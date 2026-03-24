Новый ОКПДТР с 2026 года: что изменилось и как адаптироваться
Это масштабное изменение затрагивает все организации, поскольку классификатор используется для кадрового учёта, отчётности в госорганы, расчёта льгот и пенсий. Разберёмся, что изменилось, и как бизнесу подготовиться к работе по новым правилам.
Что изменилось в ОКПДТР ОК 016‑2025
Ключевые нововведения:
Расширение перечня профессий. Добавлены новые специальности, связанные с цифровыми технологиями, экологией и инновационными производствами (например, «специалист по кибербезопасности», «инженер по возобновляемым источникам энергии»).
Уточнение квалификационных требований. Для многих должностей детализированы уровни квалификации и необходимые навыки.
Унификация кодов для схожих профессий. Некоторые позиции объединены под одним кодом, чтобы избежать дублирования.
Обновление тарифных разрядов. Скорректированы разряды для рабочих специальностей с учётом современных требований к навыкам.
Введение цифровых идентификаторов. Каждая профессия теперь имеет уникальный цифровой код, совместимый с системами электронного документооборота.
Примеры изменений
Пример 1. Бухгалтер
Старый код (ОКПДТР ОК 016‑94): 0310
Новый код (ОКПДТР ОК 016‑2025): 0310,01
Уточнение: добавлены подкатегории по специализациям (бухгалтер по МСФО, налоговый бухгалтер и т. д.).
Пример 2. Слесарь-ремонтник
Старый код: 18559
Новый код: 18559,03
Изменение: введены разряды с 3-го по 6-й с чётким описанием навыков для каждого уровня.
Пример 3. IT‑специалист
Старый классификатор не содержал детализации.
Новый код: 2523,12 (программист), 2529,05 (специалист по информационной безопасности).
Уточнение: разделение на узкие специализации.
Пример 4. Педагог дополнительного образования
Старый код: 2370
Новый код: 2370,04
Дополнение: указаны направления (техническое творчество, искусство, спорт) с соответствующими квалификационными требованиями.
Как перейти на новый классификатор
Пошаговый план для организаций:
Инвентаризация должностей. Составьте полный список всех должностей в штатном расписании и сопоставьте их с новыми кодами ОКПДТР.
Обновление документов:
внесите изменения в штатное расписание;
обновите трудовые договоры и должностные инструкции;
скорректируйте локальные нормативные акты (положения об оплате труда, премировании и т. п.).
Обучение персонала. Проведите инструктаж для кадровиков и бухгалтеров по работе с новыми кодами.
Настройка учётных систем. Обновите справочники в программах кадрового учёта (1С, SAP и др.), чтобы обеспечить корректную отчётность.
Сверка с госорганами. Убедитесь, что коды в отчётах для СФР, Росстата и ФНС соответствуют новому классификатору.
Последствия ошибок при переходе
Некорректное применение нового ОКПДТР может привести к:
штрафам за нарушение правил кадрового учёта (до 50 000 руб. для юрлиц по ст. 5.27 КоАП РФ);
проблемам с начислением пенсий и льгот (например, если должность с правом досрочного выхода на пенсию не имеет корректного кода);
ошибкам в отчётности для Росстата и СФР;
спорам с сотрудниками из‑за несоответствия должностных инструкций новым требованиям.
Рекомендации
Чтобы переход прошёл гладко:
используйте официальные источники: сайт Росстата, справочные правовые системы;
привлеките внешних консультантов для аудита кадровой документации, если штат большой;
автоматизируйте процесс: настройте шаблоны документов с актуальными кодами;
регулярно отслеживайте обновления — в 2026 году возможны дополнительные разъяснения от Минтруда.
