины или деловая цель (!) в действиях ИП, кроме налоговой выгоды. Реальная экономическая деятельность (аренда недвижимости) велась в Ярославле, а не в регионах миграционного вояжа.
Дорогие предприниматели, обратите внимание вновь речь о деловой цели (вернее ее отсутствии), как и в делах по дроблению бизнеса налоговым органом удается доказать необоснованную налоговую выгоду, если бизнес не может подтвердить экономическую целесообразность своих действий.
4. Искажение сведений и умысел.
Суд признал действия ИП умышленными (ст. 110 НК РФ), так как она осознавала противоправность своих действий (создание искусственных условий для льгот, сокрытие доходов через мнимые сделки и ликвидацию кредиторов) и допускала наступление вредных последствий (неуплату налогов).
Факт подачи уточненной декларации по УСН за 2020 г. после требования ФНС о неправомерности ставки 1% и включение в нее «доходов» от ООО «Планета» (уже признанных мнимыми) суд расценил как попытку просто прикрыть схему.
✅ Рекомендации для предпринимателей:
История ИП Молодкиной – это очередной наглядный пример того, как не надо делать. Чтобы минимизировать риски при смене региона для льготной УСН нужны не только регистрация, но и:
- Аренда/владение офисом, складом, торговой точкой в регионе.
- Заключение реальных договоров с местными контрагентами (поставщиками, покупателями, подрядчиками).
- Наличие сотрудников (хотя бы минимальный штат, например, менеджер), официально трудоустроенных и работающих в регионе переезда.
- Банковский счет, открытый в местном банке, через который проходят основные операции по деятельности в регионе.
- Личное присутствие руководителя/ИП в регионе с разумной периодичностью (фиксируемое: билеты, командировочные, отчеты).
Конечно, перечислено далеко не все, но это база, без которой вы точно проиграете. К каждой ситуации нужен индивидуальный подход.
Сделки, особенно со связанными лицами, родственниками, должны иметь экономический смысл и подтверждаться первичкой (договоры, акты, платежные поручения, накладные).
Избегайте:
- Долгосрочных отсрочек платежа без веских причин.
- Расчетов только векселями между взаимозависимыми лицами, особенно если векселя погашаются неразумно длительный срок или не погашаются вовсе.
- Грубых схем с ликвидацией кредиторов, имеющих к вам задолженность.
Если основная деятельность остается в «старом» регионе, а в льготный вы переносите только часть, четко разделите их документально и финансово.
Налоговый туризм – сложная и рискованная область, особенно с текущих реалиях. Комплексный подход с юридическим и налоговым сопровождением на этапе планирования и реализации миграции поможет избежать ошибок, подобных тем, что допустила ИП Молодкина. Если вам необходима помощь в анализе ваших рисков не бойтесь обратиться, я, как открыта к сотрудничеству. В моем профиле вы найдете подборку материалов по этой теме.
ФНС пристально смотрит на мигрантов. Будьте готовы в любой момент предоставить налоговой доказательную базу реальности вашей деятельности в льготном регионе.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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