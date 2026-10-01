Когда переводы физлицам с карты директора или ИП посчитают «серой» зарплатой

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
Перевод денег с личной карты директора юрлица или с карты ИП на счета физлиц сама по себе операция не запрещена. Директор вправе распоряжаться своими личными средствами: дать заём, финансово помочь сотруднику и т.д.
Проблема начинается там, где налоговики доказывают системность и связь переводов с трудовой функцией. В таких ситуациях не удастся отбиться от доначислений даже в суде. В итоге имеется потенциальный риск доначислений налогов порядка 50% от суммы перевода, НДФЛ 13-22%, страховые взносы 30%, штрафы по ст. 122 и 123 НК РФ.
Откровенно говоря, я вообще не советую делать подобные переводы своим клиентам. На этом можно было бы завершить статью. Не хотите проблем – не надо ничего переводить со своей карты физикам, которых вы не оформили в штат и с которыми у вас нет договоров ГПХ. Точка!
Начиная от блокировки счёта банком по закону № 115-ФЗ и заканчивая предложением налоговиков добровольно доначислить зарплату неоформленному персоналу за 3 последних года. В частности, такие предложения массово поступали владельцам ПВЗ, которые грешат неоформлением сотрудников.
Чтобы предметно говорить, почему такие транзакции рискованны, обратимся к свежей судебной практике.
Пример № 1. В суде фискалы доказали, что переводы с личной карты директора — это зарплата сотрудников
Постановление АС Поволжского округа по делу № А65-19533/2025 от 24.06.2026 г.
Компания занималась перевозкой габаритных и негабаритных грузов. В ходе выездной проверки за 2020–2022 годы инспекция обнаружила, что директор общества Галочкин С.В. ежемесячно перечислял деньги с личного счёта работникам компании, а также людям, которые в штате не числились и в отчетности не фигурировали.
Допрошенные работники подтвердили, что это зарплата и премии. Выплаты были систематическими, совпадали с периодами трудовой деятельности и по периодичности напоминали зарплату.
Следует четко для себя понимать: вы никогда не сможете контролировать такие свидетельские показания на практике. Не обманывайте себя. Всегда найдется тот, кто обижен в моменте, недопонял легенды, изначально был недоволен зарплатой «в конверте», смелее, чем вы думаете и т.д.
Человеческий фактор является ключевым риском такой схемы. Если люди готовы говорить и давать показания не в вашу пользу, то не спасет даже наличка. Хотя ее регулярность доказать тоже можно, но об этом чуть позже.
В этом деле, когда запахло жаренным директор пытался объяснить переводы договорами займа. Мол, деньги давались физлицам в долг, возврат подтверждался расписками и наличкой, источник — личные средства. Наивно считать налоговиков дураками.
Суд поддержал контролеров, посчитав доказанным факт того, что получателями денег по карте и организацией, которой руководил директор сложились трудовые отношения, а перечисленные суммы — доход работников от выполнения трудовых функций. Значит, общество как налоговый агент обязано было исчислить, удержать и перечислить НДФЛ (ст. 226 НК РФ), а также начислить страховые взносы (ст. 419, 420 НК РФ). Доначисления по этому эпизоду: страховые взносы — 1 344 638,43 руб., НДФЛ — 1 779 864,16 руб.
Вот вам наглядный пример, вопреки расхожему заблуждению личная (некорпоративная) карта директора не создаёт «налоговой неприкосновенности». Если налоговики докажут связь переводов с трудовой деятельностью получателей, последствия будут такими же, как если бы деньги шли со счёта компании. Показания работников — ключевое доказательство. При их наличии вы никакими бумажками задним числом не прикроетесь.
Пример № 2. Более 300 неоформленных сотрудников в клининге и десятки миллионов доначислений
Постановление АС Северо-Западного округа по делу № А56-35430/2025 от 08.04.2026 г.
В этой истории компания оказывала клининговые услуги на объектах ООО «Лента» в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Мурманске и Петрозаводске. По договорам с заказчиком для выполнения работ привлекались физлица.
Проверка показала, что аж 341 человек фактически работали, но официально оформлены не были. Договоры гражданско-правового характера с ними не заключались, зарплату они получали наличными или переводами от физического лица. Отчетность по НДФЛ и взносам на этих людей компания не подавала, НДФЛ и страховые взносы не платила.
Доначисления оставили страховые взносы — 31 809 785 руб., НДФЛ — 13 784 240 руб., плюс штрафы. Отбить доначисления удалось только у 7 человек по формальным признакам, таким как не предупреждение об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных показаний и другим мелким нестыковкам. Но это капля в море и оформление в спешке информации по большому количеству людей уже самими фискалами.
Данный пример показателен тем, что времена меняются. То, что не вызывало проблем несколько лет тому назад, совсем не означает, что не вызовет проблем сейчас. Да, для клининга неоформление сотрудников это частая практика. Можно размышлять: все так работают и у меня проблем не возникнет. Как получается на самом дела вы видите сами. Такие большие доначисления - это серьезный удар по бизнесу.
Пример № 3. Нерыночная цена аренды в сделках с матерью бизнесмена и вывод на ИП 50 млн. без внятной документации
Постановление Одиннадцатого ААС по делу № А55-34488/2025 от 07.05.2026 г.
В этом деле целый букет всего. Компания производила металлоконструкции, кабеленесущие системы, опоры трубопроводов. Инспекция установила схему с подконтрольными контрагентами «ЦСО», «КЭП», «Перфект», «Вета», «Астра-Волга» и другими. Все они использовали один IP-адрес для банка, руководители были номинальными, а часть сотрудников общества одновременно числилась в этих организациях.
Ключевой эпизод металл закупался у реальных поставщиков, но оформлялся как поставка от «технических» компаний. Фактически изделия производило ООО «Денбакс» и ИП Дергилев С.И., которые не являются плательщиками НДС. А в учёте товар оприходовался как поступивший от «ЦСО» и «КЭП».
Бухгалтер ООО «Денбакс» на допросе предоставила доступ к своему компьютеру. Там обнаружили папку «ООО Моськов» с заявками на производство за 2020–2022 годы. Сравнение заявок с документами по «спорным» контрагентам показало совпадение номенклатуры и объёмов. То есть товар, изготовленный «Денбакс», в учёте общества проходил как поставленный от «ЦСО».
Особого внимания заслуживает эпизод с арендой. Общество платило ИП Мироновой (матери директора) 857 000 руб. в месяц за помещение площадью 56,9 кв.м. При этом сама Миронова арендовала это помещение у Моськова Д.В. за 10 905 руб. в месяц. Разница — в 78 раз. Деньги выводились на карту Мироновой как «личные нужды».
Ещё эпизод — ИП Елисеева В.А. Получила от общества 54,3 млн руб. за «разработку программ для ЭВМ». При этом часть денег ушла на карту самой Елисеевой, а исполнительская документация не содержала конкретики.
В этом деле в отношении директора Моськова открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путём).
Данная ситуация показательна тем, что в общей массе нарушений не оставлены без внимания и серые переводы. Решающую роль сыграли не отдельные документы, а система подконтрольность, родственники, номинальность, нерыночные цены и т.д. Уголовное дело — сильный аргумент. Если параллельно с налоговой проверкой возбуждается дело по ст. 174.1 УК РФ, суды воспринимают это как подтверждение умысла.
Резюмируя как налоговики вскрывают нарушения
Проверка может начаться с сопоставления объёмов работ и численности, если услуг много, а в отчётности три человека — возникают вопросы. Инспекция запрашивает пропускной режим, биометрию, журналы посещений. У меня был на практике случай, когда женщина ИП по документам занималась заменой 20 -30 пластиковых окон в день в разных концах города, конечно в такой ситуации ИП не избежать проблем.
Анализируется движение по счетам директора, сотрудников и контрагентов ищут регулярные переводы, совпадение дат с зарплатными днями, систематичность. Личные карты директора проверяются — они не неприкосновенны. Показания работников, подтверждающих, что получали зарплату, становятся основой для доначислений.
Также проверяют IP-адреса, учредителей, руководителей, адреса, виды деятельности, численность, имущество.
Риски надуманы, если переводы единичные и не связаны с трудовой деятельностью. При реальном займе есть договор, возврат, проценты, получатели не работники. Граница — в реальности отношений трудовые нужно оформлять, заёмные должны быть заёмными не только на бумаге, контрагент должен иметь ресурсы и опыт. Всё остальное — риск. Если вам сложно его оценить самостоятельно, не стесняйтесь обратиться за помощью.
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖