Как платить налоги с дропшиппинга. Будет ли вторая жизнь дропшиппинга в 2026 г.?

Приветствую. С вами Ольга Ульянова, аудитор. Сегодня мы поговорим о явлении, которое, несмотря на свою столетнюю историю, никуда не исчезло, а мутирует, иногда маскируясь под легальный бизнес.
Ещё пару лет назад дропшиппинг казался пережитком эпохи раннего интернета. Маркетплейсы — Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет — вытеснили мелких продавцов, и казалось, что схема «я продаю, а кто-то другой отправляет» ушла в прошлое. А потом логистические центры маркетплейсов начали гореть.
Дропшиппинг в 2026 г. может пережить вторую молодость. Разберёмся, как это устроено и, главное, как не попасть в налоговую ловушку.
Как устроен дропшиппинг
Схема простая до неприличия. Вы — продавец. Вы находите покупателя, принимаете заказ и оплату. А вот хранит товар, упаковывает и отправляет — поставщик. Вы не арендуете склад, не закупаете партии, не нанимаете курьеров. Ваша задача — трафик и витрина.
Поставщик, в свою очередь:
принимает ваши заказы;
комплектует и отправляет их покупателю;
решает вопросы возврата;
перечисляет вам вашу маржу.
Это бизнес «на минималках». По сути, вы — маркетинговый отдел чужого склада. И это одновременно и свобода, и ловушка. Потому что отвечать перед покупателем будете вы. Брак, задержка, пересорт — всё на вашей совести и в вашей претензионной переписке. Тем не менее, я лично знаю игроков которые за год обзавелись без напряжения собственной недвижимостью и помогли с ее покупкой родственникам.
Как запустить интернет-магазин
Три варианта, от дорогого к бюджетному:
Заказ у агентства. От 300 000 руб., срок — около четырёх месяцев. Подходит, если вы строите серьёзный бизнес.
Конструктор сайтов. Быстро, дёшево, но сайт вам формально не совсем принадлежит. Движок и исходный код — это интеллектуальная собственность разработчика конструктора. Шаблоны и дизайн-система — это часть платформы и также являются собственностью сервиса. Вы получаете лишь право использовать их в рамках подписки
Продажи через соцсети и Авито. Минимальный бюджет для старта.
В текущей ситуации, когда маркетплейсы нестабильны, собственный сайт — это ещё и страховка. Вас не забанят, не подвесят выплаты, не сожгут товар на складе.
Налогообложение дропшиппинга, где прячутся ловушки
А вот здесь начинается самое интересное. И именно здесь я как практик вижу больше всего ошибок.
Ловушка № 1. «Я же просто посредник, зачем мне вообще ИП или ООО?»
Затем – это ответ для начинающих. Чтобы потом не было мучительно больно. Дропшиппинг — это предпринимательская деятельность, даже если у вас систематические микрообъемы продаж. Без регистрации ИП или ООО вы нарушаете законодательство, за это предусмотрена даже уголовка. А еще доначисление НДФЛ + НДС за весь период «несуществующей» деятельности (как ИП на ОСНО) плюс пени и штраф 20-40% по ст. 122 НК РФ.
Ловушка № 2. Самозанятость
Частый вопрос на консультациях: «А можно ли дропшиппинг на НПД?» Нет. Самозанятый может продавать только товары собственного производства. Перепродажа — не его история. Ключевой смысл дропшиппинга – перепродажа.
Ловушка № 3. Агентский договор или купля-продажа
От того, как вы оформите отношения с поставщиком, зависит ваша налоговая база. Если у вас агентский договор — ваш доход это комиссия. Если договор купли-продажи — доход это вся сумма реализации, а закупка товара — расход. Разница в налогах колоссальная.
Ловушка № 4. Кто пробивает чек?
По 54-ФЗ онлайн-касса обязательна при расчётах с физлицами. Если вы принимаете оплату на свой счёт — чек ваш. Если покупатель платит поставщику при получении — чек пробивает поставщик. Но на практике налоговики смотрят на движение денег. Если деньги идут через вас, а чека нет — это нарушение.
Ловушка № 5. НДС при трансграничных поставках
Работаете с китайским поставщиком? Убедитесь, что вы не становитесь налоговым агентом по НДС. Это отдельная головная боль, которую лучше обсудить со специалистом до первой поставки.
Документальное оформление
У вас должны быть:
договор с поставщиком (агентский или купли-продажи);
УПД или товарные накладные на закуп и на реализацию;
отчёты посредника, если работаете по агентской схеме;
чеки ККТ.
Без этих документов любая проверка превратится в доначисление. Я видела это десятки раз.
В итоге вторая жизнь дропшиппинга (быть или не быть?)
Некоторые маркетплейсы в 2026 году — это зона риска. Атаки на логистическую инфраструктуру, слухи о переходе на склады Почты России, возможный приход китайских поставщиков напрямую на площадки — всё это делает работу селлера непредсказуемой. К огромному сожалению, прямо сейчас тысячи селлеров терпят колоссальные убытки и даже крах бизнеса.
Дропшиппинг в этой ситуации — не панацея. Но это способ не класть все яйца в одну корзину. Способ контролировать хотя бы витрину и клиентскую базу. Способ не зависеть от одного склада, который может сгореть.
Именно самые мелкие игроки оказались максимально уязвимыми. Дропшиппинг – это модель как раз для такого небольшого бизнеса.
Если вы задумываетесь о запуске — начните с консультации. Не с выбора товара, не с дизайна сайта. С разговора о налогах и структуре сделок. Потому что в дропшиппинге, как и в любом бизнесе, дешевле правильно оформить на старте, чем разгребать последствия потом.
А как вы считаете — есть ли у дропшиппинга реальный шанс в текущих условиях?
Верите ли вы, что Почта России сможет заменить сгоревшие логистические центры ВБ?
Вытеснят ли после всего с маркетплейсов китайцы российских селлеров, которые перепродавали китайский товар?
Правда ли, что товар с ВБ, который горит сейчас на складах, чудесным образом обнаруживается на AliExpress?
Пишите в комментариях, обсудим.
На этом завершаю. Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖
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