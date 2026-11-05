Выход из ООО в 2027 году. Налоговые риски и подводные камни. Примеры. Полезные советы

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
Если участник-физлицо владел долей больше пяти лет, раньше можно было выйти из ООО и получить действительную стоимость доли без НДФЛ. Теперь эта льгота при выходе не работает вообще.
А если вместо денег участнику передают недвижимость, автомобиль или оборудование, налоговые последствия возникают сразу у нескольких сторон.
Разберёмся, сколько можно потерять на налогах и где ещё можно законно сэкономить.
Сначала — сама процедура выхода
Выйти из ООО можно только в том случае, если такое право предусмотрено уставом. Это следует из ст. 94 ГК РФ и ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ.
Если в уставе о выходе ничего нет, сначала придётся менять устав.
Есть и ещё одно важное ограничение. Единственный участник выйти из ООО не может — общество не должно остаться без участника.
Был даже нестандартный случай. В ООО было два участника, один умер, а второй решил выйти. Суд поддержал отказ в регистрации: после выхода общество фактически осталось бы без участников. Постановление АС Центрального округа № Ф10-1637/2023 от 15.06.2023.
Сам выход оформляется письменным заявлением с нотариальным удостоверением. Заявление без нотариуса недействительно. Документы в ФНС по форме № Р13014 направляет нотариус.
С момента подачи заявления доля переходит к обществу. Бывший участник перестаёт участвовать в управлении обществом.
И вот здесь начинается самое интересное с налогами.
Сколько должны выплатить участнику
Вышедшему участнику положена действительная стоимость доли — ДСД. Это часть стоимости чистых активов общества, пропорциональная размеру его доли.
Выплатить ДСД нужно в течение трёх месяцев со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о выходе. Устав может увеличить этот срок, но максимум до года.
Для расчёта берут бухгалтерскую отчётность за период, предшествующий дню подачи заявления. Если промежуточная отчётность не составляется, используют данные на 31 декабря предыдущего года.
Например, чистые активы ООО «Паритет» на 30 июня составляют 6 млн руб., уставный капитал — 100 тыс. руб. Участник с долей 25% выходит в июле.
Его ДСД:
6 000 000 × 25% = 1 500 000 руб.
У общества для выплаты есть разница между чистыми активами и уставным капиталом:
6 000 000 – 100 000 = 5 900 000 руб.
Денег достаточно, ДСД выплачивается полностью.
Но так бывает не всегда.
Когда ДСД вообще нельзя выплачивать
Общество не вправе выплачивать ДСД или передавать имущество, если:
— на момент выплаты есть признаки банкротства;
— признаки банкротства возникнут из-за самой выплаты;
— после выплаты чистые активы окажутся не выше уставного капитала.
Например, при чистых активах 1,2 млн руб., уставном капитале 1 млн руб. и доле участника 40% ДСД составляет 480 тыс. руб. Разница между чистыми активами и капиталом — только 200 тыс. руб.
В таком случае недостающие 280 тыс. руб. можно покрыть уменьшением уставного капитала до 720 тыс. руб. и выплатить участнику всю ДСД.
А если чистые активы составляют 900 тыс. руб. при уставном капитале 1 млн руб., ДСД участника с долей 30% — 270 тыс. руб. Но платить её нельзя.
Есть и более неприятная ситуация.
Допустим, на счёте ООО 1,6 млн руб., а поставщику оно должно 1,4 млн руб. Причём задолженность просрочена больше трёх месяцев. ДСД участника — 1,5 млн руб.
После выплаты на счёте останется всего 100 тыс. руб. Погасить долг в 1,4 млн руб. будет нечем. Значит, признаки банкротства возникнут именно из-за выплаты, и перечислять ДСД нельзя.
Как не попасть на налоги и другие проблемы?
Перед выплатой недостаточно посмотреть только на чистые активы. Нужно проверить деньги на счёте, кредиторскую задолженность и способность общества продолжать рассчитываться с кредиторами.
Что делать с долей после выхода
После выхода доля принадлежит обществу. В течение года её можно распределить между участниками, продать или погасить.
Если за год решение не принято, доля погашается, а уставный капитал уменьшается на её номинальную стоимость.
И здесь есть способ законно сэкономить на НДФЛ.
Если долю распределить между оставшимися участниками, у них может возникнуть доход в размере действительной или рыночной стоимости полученной части доли.
На это указывают письма Минфина от 02.12.2020 № 03-04-06/105281 и от 09.02.2018 № 03-04-06/7991. С 2025 года соответствующая норма прямо закреплена в подп. 3 п. 1 ст. 212 НК РФ.
Поэтому если задача — не создавать дополнительный налог у оставшихся участников, не стоит торопиться распределять долю.
Можно дождаться окончания года и погасить её с уменьшением уставного капитала.
Минфин подтвердил отсутствие дохода у оставшихся участников и самого ООО при таком обязательном погашении. То есть здесь действительно можно сэкономить. Если погасить долю ранее одного года добровольно, то на налог попадает сама организация.
Если ДСД выплачивают деньгами физлицу
Самое важное изменение произошло с 1 января 2026 года.
Раньше участник, владевший долей более пяти лет, мог получить ДСД без НДФЛ. Теперь при выходе эта льгота не применяется независимо от срока владения.
Изменения внесены Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Общество выступает налоговым агентом и удерживает НДФЛ с выплаты.
При этом расходы на приобретение доли можно учесть, а имущественный вычет 250 тыс. руб. общество при выплате не предоставляет. Вычет можно заявить самостоятельно через 3-НДФЛ.
Это важно не только теоретически.
Допустим, Иван восемь лет назад купил долю за 500 тыс. руб. Сейчас его ДСД — 3 млн руб.
Если расходы подтверждены, налоговая база составит:
3 000 000 – 500 000 = 2 500 000 руб.
НДФЛ:
312 000 + 15 000 = 327 000 руб.
Если документов на расходы нет, база — 3 млн руб., а налог — 402 000 руб.
Разница — 75 000 руб. только из-за отсутствия документов.
Причём порог 2,4 млн руб. считается с учётом других доходов физлица за год. Поэтому окончательную сумму налога определит налоговая.
У нерезидента ставка — 30%.
В 6-НДФЛ выплату показывают аналогично дивидендам. Страховые взносы на ДСД не начисляются.
Здесь можно сэкономить очень просто — заранее найти договоры, платёжки и другие документы, подтверждающие стоимость приобретения доли.
Если участник — организация
Общество налоговым агентом не является. Участник-организация самостоятельно рассчитывает налог на прибыль.
Облагается превышение полученной суммы над стоимостью вложения.
Например, ООО «Бета» вложило в ООО «Гамма» 1 млн руб., а при выходе получило 3 млн руб.
Налоговая база — 2 млн руб.
При ставке 13% налог составит 260 тыс. руб.
Основание — п. 2 ст. 275, п. 3 ст. 284 НК РФ.
Если деньги получает иностранная организация, общество уже выступает налоговым агентом по подп. 2 п. 1 ст. 309 и п. 1 ст. 310 НК РФ.
А что с самим ООО?
Выплата ДСД сама по себе расходом для целей налога на прибыль не является.
Но если участник отказался от части денег, простил долг или общество не погасило задолженность до истечения срока исковой давности, невыплаченная сумма может превратиться в доход общества.
Особенно интересна ситуация, когда участник согласился получить меньше положенной ДСД.
Пример:
Допустим, ДСД составляет 4,9 млн руб., а участнику выплачивают только 3 млн руб.
НДФЛ общество удерживает с фактической выплаты 3 млн руб. При отсутствии подтверждённых расходов это 402 тыс. руб.
Участник получит на руки 2,598 млн руб.
Но оставшиеся 1,9 млн руб. никуда не исчезают.
Если участник от них отказался, простил долг либо общество не выплатило их до истечения срока исковой давности, эта сумма может стать доходом общества.
На общей системе налог на прибыль составит:
1 900 000 × 25% = 475 000 руб.
Есть ещё один риск. Участник может передумать и потребовать остаток.
Суды отказывают во взыскании, когда отказ от ДСД оформлен надлежащим образом. Например, участник собственноручно написал расписку о том, что действительную стоимость доли ему не выплачивать и претензий к обществу он не имеет.
Если такого документа нет, остаток можно попытаться взыскать вместе с процентами.
Поэтому если стороны действительно договорились о меньшей сумме, отказ от остатка лучше оформить отдельным письменным документом.
Выплата имуществом — самый скользкий вариант
Если денег у ООО нет, участнику могут передать автомобиль, оборудование, недвижимость.
И вот здесь налоги возникают сразу на нескольких уровнях.
НДС
Передача имущества в пределах первоначального взноса участника не признаётся реализацией. Если стоимость передаваемого имущества превышает первоначальный взнос, возникает вопрос о НДС.
Минфин указывал на необходимость начисления НДС с превышения (письмо Минфина № 03-07-11/78450 от 07.09.2020).
Проблема в том, что НК РФ не раскрывает, что именно считать первоначальным взносом. У Минфина встречаются два подхода — ДСД либо фактически внесённая участником сумма.
Допустим, участник внёс 1 млн руб., а в счёт ДСД получает автомобиль стоимостью 3 млн руб.
При подходе, основанном на первоначальном взносе, превышение составляет 2 млн руб.
НДС по ставке 22% — 440 тыс. руб.
Налог на прибыль
После постановления Конституционного суда от 21.01.2025 № 2-П считать такую передачу «безналоговой» тоже нельзя.
КС указал, что передача имущества в счёт ДСД создаёт у общества экономическую выгоду.
Для автомобиля стоимостью 3 млн руб. с остаточной стоимостью по налоговому учёту 1,2 млн руб. налоговая прибыль составит:
3 000 000 – 1 200 000 = 1 800 000 руб.
Налог на прибыль по ставке 25% — 450 тыс. руб.
Позиция о налоговых последствиях также отражена в письме Минфина № 03-03-06/1/84931 от 05.11.2019.
Что происходит у участника
Полученное имущество принимается по рыночной стоимости.
Если она превышает размер вкладов, разница рассматривается как доход, приравненный к дивидендам. Для физлица общество удерживает НДФЛ.
Если рыночная стоимость не превышает вклад, дохода у участника не возникает.
Как не попасть на налоги?
Не пытаться «подогнать» стоимость имущества под удобную цифру. Налоговые последствия у участника определяются исходя из рыночной стоимости.
Что изменится с 2027 года
С 1 января 2027 года появится прямое правило для организаций на УСН.
Федеральный закон от 23.03.2026 № 70-ФЗ дополнил ст. 346.17 НК РФ п. 1.1.
При передаче имущества в счёт ДСД доход на УСН определяется как действительная стоимость доли на день, следующий за днём перехода права собственности на имущество.
При объекте «доходы минус расходы» расходы можно учитывать по установленным правилам.
Если основное средство передали раньше минимального срока использования, ранее учтённые расходы придётся восстановить по п. 3 ст. 346.16 НК РФ.
До 2027 года этот вопрос фактически приходилось решать через правовую позицию Конституционного суда.
С 2027 года норма становится прямой. Неопределённости меньше, но налог никуда не исчезает.
И ещё одна важная история — льгота при продаже доли
Здесь особенно легко перепутать продажу доли и выход из ООО.
С 2026 года льгота по п. 17.2 ст. 217 НК РФ сохранилась для настоящей продажи доли другому участнику или третьему лицу при соблюдении установленных условий.
Но при выходе из ООО она не применяется.
То есть если человек владел долей десять лет, но получил деньги в результате выхода и выплаты ДСД, НДФЛ возникает.
Именно формулировка закона «за исключением случаев выхода (выбытия) из организации» создаёт новую зону риска. Законодатель не дал чёткого определения «выбытия» и не разграничил его с реализацией.
Что точно является выходом
Сюда относится выход по заявлению участника по ст. 26 Закона № 14-ФЗ с выплатой ДСД.
Также сюда относится принудительный выкуп по требованию участника по п. 2 ст. 23 Закона № 14-ФЗ и п. 3 ст. 93 ГК РФ, когда устав запрещает продажу третьим лицам либо требует согласия, а остальные участники отказались.
То же касается частичного выкупа части доли по этой процедуре.
А где начинается серая зона
Например, участник пытается оформить продажу доли самому обществу по преимущественному праву, хотя устав запрещает продажу третьим лицам.
Другой вариант — сначала продать долю другому участнику, а затем тот продаёт её обществу.
В таких цепочках налоговая может увидеть попытку обойти правила о выходе и переквалифицировать действия участников.
Особенно опасны документы, где одновременно фигурируют «требование о приобретении», обязанность общества купить долю, запрет на продажу третьим лицам и отказы других участников.
Мой практический вывод: если фактически речь идёт о вынужденном приобретении доли обществом по ст. 23 Закона № 14-ФЗ, не стоит маскировать эту процедуру под обычную куплю-продажу.
В особой зоне риска быстрый вход нового участника и выход старого. Многочисленная судебная практика признает такую сделку мнимой.
Пример 1. «Продадим долю обществу» вместо выхода
ООО на УСН. Чистые активы — 99,66 млн руб. Четыре участника владеют долями 60%, 30%, 5% и 5%.
Участник с долей 5%, владеющий ею более пяти лет, хочет получить деньги. Устав запрещает продажу третьим лицам без единогласного согласия.
Участник направляет оферту. Остальные отказываются от приобретения и одновременно запрещают продажу третьему лицу. В результате общество обязано приобрести долю.
Формально можно попытаться назвать это продажей по преимущественному праву. Но налоговая может увидеть здесь обязательный выкуп по ст. 23 Закона № 14-ФЗ.
Тогда это уже «выбытие», льгота по п. 17.2 ст. 217 НК РФ не работает, а НДФЛ доначисляется вместе с пенями и штрафом.
Кроме того, отказ от преимущественного права и отказ в согласии на продажу третьему лицу — разные юридические действия. Искусственная конструкция только увеличивает риск переквалификации.
Как не попасть на налоги: не создавать искусственную схему продажи, если фактические обстоятельства соответствуют обязательному приобретению доли обществом.
Пример 2. Цепочка «участник — участник — общество»
Участник 3 продаёт долю участнику 4, а затем участник 4 продаёт её обществу.
На бумаге это две сделки. Но если с самого начала целью было вывести долю через общество, налоговая может рассматривать всю цепочку как притворную или направленную на обход правил о выбытии.
Такие конструкции лучше не использовать.
Пример 3. Отказ от части доли в пользу общества
ООО на УСН. УК — 100 тыс. руб. Три участника владеют 65%, 30% и 5%.
Участник с долей 65%, владеющий ею более пяти лет, отказывается от 50% своей доли. Остальные участники отказываются от приобретения. Доля переходит к обществу.
НДФЛ возникает.
С 01.01.2026 льгота по п. 17.2 ст. 217 НК РФ на такой доход не распространяется независимо от срока владения.
Общество выступает налоговым агентом. НДФЛ удерживается при выплате ДСД.
Ставка — 13% в пределах 2,4 млн руб. и 15% с превышения.
Налог перечисляется по месту учёта ООО, а не по месту жительства участника. Имущественный вычет 250 тыс. руб. можно заявить самостоятельно через 3-НДФЛ. При выплате общество вправе учесть документально подтверждённые расходы на приобретение доли.
Здесь можно сэкономить, если заранее собрать документы о расходах.
Пример 4. Имущество передали дешевле рынка
Общество передаёт участнику автомобиль стоимостью 3 млн руб. в счёт ДСД. Остаточная стоимость в налоговом учёте — 1,2 млн руб.
Если первоначальный взнос участника — 1 млн руб., потенциальный НДС с превышения составит 440 тыс. руб.
Налоговая прибыль общества — 1,8 млн руб., налог на прибыль — 450 тыс. руб.
У участника имущество принимается по рыночной стоимости. Если она выше вкладов, возникает доход, приравненный к дивидендам.
Поэтому занижать стоимость имущества в документах опасно.
Что говорит судебная практика о стоимости доли
В деле № А40-102166/2023 эксперт затратным методом оценил 30-процентную долю всего в 30 руб., поскольку чистые активы общества были отрицательными.
Но при доходном подходе стоимость доли составила 15,8 млн руб.
Суд не согласился с первым расчётом. Нельзя ограничиваться выводами эксперта, не сопоставив их с реальными активами и экономикой общества.
Определения ВС РФ № 305-ЭС24-14865 от 13.12.2024 и № 305-ЭС23-29675 от 06.06.2024.
Участнику в итоге доплатили исходя из рыночной оценки. Ещё раньше Президиум ВАС РФ указал, что при определении ДСД необходимо учитывать рыночную стоимость основных средств и дебиторской задолженности.
Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 16191/11.
Верховный суд также исходил из того, что суд не связан только данными бухгалтерского учёта и вправе установить рыночную стоимость активов.
Поэтому схема «занижим активы в балансе — заплатим участнику меньше» работает плохо.
Для общества заниженная ДСД может означать экономическую выгоду, а для участника — разницу между реальной стоимостью полученного и фактической выплатой.
Бухучёт
Основные проводки выглядят так:
Переход доли к обществу: Дт 81 — Кт 75.
Выплата ДСД: Дт 75 — Кт 51.
Удержание НДФЛ: Дт 75 — Кт 68.
Отказ участника от выплаты: Дт 75 — Кт 91-1.
Номинал доли отражается через счёт 80.
В 1С стандартного документа для этой операции нет, поэтому проводки вносят вручную.
Перед выходом проверьте пять вещей
Во-первых, разрешён ли выход уставом и не является ли участник единственным.
Во-вторых, правильно ли рассчитана ДСД и учтена ли реальная стоимость активов, а не только цифра в балансе.
В-третьих, не создаст ли выплата признаков банкротства.
В-четвёртых, есть ли у физлица документы на приобретение доли и оформлен ли письменный отказ от остатка, если договорились выплатить меньше ДСД.
И наконец, если передаётся имущество, заранее посчитайте его рыночную стоимость, НДС и налог на прибыль.
А судьбу доли после выхода лучше продумать ещё до подачи заявления. Иногда ожидание одного года и последующее обязательное погашение доли оказывается значительно дешевле её распределения между участниками.
Главное
Выход из ООО в 2026–2027 годах больше нельзя воспринимать как простой способ вывести деньги из бизнеса.
С 2026 года при выходе физлица исчезла льгота по НДФЛ за пятилетнее владение долей.
С 2027 года для УСН появляется прямое правило определения дохода при передаче имущества в счёт ДСД.
Самые опасные места — попытка заменить выход продажей доли обществу, занижение стоимости активов, передача имущества по заниженной цене и отсутствие документов на расходы участника.
И, наоборот, здесь есть где законно сэкономить: подтвердить расходы на долю, правильно выбрать момент и способ погашения доли, не создавать искусственных цепочек и заранее посчитать налоговые последствия для всех участников сделки.
Выход из ООО теперь лучше начинать не с нотариуса, а с расчёта. Сколько получит участник, сколько заплатит он, сколько заплатит общество и что произойдёт с оставшейся долей — это четыре разных налоговых вопроса, которые нужно решить до подачи заявления.
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖