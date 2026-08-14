Как платить налоги с дропшиппинга. Будет ли вторая жизнь дропшиппинга в 2026 г.?

Приветствую. С вами Ольга Ульянова, аудитор. Сегодня мы поговорим о явлении, которое, несмотря на свою столетнюю историю, никуда не исчезло, а мутирует, иногда маскируясь под легальный бизнес.

Ещё пару лет назад дропшиппинг казался пережитком эпохи раннего интернета. Маркетплейсы — Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет — вытеснили мелких продавцов, и казалось, что схема «я продаю, а кто-то другой отправляет» ушла в прошлое. А потом логистические центры маркетплейсов начали гореть.

Дропшиппинг в 2026 г. может пережить вторую молодость. Разберёмся, как это устроено и, главное, как не попасть в налоговую ловушку.