Еще 15 изменений для бизнеса в налоговом законодательстве, которые вы могли пропустить

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Сегодня я подготовила новостной обзор, который важно не пропустить и вовремя учесть в работе бизнеса.
Продолжаю обзор налоговых новостей октября 2025 года — первая часть не вместила всё, поэтому представляю ещё 15 актуальных изменений для бизнеса, от разъяснений ФНС до судебной практики и законопроектов.
№16 ФНС разъяснила, можно ли применять торговцам маркетплейсов АУСН
Здесь ничего оригинального, кто следит за темой в курсе, что до 2025 г. было нельзя, а с этого года можно.
Продажи через маркетплейсы не являются препятствием для применения АУСН, если сам продавец не выступает в роли посредника. Такую позицию озвучили специалисты ФНС в своем ТГ канале.
Запрет касается только тех, кто действует в интересах другого лица. Продавец (селлер), который реализует на маркетплейсе собственный товар, под это ограничение не подпадает и может применять автоматизированную упрощенку.
Основание: Согласно п. 21 ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ, использовать АУСН не вправе организации и ИП, работающие по договорам комиссии, поручения или агентским договорам, если сами они выступают в роли посредника
Кому пригодится? Селлерам маркетплейсов и их бухгалтерам.
Какие можно сделать выводы: Бизнес селлеров и так достаточно прозрачный из-за автоматического обмена площадок с ФНС. Так что если у вас нет дополнительных схем, таких как: семейное дробление или миграция в льготный регион, то при численности не более 5 чел. вы можете сэкономить на НДС и взносах персонала.
А вот тем, у кого схемы есть, может быть опасна передача своей бухгалтерии непосредственно в руки налоговиков.
№ 17. Стали известны лимиты УСН на 2026 г. с учетом коэффициента дефлятора
Речь НЕ о новых лимитах для уплаты НДС, которые находятся в стадии обсуждения. А о лимите вообще права на УСН, при превышении которого происходит слет на ОСНО.
Проектное значение коэффициента дефлятора - 1,090.
С учетом индексации в 2026 г. максимальная сумма доходов будет составлять до 490,5 млн руб. (450 млн рублей х 1,090); балансовая стоимость ОС – в пределах 218 млн руб. (200 млн рублей х 1,090)
Обоснование: проект № 1026190-8, разъяснения Минфина, ч. 11.1 ст. 8 ФЗ № 176-ФЗ от 12.07.2024.
Кому пригодится? Компаниям/ИП, планирующим УСН с 2026.
№ 18. Сроки налогового эксперимента для самозанятых менять не планируется
Режим НПД (4% с ФЛ, 6% с ЮЛ/ИП, лимит 2,4 млн) остается без изменений до 2028г. уверяет пресс-служба Правительства РФ.
Эксперимент стартовал 2019, сейчас 14,3 млн самозанятых. Вокруг самозанятых ходило в последнее время много шумихи вплоть до слухов об отмене налогового эксперимента.
Чиновники пояснили, что НПД отменять пока не собираются.
Обоснование: пресс-служба Правительства РФ.
Кому пригодится? Самозанятым и их заказчикам.
Мое мнение в отношении плательщиков НПД: видимо, в стиле текущих налоговых трендов, появится больше контроля. Правда в случае с наличными его проблематично осуществить. Не представляю как они планируют это делать.
Простой пример, самозанятый перевез мебель гражданину, тот рассчитался с ним наличными. Чек в приложении «Мой налог» не выставлен.
При введении какого-нибудь закона «а-ля для Иуд» заказчик может настучат в ФНС, которая к примеру компенсирует ему стоимость перевозки 3-5 тыс. руб. Но ведь нужно еще доказать, что перевозка была и по ней прошли расчеты. Потребуется аудио или видео запись, которую потом придется проверить на подлинность. Цена экспертизы видео записи от 5000 руб.
Кроме того, перевозчик может потом посетить «Иуду» и рассчитаться с ним «по-пацански». В общем проверка наличных расчетов между физлицами по разовым сделкам видится мне проблематичной и слава Богу.
<*****>💬 А что думаете вы? ✍️ Напишите в комментариях. <*****>
№ 19. Компания избежала выплат 7,5 млн руб. за ненужный видеоролик
Не стоит игнорировать молчаливого контрагента, даже без напоминаний и аванса он может выполнить работу, а затем через суд потребовать полной оплаты плюс неустойку.
Если услуги стали неактуальны из-за просрочки исполнителя, заказчику всё равно нужно направить мотивированный отказ — иначе договор остаётся в силе.
Компания заказала рекламный ролик за 6 млн руб., с авансом 50 % в течение пяти дней. Планы изменились, аванс не перевели, а исполнитель без предоплаты изготовил видео и выслал акт «Почтой России».
Заказчик проигнорировал документы, посчитав договор расторгнутым. Исполнитель подал иск на 6 млн руб. долга и 1,5 млн руб. неустойки.
Обоснование: Такие выводы следуют из определения Верховного суда от 23 сентября по делу № А40-70779/2024.
Кому пригодится? Компаниям, заключающим договоры на услуги
Какие можно сделать выводы: Чтобы не судиться потом с контрагентом: 1) всегда направляйте мотивированный отказ в срок, даже при молчании контрагента; 2) фиксируйте в договоре, что работы начинаются только после аванса; 3) проверяйте поступившие акты — игнор не расторгает договор автоматически.
№ 20. Суд подтвердил, что уволенный на основании скана заявления сотрудник может восстановиться и еще потребовать компенсации
Суды часто поддерживают сотрудников в спорах с работодателями. Фирма уволила сотрудника по скану заявления об увольнении, полученному через мессенджер, но оригинал так и не увидела.
Работник через месяц передумал увольняться и подал в суд, утверждая, что документ в кадры не сдавал.
В итоге суды трёх инстанций признали увольнение незаконным, потому что по ТК заявление должно быть в письменной форме, а скан или фото не подтверждают добровольность.
Без оригинала основания для приказа нет — даже если заявление не отозвано. Предприятие обязали восстановить сотрудника, выплатить зарплату за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда.
Обоснование: определение 9 КСО № 88-6483/2025 от 18.09.2025.
Кому пригодится? Кадровикам и работодателям.
Какие можно сделать выводы: Требуйте оригиналы или вводите ЭКДО для безопасности и последующей нервотрепки. Решение подчёркивает, что пока в компании не введён официальный электронный кадровый документооборот, любые копии заявлений юридически ничтожны.
Иначе суд восстановит с прогулами и моральным вредом, даже если заявление завизировано.
№ 21. Отмена ПСН для стационарной торговли в Москве и торговый сбор с 2026 года
С 1 января 2026 ИП, применяющие ПСН для розничной торговли в стационарных объектах с торговыми залами, будут вынуждены отказаться от этого режима.
Согласно законопроекту № 1026190-8, им предстоит перейти на УСН либо ОСНО, что автоматически влечет обязанность уплаты торгового сбора.
Изменения касаются всех, кто ведет торговлю через магазины, павильоны или иные стационарные точки, независимо от права собственности на объект. До 31 декабря 2025 года ИП обязаны подать в ФНС уведомление по форме ТС-1 для постановки на учет как плательщика сбора — в противном случае грозят штрафы и утрата права на налоговые вычеты.
Обоснование: законопроект № 1026190-8
Кому пригодится? Информация актуальна для ИП на ПСН в Москве с торговыми залами — им нужно срочно сменить режим и подать ТС-1.
Какие можно сделать выводы: Изменения увеличат нагрузку на малый бизнес.
№ 22. Если в платежке указан неверный ИНН суд разрешил уточнить налог, уплаченный за другого налогоплательщика
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в постановлении постановил, что если физлицо (включая ИП) уплатило налог за организацию-банкрота, указав в платёжном поручении свой ИНН, но правильно отразив в назначении платежа реквизиты компании, такой платёж подлежит уточнению.
Инспекция ФНС отказалась перезачесть средства, сославшись на приоритет поля «ИНН плательщика». Суд счёл подход налоговиков формальным и противоречащим сути ЕНП.
Решение суда прямо противоречит официальной позиции ФНС, которая настаивает: ИНН плательщика — определяющий реквизит, и ошибка в нём делает платёж личным. Это даёт налогоплательщикам инструмент для защиты в аналогичных ситуациях, особенно при исполнении обязательств за проблемные компании.
Обоснование: постановление АС ВСО № Ф02-3036/2025 от 30.09.2025.
Какие можно сделать выводы: Указывайте точное назначение платежа для зачета.
№ 23. Родители могут оплатить имущественные налоги за несовершеннолетних
До 1 декабря 2025 года владельцы недвижимости, транспорта или земли обязаны уплатить имущественные налоги за 2024 год. Несовершеннолетние владельцы также числятся налогоплательщиками.
Родители, усыновители или опекуны могут оплатить налоги за детей через личный кабинет ФНС России с функцией «Семейный доступ». В ЛК родитель выбирает «Добавить пользователя», вводит ИНН ребёнка, ребёнок подтверждает, после чего появляется список детей и их начислений.
Обоснование: Информация от ФНС России от 15.10.2025.
Кому пригодится? Родителям-налогоплательщикам, опекунам, ИП/ФЛ-владельцам имущества на имя ребёнка.
Выводы: Система оплаты становится удобнее, но важно не пропустить срок: до 1 декабря включительно. Проверяйте, что начисления корректны и ребёнок включён в семейный доступ.
№ 24. Обезличенный сертификат КЭП действует после увольнения
Сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП) директора/руководителя, оформленный как «обезличенный» (то есть не на имя конкретного лица, а организации), остаётся действующим до конца срока, даже если руководитель был уволен.
Обоснование: Информация ФНС России от 10.10.2025.
Кому пригодится? Организациям и работодателям при смене руководства, кадровикам, ИТ-службам.
Выводы: Не обязательно сразу перевыпускать сертификат при увольнении руководителя — но стоит проверить, соответствует ли использование КЭП требованиям безопасности и внутренним регламентам.
№ 25. А вы знали, что закон позволяет компании иметь нескольких главных бухгалтеров?
Да, вот так. Законодательство не ограничивает число главных бухгалтеров в штате одной организации — возможно назначение нескольких лиц с распределением обязанностей.
Обоснование: Онлайнинспекция.рф № 230579 от 30.09.2025.
Кому пригодится? Крупным компаниям, холдингам, предприятиям с распределённой бухгалтерией.
Выводы: Можно гибко организовать бухгалтерскую службу, распределив обязанности между несколькими «главными бухгалтерами». Тем не менее, остаётся вопрос: кто из них подписью отвечает за отчётность — это нужно прописать в ЛНА (локальные нормативные акты).
№ 26. Взносы при режиме АУСН вырастут (но незначительно)
Как известно одним из преимуществ АУСН является отсутствие необходимости платить за персонал страховые взносы (правда и численность там всего 5 чел. максимум). Но при применении режима автоматизированной упрощёнки уплачиваются минимальные взносы на травматизм. В 2026 г. они будут установлены на уровне 2 970 руб., независимо от степени риска.
Обоснование: Проект № 161085 на regulation.gov.ru.
Кому пригодится? Предпринимателям и организациям, применяющим АУСН.
Выводы: При планировании бюджета на 2026 год учтите этот рост фиксированной части взносов, правда по карману сильно не ударит.
№ 27. Госпошлина за передачу данных в систему маркировки
С 2026 года вводится госпошлина за передачу сведений в информационную систему маркировки (например, для обуви, лекарств и др.).
Обоснование: Проект № 1026190-8.
Кому пригодится? Продавцам маркированных товаров, участникам оборота товаров под обязательной маркировкой.
Выводы: Не забудьте заложить расходы на новую пошлину при изменении бизнес-процессов: маркировка + передача данных = дополнительная нагрузка.
№ 28. Запрет автосписания за подписки с 1 марта 2026
Великолепная новость. У меня самой Касперский сегодня списал за автопродление 3400 руб., попросила отменить автоподписку. С 1 марта 2026 года вводится запрет на автоматическое списание денег с карты за онлайн-подписки, если клиент ранее отказался от привязки карты к сервису.
Обоснование: Федеральный закон № 376-ФЗ от 15.10.2025.
Кому пригодится? Онлайн-сервисам с подписками, дистанционным сервисам, пользователям.
Выводы: Сервисы должны подготовить изменения в платежных механизмах — пользователю потребуется явное согласие на списание. Пользователям: проверьте свои подписки и убедитесь, что вас не списывают автоматически без вашего согласия.
№ 29. Проверьте коды ОКВЭД до 1 января 2026
ФНС России требует, чтобы юридические лица и ИП привели в порядок данные об основном и дополнительных видах деятельности (коды ОКВЭД) до конца 2025 года — это необходимо для корректной классификации и применения режимов.
Обоснование: Информация ФНС от 16.10.2025.
Кому пригодится? Всем юрлицам и ИП, особенно тем, кто менял виды деятельности или применяет спецрежимы.
Выводы: Не откладывайте на последний момент — несоответствие кодов ОКВЭД может привести к отказу в спецрежиме или пересчёту налогов. Проверьте коды, обновите сведения, если нужно.
№ 30. Оплата времени медосмотра на территории компании
Работодатель обязан начислить и выплатить средний заработок за день, в который работник проходил обязательный медицинский осмотр, даже если он был проведён на территории компании.
Обоснование: Онлайнинспекция.рф № 230205 от 24.09.2025.
Кому пригодится? Работодателям, кадровикам, особенно в организациях с обязательными медосмотрами (например, транспорт, строительство, производство).
Выводы: В расчётах учитывайте этот день как оплачиваемое время. Уточните внутренние правила медосмотра, документируйте прохождение сотрудниками, чтобы избежать претензий со стороны инспекций или судов.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
Начать дискуссию