Инфоцыгане в бухгалтерском и экспертном бизнесе. История двух врунов

Идея поведать миру две занимательные истории о реальных персонажах (хотя, наверное, правильнее сказать — проходимцах) была давно. Найти время и всё-таки написать этот материал подтолкнуло видео:
- Чем знаменит Клерк и Борис Мальцев. Инфоцыгане в бухгалтерии, крах одиночек и секреты «Клерка»
Рекомендую видео к просмотру, сама посмотрела с большим интересом. Однако в этой беседе и гость, и интервьюер затруднились дать ответ, в каком случае человека в бухгалтерском бизнесе можно считать инфоцыганом. У меня, пожалуй, есть ответ на этот вопрос.
В моём понимании инфоцыган – это человек, продающий экспертность, которой на самом деле у него нет.
Как такое возможно, я покажу на двух реальных примерах. Материал выпускаю эксклюзивно только на сайте Клерк.ру. Люди, о которых пойдёт речь, пиарились в своё время и на этом сайте, но среди активных текущих экспертов их нет. Хотя их имена из-за активной рекламы могли вам попадаться.
Я не буду называть их имён, иначе статья не пройдёт модерацию. Могу лишь сказать, что один из них родом из Ростовской области, второй — из Татарстана. Для любителей решать загадки по тексту будут пасхалки, позволяющие при большом желании вычислить, о ком идёт речь.
Сразу делаю оговорку: обе истории не являются приятными, какой и зачастую бывает правда. Поэтому если вы не хотите погружаться в негатив, возможно, сейчас самое время закрыть статью и почитать что-то более позитивное.
История первая. Псевдокоуч
Началось всё с того, что один главный бухгалтер со скандалом расстался со своим бывшим работодателем. Результатом конфликта стал долг на главбухе порядка 3,5 млн рублей. Имея подмоченную репутацию и низкие шансы устроиться в найм, наш герой решил открыть бухгалтерскую фирму. Вначале дело не шло, и он не придумал ничего лучше, чем найти преуспевающую бухгалтерскую компанию в своём провинциальном городе и снять офисное помещение прямо рядом с ней.
На своих курсах по «успешному успеху» он потом сам будет рассказывать, что это был гениальный маркетинговый ход. На самом деле это демонстрирует его подход к работе, который красной нитью пройдёт через всю его деятельность — паразитирование за чужой счёт. Он не способен был сам привлечь клиентов, сам оказать хорошую услугу. Единственное, на что он мог рассчитывать, — если кто-то ошибётся дверью и случайно зайдёт вместо той успешной компании к нему.
Шли годы. Так как специалист он сам по себе не очень, да и как человек как себе, бизнес его развивался медленно и не особо успешно — потенциала для роста там просто не было. А надо чем-то кормить детей. Его жена успела уже родить третьего, чтобы он никуда не сбежал, и наш герой начал мучительно искать решение.
Бизнес-молодость
В то время на гребне популярности был проект «Бизнес-молодость». На мой взгляд, основной вред этого проекта в том, что он научил проходимцев всех мастей продвигать свой бизнес с помощью манипуляций. И они, уверовав в себя, расползлись по всей стране.
В частности, этот проект учил агрессивному маркетингу и тому, как бороться с синдромом самозванца. Но не надо бороться с синдромом самозванца, если вы им являетесь. Нужно просто не быть самозванцем — а это очень разные вещи.
Пройдя обучение на разных курсах «БМ», включая «ЦЕХ», наш герой понял, что ничего лучше, чем обучать по тому же принципу, что и «БМ», лохов «успешному успеху», ему не придумать. Но как это сделать, если ты владелец захудалой бухгалтерской компании в провинциальном городе-стотысячнике? Как говорится, задачка со звёздочкой.
Саентология и Туров с AliExpress
Поиски ключа к успеху привели нашего героя на прослушивание выступления Владимира Турова, которое организовывают специальные фирмы. Заплатив 30+ тыс. рублей за двухдневный семинар, он сильно вдохновился — можно зарабатывать миллионы на пустой болтовне. Он прикинул: когда в зале 200–300 слушателей, спикер получает миллионную сумму практически за просто так и не неся никакой ответственности.
В общем, сильно-пресильно ему захотелось быть «как Туров». Он познакомился с организаторами выступления Турова в своём регионе, переработал под себя то, что делал Туров на выступлении, и за более скромные деньги, чем тот, предложил выступить сам. Организаторы мероприятий — люди тоже далеко не безгрешные и от скандала, связанного с саентологией в Москве, сбежали в своё время в регион.
Итак, с организаторами он договорился. Его коллегами по сцене стали известный на всю страну юрист и выдающийся экономист. Последний, как опытный человек, впоследствии не скрывал к нему пренебрежения.
Важно: опять тот же стиль, что и вначале: не можешь сделать сам — нужно подворовать чужое и примазаться к чужой славе.
И вы знаете — сработало. Да, первое его выступление прошло негладко. Были даже люди из зала, которые выскакивали на сцену, чтобы с ним поспорить. Не забываем, что он же сам тупой.
Если долго мучиться, что-нибудь получится
Но правдами и неправдами слава была получена. Следующим шагом этот человек, который заработал свои первые более-менее нормальные деньги на балабольстве, никогда не имевший успешного бизнеса, решает обучать за дорого других «успешному успеху» и организует курсы для бухгалтерских компаний.
Цена таких курсов, к слову, доходила на премиальном пакете до 1 млн рублей. Беседа с одной из учениц подтвердила, что, по сути, ничего не изменилось. Он как не умел в силу бездарности делать ничего хорошего сам, так и не научился. Конкретно эта ученица из Краснодара добилась возврата 500 тыс. из оплаченного миллиона и рассказала о его курсах и программе много нелестного. Суть таких людей НЕ меняется, как бы ни менялась их обёртка.
Следует отметить, что за годы он изменился внешне. Обёртка стала лучше. Например, у него два передних зуба имели неприятный коричневый оттенок (проблемы с эмалью) — со стороны это выглядело так, будто он недавно покушал сами понимаете, что, коричневого цвета. Усиливалось всё запахом изо рта (вероятно, из-за проблем с ЖКТ). Зубы при появлении денег он сделал. Другие внешние дефекты тоже замаскировал, причём внешность изменил с закосом «под Турова».
Когда по всей стране пошёл активный тренд на посадки инфоцыган, он стал вести себя куда тише, уже не так агрессивно рекламируется, как на пике своей деятельности. Видимо, до него наконец дошло, что публичная наглость перестала быть безнаказанной. Однако совсем уходить с насиженного места он не собирается — и продолжает работать, просто теперь делает это аккуратнее, тише и с оглядкой.
История вторая. Говорящая голова
Как именно этот персонаж попал из найма в собственный бухгалтерский бизнес, я не знаю, но знаю, как и за счёт чего он поднялся. Человека этого тоже Господь никакими талантами не наградил. Хотя в его случае, наверное, Аллах, но не суть важно. Начало успеха этого инфоцыгана тоже уходит корнями в проект «Бизнес-молодость», о чём и как он учит, мы разобрались в первой истории.
Итак, дилемма: сам ты бездарен, остаётся опять паразитировать, но за счёт кого и как? И тут судьба преподносит ему сюрприз: в его команду попадает сильный специалист с прекрасным опытом и компетенциями. Этот методолог начинает готовить экспертный контент, а наш герой размещает подготовленные не им материалы в TГ, из-за чего его канал просто взлетает в топ. А также по материалам, подготовленным методологом, снимает ролики.
То есть этот псевдоэксперт просто выступает в качестве говорящей головы. Он рассказывает, что придумал какой-то кейс по оптимизации или ещё что-то интересное, хотя на самом деле является просто диктором, читающим с суфлёра или на память.
Потенциальный клиент читает его блог в ТГ или смотрит ролик на видеохостинге и думает: «какой умный и выдающийся чувак, мне обязательно нужно к нему на бухгалтерское обслуживание». То есть на этом этапе происходит чистый обман. Люди покупаются на экспертность, которой этот человек не обладает, а его личный бренд построен на фикции!
А не стать ли мне писателем?
Методолог работает настолько хорошо и выпускает так много качественных экспертных материалов, что их накопилось аж на 6 книг. То есть этот персонаж идёт дальше. Он собирает все материалы, подготовленные НЕ им, которые подтверждают НЕ его экспертность, структурирует и выпускает под своим именем книги. А потом с абсолютно бессовестным и бесстыдным лицом рассказывает, как он написал 6 книг. Продолжает он, к слову, делать это до сих пор.
Как видите, в данном случае речь тоже идёт о паразитировании за чужой счёт в чистом виде. Человек не способен творить. Он способен только подворовывать чужое. Причём, как и в первом случае, уверена, что бездарность свою он также хотя бы подсознательно понимает. Это выливается в том числе в то, что он пытался примерять на себя роли разных персонажей.
То ему казалось, что он похож на Киану Ривза и Нео (это очень смешно, правда, очень сильно смешно). Возможно, потом кто-то всё-таки сказал, что с его сутулой, гуттаперчевой внешностью ему до Киану, как до луны. Тогда он решил косить под Шерлока Холмса — это было ещё более смешно и во всех смыслах нелепо.
Ещё он примерял на себя роль престарелого стриптизёра. Выпускал видео про налоги в пиджаке на голое тело, но зато с золотой цепочкой.
Тем не менее, как и в первом случае, правдами и неправдами он стал узнаваем, бизнес его работает. Люди приходят на обслуживание. Модель с говорящей головой и игрой роли эксперта до сих пор работает.
Предательство и мелочность
В какой-то момент методолог понял, что его просто используют, и ушёл. Но уход этот сопровождался поистине гротескной, нечеловеческой подлостью.
Специалист «ушатался» до такой степени, что его жизнь буквально висела на волоске, балансируя между жизнью и смертью. Ему требовалась срочная серьёзная операция. Казалось бы, где милосердие? Где человеческое участие? Но наш «гуру» бизнеса нашёл нечто «гениальное». Вместо того чтобы поддержать человека, на чьих компетенциях и талантах держался его бизнес, он... оштрафовал его на 3 000 рублей.
Да-да, вы не ослышались. Штраф за то, что из-за болезни и операции методолога один клиент отказался от заказа.
Представьте себе масштаб этой жадности и мелочности! Дополнительно методолог консультировал клиентов, принося бизнесу услуги стоимостью 80–120 тысяч рублей. А сам «творец» платил ему за этот колоссальный труд жалкие 5–10 тысяч рублей.
Вот она, изнанка «успешного успеха». Вот он, истинный лик тех, кто учит вас бизнесу.
После ухода методолога от его канала постепенно отписалась почти половина пользователей. Встречались комментарии о том, что контент стал убогим. Но сейчас, благодаря ИИ и выпущенным ранее книгам, он всё ещё держится на плаву, и даже не сомневаюсь, что подыскал, кого использовать ещё.
Что их объединяет?
Прежде всего, бездарность и жадность, подражание другим.
В глубине души они понимают свою бездарность и даже в какой-то степени ущербность. Именно поэтому один подражал Турову, второй строил из себя то Киану Ривза, то Шерлока. Потому что им самим нечего предложить этому миру, 👉«ядра творца» нет в основе их личности. Поэтому единственное, что им остаётся, — это имитация и паразитирование за чужой счёт (ментально или материально).
Эти люди являются инфоцыганами, потому что их бизнес построен на личном бренде и экспертности, которой нет. Она в чистом виде является фикцией. К сожалению, распознать таких людей непросто.
Одного из этих персонажей блогер «РЫНДЫЧ» уже подсветил как инфоцыгана в видео «ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ?? АЯЗА ПОСАДИЛИ». Но, конечно, без всех этих деталей, которые он просто не знает.
Почему «Клерк.ру» — не инфоцыгане?
Прежде всего, потому что Борис Мальцев не построил бизнес исключительно на личном бренде. Он не присваивает себе компетенций, которыми не обладает, и не продаёт воздух. «Клерк» — это полноценная школа, экосистема и сообщество, где ценится реальное знание, а не его дешёвая имитация. Это площадка, которая объединяет практиков, а не псевдогуру, раздувающих свои щёки на пустых выступлениях.
Здесь не нужно носить маски Киану Ривза или Шерлока, чтобы быть услышанным, — здесь говорят дела, опыт и польза для профессионалов. Именно поэтому «Клерк» живёт и развивается уже много лет, в то время как пузыри инфоцыганства лопаются, как только заканчиваются деньги на агрессивную рекламу.
Возможно, самый лучший совет в вашей жизни:
Если вы оказываете услугу по бухгалтерскому учёту или консультацию по налогообложению, но получаете менее 50% чистой стоимости от своей работы на руки, — вы сливаете в топку своё время, а вас используют.
Поверьте, вы можете иметь 100% от стоимости услуги сами. И посредник в виде владельца бухгалтерского агентства вам не нужен. Возьмите себя в руки! Ничто и никогда не может оправдать факт использования ваших способностей и компетенций другими людьми, особенно если они выдающиеся. Мы живём в такое время, когда для самопродвижения существует масса различных вариантов.
Не бойтесь выходить из тени. Сепарируетесь от паразитов. Заведите профессиональный блог, делитесь своим реальным опытом, разбирайте сложные кейсы (даже анонимно, если есть ограничения). Используйте современные инструменты, чтобы автоматизировать рутину и высвободить время для общения с клиентами и создания собственного контента.
Ваша экспертность — это ваш главный актив! Не позволяйте «псевдокоучам» и «говорящим головам» монетизировать ваш труд, пока они раздают пустые обещания. Стройте свой личный бренд честно, опираясь на реальные знания и результаты. И помните: настоящий профессионал не нуждается в масках, суфлёрах и чужих идеях. Ему достаточно быть собой и делать своё дело на высшем уровне.
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖
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