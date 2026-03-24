КПП ОСНО моб
Елена Чурсинова
Трудовое право

Новый ОКПДТР с 2026 года: что изменилось и как адаптироваться

С 1 января 2026 года вступил в силу обновленный Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР ОК 016-2025).
Новый ОКПДТР с 2026 года: что изменилось и как адаптироваться

Это масштабное изменение затрагивает все организации, поскольку классификатор используется для кадрового учёта, отчётности в госорганы, расчёта льгот и пенсий. Разберёмся, что изменилось, и как бизнесу подготовиться к работе по новым правилам.

Что изменилось в ОКПДТР ОК 016‑2025

Ключевые нововведения:

  • Расширение перечня профессий. Добавлены новые специальности, связанные с цифровыми технологиями, экологией и инновационными производствами (например, «специалист по кибербезопасности», «инженер по возобновляемым источникам энергии»).

  • Уточнение квалификационных требований. Для многих должностей детализированы уровни квалификации и необходимые навыки.

  • Унификация кодов для схожих профессий. Некоторые позиции объединены под одним кодом, чтобы избежать дублирования.

  • Обновление тарифных разрядов. Скорректированы разряды для рабочих специальностей с учётом современных требований к навыкам.

  • Введение цифровых идентификаторов. Каждая профессия теперь имеет уникальный цифровой код, совместимый с системами электронного документооборота.

Примеры изменений

Пример 1. Бухгалтер

  • Старый код (ОКПДТР ОК 016‑94): 0310

  • Новый код (ОКПДТР ОК 016‑2025): 0310,01

  • Уточнение: добавлены подкатегории по специализациям (бухгалтер по МСФО, налоговый бухгалтер и т. д.).

Пример 2. Слесарь-ремонтник

  • Старый код: 18559

  • Новый код: 18559,03

  • Изменение: введены разряды с 3-го по 6-й с чётким описанием навыков для каждого уровня.

Пример 3. IT‑специалист

  • Старый классификатор не содержал детализации.

  • Новый код: 2523,12 (программист), 2529,05 (специалист по информационной безопасности).

  • Уточнение: разделение на узкие специализации.

Пример 4. Педагог дополнительного образования

  • Старый код: 2370

  • Новый код: 2370,04

  • Дополнение: указаны направления (техническое творчество, искусство, спорт) с соответствующими квалификационными требованиями.

Как перейти на новый классификатор

Пошаговый план для организаций:

  1. Инвентаризация должностей. Составьте полный список всех должностей в штатном расписании и сопоставьте их с новыми кодами ОКПДТР.

  2. Обновление документов:

    • внесите изменения в штатное расписание;

    • обновите трудовые договоры и должностные инструкции;

    • скорректируйте локальные нормативные акты (положения об оплате труда, премировании и т. п.).

  3. Обучение персонала. Проведите инструктаж для кадровиков и бухгалтеров по работе с новыми кодами.

  4. Настройка учётных систем. Обновите справочники в программах кадрового учёта (1С, SAP и др.), чтобы обеспечить корректную отчётность.

  5. Сверка с госорганами. Убедитесь, что коды в отчётах для СФР, Росстата и ФНС соответствуют новому классификатору.

Последствия ошибок при переходе

Некорректное применение нового ОКПДТР может привести к:

  • штрафам за нарушение правил кадрового учёта (до 50 000 руб. для юрлиц по ст. 5.27 КоАП РФ);

  • проблемам с начислением пенсий и льгот (например, если должность с правом досрочного выхода на пенсию не имеет корректного кода);

  • ошибкам в отчётности для Росстата и СФР;

  • спорам с сотрудниками из‑за несоответствия должностных инструкций новым требованиям.

Рекомендации

Чтобы переход прошёл гладко:

  • используйте официальные источники: сайт Росстата, справочные правовые системы;

  • привлеките внешних консультантов для аудита кадровой документации, если штат большой;

  • автоматизируйте процесс: настройте шаблоны документов с актуальными кодами;

  • регулярно отслеживайте обновления — в 2026 году возможны дополнительные разъяснения от Минтруда.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Бухгалтер в Индивидуальный предприниматель

3 подписчика18 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты
5
Юлия Вячеславовна Безрутченко

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим