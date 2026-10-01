Когда переводы физлицам с карты директора или ИП посчитают «серой» зарплатой

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

Перевод денег с личной карты директора юрлица или с карты ИП на счета физлиц сама по себе операция не запрещена. Директор вправе распоряжаться своими личными средствами: дать заём, финансово помочь сотруднику и т.д.

Проблема начинается там, где налоговики доказывают системность и связь переводов с трудовой функцией. В таких ситуациях не удастся отбиться от доначислений даже в суде. В итоге имеется потенциальный риск доначислений налогов порядка 50% от суммы перевода, НДФЛ 13-22%, страховые взносы 30%, штрафы по ст. 122 и 123 НК РФ.

Откровенно говоря, я вообще не советую делать подобные переводы своим клиентам. На этом можно было бы завершить статью. Не хотите проблем – не надо ничего переводить со своей карты физикам, которых вы не оформили в штат и с которыми у вас нет договоров ГПХ. Точка!

Начиная от блокировки счёта банком по закону № 115-ФЗ и заканчивая предложением налоговиков добровольно доначислить зарплату неоформленному персоналу за 3 последних года. В частности, такие предложения массово поступали владельцам ПВЗ, которые грешат неоформлением сотрудников.

Чтобы предметно говорить, почему такие транзакции рискованны, обратимся к свежей судебной практике.