Ловушка налогового законодательства с высокой ценой вопроса. Чем рыночная стоимость доли в ООО отличается от действительной?

В связи с частыми запросами от предпринимателей по данному вопросу подготовила разъяснения, которые помогут разобраться, в каких случаях применяется та или иная оценка доли. Также расскажу о существующих противоречиях в действующем законодательстве, касающихся налогообложения сделок с долями.

Автор: Ольга Ульянова, аудитор и эксперт по налоговой оптимизации.

Приветствую, уважаемые предприниматели и коллеги!

В связи с частыми запросами от предпринимателей по данному вопросу подготовила разъяснения, которые помогут разобраться, в каких случаях применяется та или иная оценка доли. Также расскажу о существующих противоречиях в действующем законодательстве, касающихся налогообложения сделок с долями.

Для лучшего понимания различий между видами стоимости доли в ООО, предлагаю детальную таблицу, составленную мной с пояснениями:👇

Виды стоимости доли в ООО сравнительная таблица

Вид стоимости Чему равна Для чего используется Кто рассчитывает Ключевые нюансы и риски Номинальная Фиксированный размер вклада в уставный капитале (УК), указанный в ЕГРЮЛ. 1. Определение формального владельца доли.

2. Расчет голосов на собрании участников. Не рассчитывается – берется из учредительных документов (договор, решение). • Не отражает реальную ценность бизнеса.

• Используется только для "бумажных" целей. Действительная Стоимость чистых активов (ЧА) ООО пропорционально размеру доли на дату выхода участника. Исключительно для расчета выплаты участнику при добровольном или принудительном выходе из ООО (ст. 23, 26 ФЗ "Об ООО"). Бухгалтер ООО на основе последней утвержденной бухгалтерской отчетности. • Формула: ЧА × (Размер доли участника / УК).

• Не используется для продажи доли!

• Если ЧА <УК – выплата равна номинальной стоимости. Рыночная Стоимость, которую готов заплатить покупатель с учетом:

- Рентабельности компании;

- Рыночной стоимости активов;

- Деловой репутации (гудвила);

- Отраслевых рисков. 1. Продажа доли третьим лицам (ст. 21 ФЗ "Об ООО").

2. Налогообложение (НДФЛ с физлиц, налог на прибыль с юрлиц).

3. Взыскание доли по долгам участника. Независимый оценщик (при сделках с юрлицами или для оспаривания ФНС).

Самостоятельный расчет возможен, но может быть рискован. • С 2025 г. ФНС жестко контролирует сделки между физлицами – при занижении рыночной стоимости доначислят НДФЛ и пени.

• Самостоятельный расчет: ФНС может оспорить (например, если цена ниже балансовой стоимости активов).

• Включает нематериальные активы (клиентскую базу, бренд).

Проблемы определения стоимости доли в ООО, налоговые ловушки и легальные решения

На первый взгляд, разница между рыночной и действительной стоимостью доли кажется очевидной. Однако с 2025 года российское налоговое законодательство создает парадоксальную ситуацию, которая может дорого обойтись бизнесу.

Правовой парадокс с высокой ценой вопроса

С одной стороны, п. 4 ст. 212 НК РФ прямо устанавливает:

"Рыночная стоимость доли в ООО определяется как соответствующая доля стоимости чистых активов общества на последнюю отчетную дату."

Фактически, Налоговый кодекс приравнивает рыночную стоимость к действительной.

Но с другой стороны:

Если доля продается ниже независимой рыночной оценки (по данным оценщика), у покупателя возникает материальная выгода , облагаемая налогом.

Если же использовать только балансовую стоимость, можно занизить налоговую базу и получить претензии от ФНС.

Когда возникает риск?

Риск кроется в разнице между балансовой и реальной стоимостью активов. Проблема проявится, если:

Ситуация Пример Почему ФНС оспорит цену сделки? 1. Активы не переоценивались годами Здание куплено в 2010 г. за 10 млн руб., сегодня стоит 50 млн руб. В балансе — 10 млн. Чистые активы занижены → действительная стоимость доли в 5 раз ниже рыночной. 2. Лизинговое имущество Оборудование по лизингу числится по остаточной стоимости 2 млн руб., рыночная цена — 8 млн руб. Баланс не отражает реальную стоимость → занижение ЧА → занижение «рыночной» цены доли. 3. Деловая репутация (Goodwill) Компания с известным брендом, лояльной клиентской базой, патентами. Goodwill не учитывается в балансе → рыночная стоимость доли на 20–50% выше действительной. 4. Перспективы бизнеса Стартап с уникальной технологией, но пока убыточный. Рыночная цена включает потенциал роста → она выше балансовой ЧА. 5. Скрытые резервы Неучтенные договоры аренды (выше рыночных), судебные иски о взыскании. Резервы увеличат ЧА при их реализации → текущая балансовая стоимость занижена. 6. Манипуляции с отчетностью Перед продажей доли вывели активы (например, продали недвижимость аффилированному лицу по заниженной цене). Искусственное занижение ЧА → снижение действительной стоимости доли → сокрытие реального дохода.

Один из практических примеров:

ООО "Х" имеет на балансе:

Здание куплено 15 лет назад за 50 млн руб. (балансовая стоимость)

Текущая рыночная цена - 150 млн руб.

Чистые активы (по балансу): 98 млн руб.

Доля участника 50%: Действительная стоимость: 49 млн руб. Рыночная оценка доли: 64 млн руб.



Налоговые последствия:

Вариант №1 По балансу Вариант №2 По оценщику Разница Стоимость доли 49 млн 64 млн +15 млн НДФЛ при владении <5 лет 7,3 млн 9,5 млн + 2,2 млн Налоговые риски Высокие Минимальные

Как безопаснее определять рыночную стоимость на основании бухгалтерской отчетности, т.е. действительная стоимость = рыночной, или рыночная стоимость = реальной стоимости? Я придерживаюсь варианта №2, в том числе опираясь на многочисленную судебную практику, которая была сформирована и до 2025 г.

При этом имеются варианты, как можно оптимизировать миллионные налоги и обойти нормы, не нарушая законодательства при владении долей участника менее 5 лет, таким образов чтобы ни продавец, ни покупатель доли не попали на большие налоги, о них я рассказываю в рамках частных консультаций.

💎 Выводы:

1. Не доверяйте формальному подходу НК РФ. Рыночная стоимость ≠ стоимость чистых активов. Это разные экономические категории. Имеющееся противоречие в законодательстве влечет налоговые риски.

2. Готовьтесь к проверкам с 2025 года. ФНС будет жестко контролировать сделки между физлицами по продаже долей.

3. Оптимизация возможна. Используйте легальные инструменты, чтобы минимизировать налоги без нарушения закона.

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