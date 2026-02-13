Дивиденды-2026. Как платить без налоговых и корпоративных рисков?

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Продолжая тему расчетов с участниками юридического лица, нельзя не затронуть тему дивидендов.
Знаете, в чем заключается главное коварство дивидендов? В их кажущейся простоте. Есть прибыль, есть решение собрания, есть деньги на счете. Казалось бы, бери и плати. Но законодательство последних лет превратило этот процесс в саперный спорт, одно неверное движение и все может пойти не так, как хотелось бы.
Давайте разложим новую реальность по полочкам — но не формально, а так, как это нужно собственнику и конечно его бухгалтеру.
Сначала — определяем, что вообще является дивидендом
По пункту 1 статьи 43 НК РФ дивиденд — это доход, выплаченный из чистой прибыли после налогообложения, пропорционально доле участия. Если пропорции нарушены — это уже не дивиденд в юридическом смысле (письмо № 11‑1‑04/0027 от 28.11.2025 г.)
Минфин в письме № 03-04-05/52711 от 29.05.2025 г. дополнительно подтвердил: к дивидендам относятся и зарубежные доходы, если по законам иностранного государства они признаются дивидендами.
Казалось бы, формальность. Но в 2026 году именно квалификация выплаты определяет налоговую судьбу операции.
Непропорциональные выплаты теперь это «не дивиденды», но ставка — дивидендная
Вот такой каламбур. Здесь произошел настоящий разворот практики.
Раньше Минфин (письмо № 03-03-10/84 от 30.07.2012 г.) и ФНС (письмо № ЕД-4-3/13610 от 16.08.2012 г.) чиновники поясняли: если прибыль распределена непропорционально долям, применять «дивидендную» ставку нельзя. Доход облагался по общим ставкам НДФЛ по пунктам 1 и 3 статьи 224 НК РФ.
В 2025 году ФНС изменила подход (письмо № 11-1-04/0027 от 28.11.2025 г.). Минфин, как это часто бывает, «переобулся». Теперь такие выплаты не признаются дивидендами по статье 43 НК РФ, но квалифицируются как доходы от долевого участия и облагаются по двухступенчатой шкале пункта 1.1 статьи 224 НК РФ — 13% до 2,4 млн руб. и 15% сверх этой суммы (подп. 3 п. 6 ст. 210 НК РФ).
Ну хоть какое-то хорошее изменение!
Для нерезидентов ставка остается 15% вне зависимости от суммы (ст. 214 НК РФ).
Но внимание: для налога на прибыль ситуация иная. Минфин в письме от 19.12.2024 № 03-03-06/1/128402 разъяснил, что непропорциональные выплаты не считаются дивидендами и облагаются по общей ставке 25% (п. 1 ст. 284 НК РФ). Причем налог на прибыль с «лишней» части платит получатель, а не общество. Общество действует как налоговый агент по правилам п. 3 ст. 275 НК РФ — рассчитывает обе части отдельно.
И еще один нюанс: такие суммы не уменьшают налоговую базу у общества (п. 1 ст. 270 НК РФ). В расходы их включать нельзя.
Отражать подобные доходы в 6-НДФЛ нужно отдельным кодом.
Выплата дивидендов в 2026 имуществом и налогообложение
Передача имущества — это теперь продажа актива. Увы, без вариантов. С 1 января 2026 года передача имущества в счет дивидендов или действительной доли приравнивается к реализации.
Про ДСД читайте мой предшествующий выпуск.
Хотя Минфин и раньше придерживался такой позиции (письмо № 03-03-06/1/51893 от 05.06.2024 г.), правда суды не всегда соглашались. В определении № 302-ЭС21-11699 от 29.07.2021 г. Верховный суд РФ указал, что необходимо анализировать экономическую сущность операции.
Теперь анализ уже не поможет — правило закреплено в НК РФ.
Что это означает на практике?
Вы признаете выручку в размере погашаемой задолженности перед участником, учитываете налоговую остаточную стоимость имущества в расходах и считаете налог на прибыль с разницы.
Упрощенцы на УСН «доходы» включить в расход ничего не смогут.
А на УСН «доходы минус расходы» возможно придется уточняться и восстанавливать ранее списанные расходы.
Документальное оформление — как обычная реализация: договор купли-продажи, акт приема-передачи (недвижимость, транспорт), УПД/счет-счет-фактура, отражение в учете.
Д 75.02 (70) - К 91.01 (90.01) - доход от реализации актива в счет дивидендов
Д 91.02 (90.02) - К 01.09 (43, 41) -в себестоимость списана стоимость актива
Д 91.02 (90.03) - К 68.02 - НДС
И самое неприятное — НДС.
Как вы уже увидели по бухгалтерских проводкам он будет.
Минфин в письме № 03-07-11/121626 от 03.12.2024 г. подтверждал ранее, что переход права собственности — значит есть объект обложения.
А получатель имущества принять НДС к вычету не вправе (письмо Минфина № 03-07-11/52884 от 07.06.2024 г.).
Письма датированы еще 2024 г., так что тут ничего не изменилось. Но учитывая тот факт, что выплата дивидендов имуществом теперь официально реализация, от НДС в этой сделке не отвертишься. Придется искать другие варианты избежать возникновения реализации.
Многие собственники до сих пор уверены, что «мы же свое отдаем». В 2026 году это уже не аргумент, к сожалению. Имущество ООО не принадлежит его участнику по умолчанию, чтобы его вытянуть из компании с низкими налогами, теперь придется особо изощриться.
В итоге плательщики НДС при выплате дивидендов имуществом получают тройное комбо:
Налог на прибыль (или УСН) + НДС+ НДФЛ. Очень дорого (!), зачастую более 50% суммы дивидендов.
Корпоративная ловушка: очередность выплат
Решение Конституционный суд РФ № 31-П от 25.09.2025 изменило баланс интересов акционеров.
Ранее общество могло выплатить дивиденды по обыкновенным акциям, фактически проигнорировав владельцев привилегированных, даже если размер дивидендов по ним был закреплен в уставе.
Суд признал такие нормы неконституционными и ввел временные правила до изменения законодательства.
Теперь если принято решение о выплате по обыкновенным акциям с нарушением прав владельцев привилегированных, исполнять его нельзя. А если компания выплатит — акционеры вправе взыскать неосновательное обогащение в размере невыплаченных дивидендов.
Более того, уже состоявшиеся судебные решения подлежат пересмотру.
Вывод для бизнеса простой: перед распределением прибыли нужно перечитать собственный устав. Иногда риск кроется не в налогах, а в корпоративном конфликте.
Нулевая ставка по налогу на прибыль не льгота, а обязанность
Минфин в прошлогоднем письме № 03-03-06/1/8257 от 25.08.2025 напомнил, что нулевая ставка — это не льгота, отказаться от нее нельзя (п. 2 ст. 56 НК РФ применим только к льготам).
Условия известны, но повторю их полностью:
- получатель — российская организация;
- выплачивающая компания не входит в офшорный перечень (приказ Минфина № 35н от 28.03.2024);
- доля владения не менее 50% непрерывно более 365 дней.
Если компания зарегистрирована в юрисдикции из офшорного перечня или получатель — иностранная компания, признанная налоговым резидентом РФ, нулевая ставка не применяется.
Самовольный «отказ» от нуля — прямой риск доначислений.
Соглашение с ОАЭ - реальная экономия, но с подтверждением
Модных бизнесменов это новшество порадует. С 1 января 2026 года действует соглашение с Объединёнными Арабскими Эмиратами, утвержденное распоряжением Правительства № 280-р от 11.02.2025 и Федеральным законом № 189-ФЗ от 07.07.2025 г.
Дивиденды, проценты и роялти облагаются по ставке 10%, если стороны не участвуют в уклонении от налогообложения. Льгота распространяется и на резидентов свободных зон.
Обязательное условие — подтверждение налогового резидентства получателя.
Пройдемся по НДФЛ отчетности и тонким местам
НДФЛ удерживается только при фактической выплате (ст. 214 НК РФ). С начисленных, но не выплаченных дивидендов налог платить не нужно.
Ставки: 13% до 2,4 млн руб., 15% сверх этой суммы.
Дивиденды не уменьшаются на стандартные, имущественные и социальные вычеты (ст. 210 НК РФ).
Если организация сама получила дивиденды, НДФЛ можно уменьшить на сумму налога на прибыль, удержанного с этих доходов.
Страховые взносы не начисляются. Налог перечисляется на ЕНП с подачей уведомления.
В платежном поручении указываем код дохода «1». Выплата из кассы возможна, если наличные сняты со счета (п. 1 Указания № 5348-У). Использование для этих целей наличной выручки, поступившей в кассу, не допускается, вначале ее придется сдать в банк.
Проводки в бухучете стандартные:
Д84 — К75.02 (70) — начисление;
Д75.02 (70) — К68.01 — удержан НДФЛ;
Д75.02 (70) — К51 (50) — выплата.
Промежуточные дивиденды отражаются также по дебету счета 84 (письмо Минфина от 27.01.2012 № 07-02-18/01), прибыль текущего года остается на счете 99.
Если дивиденды выплачиваются только физлицам — лист 03 декларации по налогу на прибыль не заполняется.
При наличии выплат юрлицам — физлица включаются в общую сумму и отдельно отражаются по строке 030 раздела А (письмо ФНС № СД-4-3/18915@ от 18.09.2019, п. 198 Порядка).
Маленький, но важный нюанс
Интересная судебная практика: Арбитражный суд Поволжского округа в постановлении № А57-23951/2023 от 13.02.2025 г. указал, что удержанный НДФЛ не является неосновательным обогащением. Даже если дивиденды выплачены ошибочно, вернуть налог из бюджета через участника нельзя.
Так что, если компания просчитается при выплате дивидендов, участник не обязан компенсировать ей переплаченный в бюджет НДФЛ.
В итоге
Я вижу, как многие компании продолжают работать «по старинке» и потом удивляются, почему налоговая вдруг заинтересовалась. Все меняется стремительно. Не повторяйте их ошибок. Планируйте выплаты заранее, проверяйте устав, считайте всё до копейки и, если чувствуете, что где-то «не то», — лучше один раз разобраться с профессионалом, чем потом разбираться с инспекторами.
Дивиденды перестали быть «простым решением». Но при грамотном планировании они по-прежнему остаются легальным и эффективным инструментом распределения прибыли. Хотя не самым дешевым, если ваша цель оптимизация, то стоит присмотреться к другим решениям.
На этом завершаю свой материал.
