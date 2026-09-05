Инфоцыгане в бухгалтерском и экспертном бизнесе. История двух врунов

Сразу делаю оговорку: обе истории не являются приятными, какой и зачастую бывает правда. Поэтому если вы не хотите погружаться в негатив, возможно, сейчас самое время закрыть статью и почитать что-то более позитивное.

Я не буду называть их имён, иначе статья не пройдёт модерацию. Могу лишь сказать, что один из них родом из Ростовской области, второй — из Татарстана. Для любителей решать загадки по тексту будут пасхалки, позволяющие при большом желании вычислить, о ком идёт речь.

Как такое возможно, я покажу на двух реальных примерах. Материал выпускаю эксклюзивно только на сайте Клерк.ру. Люди, о которых пойдёт речь, пиарились в своё время и на этом сайте, но среди активных текущих экспертов их нет. Хотя их имена из-за активной рекламы могли вам попадаться.

В моём понимании и нфоцыган – это человек, продающий экспертность, которой на самом деле у него нет.

Рекомендую видео к просмотру, сама посмотрела с большим интересом. Однако в этой беседе и гость, и интервьюер затруднились дать ответ, в каком случае человека в бухгалтерском бизнесе можно считать инфоцыганом. У меня, пожалуй, есть ответ на этот вопрос.

Идея поведать миру две занимательные истории о реальных персонажах (хотя, наверное, правильнее сказать — проходимцах) была давно. Найти время и всё-таки написать этот материал подтолкнуло видео:

История первая. Псевдокоуч

Началось всё с того, что один главный бухгалтер со скандалом расстался со своим бывшим работодателем. Результатом конфликта стал долг на главбухе порядка 3,5 млн рублей. Имея подмоченную репутацию и низкие шансы устроиться в найм, наш герой решил открыть бухгалтерскую фирму. Вначале дело не шло, и он не придумал ничего лучше, чем найти преуспевающую бухгалтерскую компанию в своём провинциальном городе и снять офисное помещение прямо рядом с ней. На своих курсах по «успешному успеху» он потом сам будет рассказывать, что это был гениальный маркетинговый ход. На самом деле это демонстрирует его подход к работе, который красной нитью пройдёт через всю его деятельность — паразитирование за чужой счёт. Он не способен был сам привлечь клиентов, сам оказать хорошую услугу. Единственное, на что он мог рассчитывать, — если кто-то ошибётся дверью и случайно зайдёт вместо той успешной компании к нему. Шли годы. Так как специалист он сам по себе не очень, да и как человек как себе, бизнес его развивался медленно и не особо успешно — потенциала для роста там просто не было. А надо чем-то кормить детей. Его жена успела уже родить третьего, чтобы он никуда не сбежал, и наш герой начал мучительно искать решение.

Бизнес-молодость

В то время на гребне популярности был проект «Бизнес-молодость». На мой взгляд, основной вред этого проекта в том, что он научил проходимцев всех мастей продвигать свой бизнес с помощью манипуляций. И они, уверовав в себя, расползлись по всей стране. В частности, этот проект учил агрессивному маркетингу и тому, как бороться с синдромом самозванца. Но не надо бороться с синдромом самозванца, если вы им являетесь. Нужно просто не быть самозванцем — а это очень разные вещи. Пройдя обучение на разных курсах «БМ», включая «ЦЕХ», наш герой понял, что ничего лучше, чем обучать по тому же принципу, что и «БМ», лохов «успешному успеху», ему не придумать. Но как это сделать, если ты владелец захудалой бухгалтерской компании в провинциальном городе-стотысячнике? Как говорится, задачка со звёздочкой.

Саентология и Туров с AliExpress

Поиски ключа к успеху привели нашего героя на прослушивание выступления Владимира Турова, которое организовывают специальные фирмы. Заплатив 30+ тыс. рублей за двухдневный семинар, он сильно вдохновился — можно зарабатывать миллионы на пустой болтовне. Он прикинул: когда в зале 200–300 слушателей, спикер получает миллионную сумму практически за просто так и не неся никакой ответственности. В общем, сильно-пресильно ему захотелось быть «как Туров». Он познакомился с организаторами выступления Турова в своём регионе, переработал под себя то, что делал Туров на выступлении, и за более скромные деньги, чем тот, предложил выступить сам. Организаторы мероприятий — люди тоже далеко не безгрешные и от скандала, связанного с саентологией в Москве, сбежали в своё время в регион. Итак, с организаторами он договорился. Его коллегами по сцене стали известный на всю страну юрист и выдающийся экономист. Последний, как опытный человек, впоследствии не скрывал к нему пренебрежения. Важно: опять тот же стиль, что и вначале: не можешь сделать сам — нужно подворовать чужое и примазаться к чужой славе. И вы знаете — сработало. Да, первое его выступление прошло негладко. Были даже люди из зала, которые выскакивали на сцену, чтобы с ним поспорить. Не забываем, что он же сам тупой.

Если долго мучиться, что-нибудь получится