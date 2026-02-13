Дивиденды-2026. Как платить без налоговых и корпоративных рисков?

Выплата дивидендов в 2026 имуществом и налогообложение

Передача имущества — это теперь продажа актива. Увы, без вариантов. С 1 января 2026 года передача имущества в счет дивидендов или действительной доли приравнивается к реализации.

Про ДСД читайте мой предшествующий выпуск.

Хотя Минфин и раньше придерживался такой позиции (письмо № 03-03-06/1/51893 от 05.06.2024 г.), правда суды не всегда соглашались. В определении № 302-ЭС21-11699 от 29.07.2021 г. Верховный суд РФ указал, что необходимо анализировать экономическую сущность операции.

Теперь анализ уже не поможет — правило закреплено в НК РФ.

Что это означает на практике?

Вы признаете выручку в размере погашаемой задолженности перед участником, учитываете налоговую остаточную стоимость имущества в расходах и считаете налог на прибыль с разницы.

Упрощенцы на УСН «доходы» включить в расход ничего не смогут.

А на УСН «доходы минус расходы» возможно придется уточняться и восстанавливать ранее списанные расходы.

Документальное оформление — как обычная реализация: договор купли-продажи, акт приема-передачи (недвижимость, транспорт), УПД/счет-счет-фактура, отражение в учете. Д 75.02 (70) - К 91.01 (90.01) - доход от реализации актива в счет дивидендов Д 91.02 (90.02) - К 01.09 (43, 41) -в себестоимость списана стоимость актива Д 91.02 (90.03) - К 68.02 - НДС

И самое неприятное — НДС.

Как вы уже увидели по бухгалтерских проводкам он будет.

Минфин в письме № 03-07-11/121626 от 03.12.2024 г. подтверждал ранее, что переход права собственности — значит есть объект обложения.

А получатель имущества принять НДС к вычету не вправе (письмо Минфина № 03-07-11/52884 от 07.06.2024 г.).

Письма датированы еще 2024 г., так что тут ничего не изменилось. Но учитывая тот факт, что выплата дивидендов имуществом теперь официально реализация, от НДС в этой сделке не отвертишься. Придется искать другие варианты избежать возникновения реализации.

Многие собственники до сих пор уверены, что «мы же свое отдаем». В 2026 году это уже не аргумент, к сожалению. Имущество ООО не принадлежит его участнику по умолчанию, чтобы его вытянуть из компании с низкими налогами, теперь придется особо изощриться.