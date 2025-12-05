Что будет если закрыть и снова открыть ИП? Бизнес-лайфхак 2026. Можно ли обнулить налог, перезапустив ИП?

Приближается 2026 год, и среди предпринимателей ходят разговоры: «А что, если закрыть и сразу открыть ИП заново, сменив вид деятельности? Звучит как гениальный план, по крайне мере многие хотят так сделать. Обратимся к реальной истории, которая закончилась в суде.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Не секрет, что с каждым годом экономить налоги становится сложнее. Я не говорю, что невозможно. Легальных способов никто не отменял. Но вот фишка в том, чтобы вместо экономии не получить проблем, нужно быть изощреннее, вдумчиво подходить к своим действиям. Обязательно позаботиться о деловой цели и документальном обосновании. И главное иметь страховку на случай неблагоприятного сценария. Все это не делается впопыхах и на коленке.

И еще одно правило – если так «делают все», то скорее всего жди беды. Как только кейс становится массовым, налоговики его жестко пресекают. Так, например, произошло сейчас с темой «миграции ради льготной ставки 1% УСН» и тысячи предпринимателей оказались не удел.

Рассмотрим судебное дело, которое рекомендую вам взять на заметку, чтобы не вляпаться в аналогичные неприятности.

Речь о Постановление АС Волго-Вятского округа № А38-721/2025 от 14.10.2025 г.

Ключевые действующие лица в рассматриваемом деле:

- ИП Орехов Василий Алексеевич — предприниматель из Республики Марий Эл. Искал законные пути оптимизации.

- Налоговая инспекция (УФНС по Республике Марий Эл) — пристально следила за соблюдением условий льготы.

- Арбитражные суды — три инстанции, которые расставили все точки над i.

📜 Суть спора:

В Республике Марий Эл действует льгота: впервые зарегистрированные ИП, ведущие определенную деятельность (включая обработку древесины), могут применять нулевую налоговую ставку на УСН (доходы).

Ход предпринимателя:

Январь 2020: Первичная регистрация ИП. Вид деятельности — грузоперевозки. Налог — патент. Март 2023: Закрытие этого ИП. Март 2023 (через неделю, Карл (!)): Новая регистрация ИП. Но теперь основной вид деятельности — «Распиловка и строгание древесины» (код 16.10 ОКВЭД). Выбран УСН с объектом «доходы» и применена нулевая ставка.

Логика ИП видимо была следующая: после повторной регистрации я впервые указал льготный вид деятельности. Значит, я подхожу под условие «впервые зарегистрированный» для этой деятельности.

Позиция Налоговой: Льгота — для тех, кто впервые стал предпринимателем после вступления в силу регионального закона о льготе (а он действовал с 2015 года). Вы были зарегистрированы как ИП еще в 2020 году. Ваш маневр — не основание для получения льготы.

⚖️ Вердикт судов, увы, трехэтажное «НЕТ»

Сначала Арбитражный суд Республики Марий Эл, затем Первый арбитражный апелляционный суд, и наконец — Арбитражный суд Волго-Вятского округа (Постановление от 14.10.2025 № Ф01-3587/2025 по делу № А38-721/2025) — все единогласно встали на сторону инспекции.

Ключевой вывод суда (дословно по делу):

«Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрена возможность использования налогоплательщиками нулевой налоговой ставки путем снятия с учета в качестве индивидуального предпринимателя и повторной регистрации... в зависимости от осуществляемого вида деятельности».

Почему победила инспекция?

- Условие «впервые» касается статуса ИП как такового, а не просто вида деятельности. Первая регистрация Орехова В.А. произошла в 2020 году, уже после начала действия льготного закона (2015 г.). Следовательно, при повторной регистрации в 2023 году он не мог считаться «впервые зарегистрированным».

- Цель закона — стимулировать именно новых предпринимателей, а не создавать лазейку для искусственного перезапуска бизнеса. Судьи увидели в действиях ИП попытку злоупотребления правом.

Цена вопроса:

За 2023 год ИП доначислили 961 015 рублей налога (исчисленного по стандартной ставке УСН вместо 0%) и начислили штраф 24 025 рублей. Плюс судебные издержки. Экономия обернулась крупными дополнительными платежами.

Что это значит для бизнеса в 2026 году?

Схема «закрыл-открыл» для смены вида деятельности под льготу сопряжена с высокими рисками. Налоговики и суды такие маневры пресекают. Это подтверждает и позиция Минфина.

С чего я начала статью, тем и закончу, легальной оптимизации налогообложения никто не отменял, но она должна быть без фанатизма и не такой откровенно примитивной.

Сомневаетесь в своих силах, не бойтесь обратиться за помощью.