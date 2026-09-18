Налоговые риски при продаже акций АО связанным лицам. Если ФНС привлекла своего оценщика, как и когда можно отбиться от доначислений

Реальная история

Есть завод электроагрегатного машиностроения. У него акции, которые он купил по 3,5 рубля за штуку и через цепочку взаимозависимых лиц продал руководителю общества по 4,70 рубля. Наценка — 34,3 процента. Вроде бы нормальная коммерческая логика купил дешевле, продал дороже, заработал.

Но у налоговики посчитали иначе. Они сопоставили цену покупки и цену продажи и решили, что 4,70 — это вовсе и не рыночная цена и заподозрили схематоз. По их расчёту акция должна была стоить 33,98 рубля. Разницу доначислили: 116 млн рублей налога на прибыль и 70 млн пени (Постановление АС Поволжского округа № А57-13779/2022 от 20.01.2025 г.).

Чтобы получить цифру 33,98, инспекция привлекла эксперта-оценщика для определения стоимости акций. Эксперт взял в расчёт Положение ЦБ № 626-П от 28.12.2017 г. — документ, который предназначен для кредитных и иных финансовых организаций. Завод, напомню, занимается электроагрегатным машиностроением. Это наподобие того, как измерять температуру человеку градусником для аквариума: мол прибор же рабочий, ну и ничего, что для другого.

Почему оценку налоговиков удалось оспорить

Как вы уже наверняка догадались, методология оценки хромала. Положение 626-П применяется к кредитным и финансовым организациям. Завод к ним не относится. Значит, эксперт использовал норматив, который к спорным акциям просто не применим.

Кроме того, здравый смысл в расчетах никто не отменял. Акции приобрели за 3,5 рубля, реализовали за 4,70 рубля. Наценка 34,3 %, ну и нормально — это нормальная сделка. Если бы компания продала акции по цене, которую определила инспекция, наценка составила бы 1213,7 %. Такой показатель сам по себе выглядит как признак схемы, а не как рыночная цена.

Первые две инстанции компания проиграла. Кассация поддержала компанию и отменила доначисления. С инспекции в пользу общества взыскали госпошлину 3000 рублей и расходы на независимую экспертизу — 150 000 рублей. Из-за противоречивости данных для оценки стоимости акций суд назначил независимую экспертизу — уже по нормам Федерального закона № 73-ФЗ, НК РФ и приказа ФСФР № 10-66ПЗ-Н от 09.11.2010.

Еще существенный момент, который многие упускают. Компания пояснила и доказала деловую цель сделок — сохранить пакет акций и урегулировать корпоративный конфликт. Это подтверждается внутрикорпоративными судебными спорами.

Важное недооцененное обстоятельство. Где компания сама себе навредила

Ключевой момент, на котором я особенно хочу акцентировать ваше внимание. Всего перечисленного могло не быть (!), если бы компания серьезнее отнеслась к своей учетной политике.

Когда я провожу внутренний аудит, замечания по учетной политике могут занимать более 20 страниц текста и таблиц. Причем некоторые собственники и бухгалтеры искренне не понимают, зачем так заморачиваться, считая ее лишь формальным документом.

Объясню: учетная политика как лакмусовая бумажка показывает на старте анализа три вещи, насколько хорошо бухгалтер:

разобрался и вник в отраслевую специфику именно вашего предприятия; понял, как в вашем бизнесе законными методами экономить налоги (иногда это можно делать без дополнительных трудозатрат, просто сделав правильный выбор); следит за изменениями законодательства и понимает правила ведения учета — как бухгалтерского, так и налогового.

Все это далеко не формальность. Промахи в учетной политике могут стоить как сотен тысяч, так и миллионов рублей.

Вопреки расхожему мнению скажу, что нельзя на каком-то сервисе просто взять, заполнить и скачать учетную политику, включая 1С, и она будет идеальной. Как раз при таком подходе точно найдется, к чему придраться.

История, о которой мой сегодняшний рассказ, — наглядный тому пример. Во многом компания сама виновата в сложившейся ситуации. Изначально суды отказались отменить решение налоговиков из-за того, что компания не установила в учётной политике способ определения расчётной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке. То есть не реализовала своё право самостоятельно выбрать способ определения их цены.

Если бы компания привела в учётной политике конкретный способ, тратить время на споры, скорее всего, не пришлось бы. То есть не пришлось бы биться, на минуточку, за сумму 100+ млн руб.

Это прямо предусмотрено пунктом 20 Приказа № 10-66/пз-н: способы определения расчётной цены необращающихся ценных бумаг и условия применения конкретных способов устанавливаются налогоплательщиком в учётной политике для целей налогообложения (Письмо ФНС № БС-2-11/15246@ от 21.10.2024 г.).

Еще пример, когда из-за просчета в учетной политике компания тоже попала, но снять начисления не удалось

В схожем споре отсутствие способа оценки акций в УП сыграло против компании. Усугубило ситуацию то, что организация не представила расчёты и документы для обоснования цен. Судьи восприняли это как недобросовестное поведение компании. Доначисление налога на прибыль оставили в силе. Сумму реализации акций инспекция определила расчётным путём исходя из стоимости чистых активов общества.

Это постановление АС Западно-Сибирского округа № А02-1077/2016 от 14.11.2017 г. Там ситуация была ещё жёстче: компания не отразила в декларации финансовые результаты от реализации 868 739 акций, не представила учётную политику, отчёты оценщиков о стоимости акций на момент приобретения и реализации. Налоговый орган исчислил базу по второму способу — от величины чистых активов эмитента (налог на прибыль 7 992 398 руб. (плюс пени 2 166 321 руб. и штраф 1 598 479,60 руб.).

Обратите внимание организация внесла изменения в учетную политику только на стадии возражений, уже после начала проверки. На этом этапе уже поздно. Суды расценили это как злоупотребление правом. То есть проблема не только в отсутствии способа изначально, но и в том, что компания пыталась исправить это постфактум.

Суды трех инстанций поддержали налоговиков. Там были дополнительные у бизнеса, сумма могла стать еще больше дойти до 41 млн. руб.), но это тема для отдельного разговора.

В итоге, что вам нужно учесть в работе

(!) Если у вас на балансе есть ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке, — откройте учётную политику и проверьте, прописан ли там способ определения расчётной цены. Не «мы будем определять по справедливой стоимости», а конкретный метод: от чистых активов, оценочный, сравнительный. Со ссылкой на Приказ № 10-66/пз-н и с условиями применения.

Если сделка с акциями может вызвать вопросы — готовьте расчёты и документы заранее, а не на стадии возражений. Суды читают это как недобросовестность. Сомневаетесь на этом перестрахуйтесь. Всегда можно получить третье мнение со стороны, обратившись за консультацией.

Презумпция добросовестности налогоплательщиков работает, хоть и с пробуксовками. Если уже попали, то важно доказать, что целью сделки было не только уменьшение налогов. Проверяйте, какой норматив применяет оценщик налоговиков. Если оценка сделана по документу, который к вашей отрасли не относится, — это повод оспаривать расчёт!

Дисклеймер: статья не является юридической или налоговой консультацией и каждый кейс индивидуален.