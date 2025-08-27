Как продать бизнес ИП? Три пути, один выбор + кейс подарок. Разбираемся, как выгоднее

Путь №1. Продажа предприятия как имущественного комплекса. Идеально по ГК, но дорого и сложно в жизни

Это самый цивилизованный, но и самый редкий на практике способ. Статья 132 ГК РФ определяет предприятие как единый имущественный комплекс, включающий все виды имущества, права требования, долги, исключительные права и даже гудвилл (деловую репутацию).

Как это выглядит на бумаге:

Вы проводите полную инвентаризацию. Заказываете независимую оценку стоимости бизнеса. Готовите пакет документов: акт оценки, аудиторское заключение, полный перечень всех обязательств с указанием кредиторов. Заключаете договор продажи предприятия, который подлежит обязательной государственной регистрации.

Плюсы:

Полная юридическая чистота. Покупатель получает весь бизнес «под ключ» единым пакетом, а вы снимаете с себя все обязательства (если иное не предусмотрено договором).

Минимизация рисков споров. Все активы и пассивы зафиксированы и оценены независимым экспертом.

Минусы и подводные камни (здесь начинается интрига):

Налоговый шок для продавца. С точки зрения НК РФ, такая продажа — реализация прочего имущества (пп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ). Доходом признается вся стоимость продажи. А расходом — остаточная стоимость всех активов и расходы на продажу.

Налог может оказаться огромным, ведь он платится не с прибыли, а с разницы между ценой продажи и балансовой стоимостью, которая зачастую уже давно амортизирована.

По закону, покупатель становится правопреемником по всем долгам. Но если вы скроете какой-то долг от покупателя, он сможет взыскать с вас убытки в полном объеме.

Процесс подготовки и регистрации может занять несколько месяцев.