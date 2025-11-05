Еще 15 изменений для бизнеса в налоговом законодательстве, которые вы могли пропустить

№16 ФНС разъяснила, можно ли применять торговцам маркетплейсов АУСН

Здесь ничего оригинального, кто следит за темой в курсе, что до 2025 г. было нельзя, а с этого года можно.

Продажи через маркетплейсы не являются препятствием для применения АУСН, если сам продавец не выступает в роли посредника. Такую позицию озвучили специалисты ФНС в своем ТГ канале.

Запрет касается только тех, кто действует в интересах другого лица. Продавец (селлер), который реализует на маркетплейсе собственный товар, под это ограничение не подпадает и может применять автоматизированную упрощенку.

Основание: Согласно п. 21 ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ, использовать АУСН не вправе организации и ИП, работающие по договорам комиссии, поручения или агентским договорам, если сами они выступают в роли посредника

Кому пригодится? Селлерам маркетплейсов и их бухгалтерам.

Какие можно сделать выводы: Бизнес селлеров и так достаточно прозрачный из-за автоматического обмена площадок с ФНС. Так что если у вас нет дополнительных схем, таких как: семейное дробление или миграция в льготный регион, то при численности не более 5 чел. вы можете сэкономить на НДС и взносах персонала.

А вот тем, у кого схемы есть, может быть опасна передача своей бухгалтерии непосредственно в руки налоговиков.