Выход из ООО в 2027 году. Налоговые риски и подводные камни. Примеры. Полезные советы

Что говорит судебная практика о стоимости доли

В деле № А40-102166/2023 эксперт затратным методом оценил 30-процентную долю всего в 30 руб., поскольку чистые активы общества были отрицательными.

Но при доходном подходе стоимость доли составила 15,8 млн руб.

Суд не согласился с первым расчётом. Нельзя ограничиваться выводами эксперта, не сопоставив их с реальными активами и экономикой общества.

Определения ВС РФ № 305-ЭС24-14865 от 13.12.2024 и № 305-ЭС23-29675 от 06.06.2024.

Участнику в итоге доплатили исходя из рыночной оценки. Ещё раньше Президиум ВАС РФ указал, что при определении ДСД необходимо учитывать рыночную стоимость основных средств и дебиторской задолженности.

Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 16191/11.

Верховный суд также исходил из того, что суд не связан только данными бухгалтерского учёта и вправе установить рыночную стоимость активов.

Поэтому схема «занижим активы в балансе — заплатим участнику меньше» работает плохо.

Для общества заниженная ДСД может означать экономическую выгоду, а для участника — разницу между реальной стоимостью полученного и фактической выплатой.

Бухучёт

Основные проводки выглядят так:

Переход доли к обществу: Дт 81 — Кт 75.

Выплата ДСД: Дт 75 — Кт 51.

Удержание НДФЛ: Дт 75 — Кт 68.

Отказ участника от выплаты: Дт 75 — Кт 91-1.

Номинал доли отражается через счёт 80.

В 1С стандартного документа для этой операции нет, поэтому проводки вносят вручную.

Перед выходом проверьте пять вещей

Во-первых, разрешён ли выход уставом и не является ли участник единственным.

Во-вторых, правильно ли рассчитана ДСД и учтена ли реальная стоимость активов, а не только цифра в балансе.

В-третьих, не создаст ли выплата признаков банкротства.

В-четвёртых, есть ли у физлица документы на приобретение доли и оформлен ли письменный отказ от остатка, если договорились выплатить меньше ДСД.

И наконец, если передаётся имущество, заранее посчитайте его рыночную стоимость, НДС и налог на прибыль.

А судьбу доли после выхода лучше продумать ещё до подачи заявления. Иногда ожидание одного года и последующее обязательное погашение доли оказывается значительно дешевле её распределения между участниками.