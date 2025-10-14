Испытано на себе: путь к пассивному доходу

Всем привет! ✌️Систематизировала весь свой полученный опыт и знания на данный момент. И на основании этого составила для себя пошаговый план. Решила поделиться им с вами.

Важно! Это не инвестиционная рекомендация, это сугубо мой личный опыт и мои риски. Я просто делюсь своей логикой.

Если бы я сейчас начинала с нуля, я бы действовала именно так:

1. Создать и вести таблицу доходов и расходов.

2. Создать финансовую подушку на 3-6 месяцев.

3. Открыть брокерский счет.

4. Открыть ИИС-3 (для облигаций).

5. Определить состав портфеля.

6. Разделить запланированную сумму инвестиций на две части.

7. Купить ОФЗ.

8. Купить корпоративные облигации.

9. Купить Фонд денежного рынка.

10. Покупать акции на просадках.

11. Покупку активов делать 2-3 раза в месяц.

12. Пересмотреть потребление.

13. Фильтровать новостной фон.

А теперь подробнее раскрою каждый пункт.

1. Учет финансов

Веду учет с 2013 года в приложении Money pro. Недавно добавила таблицу в Excel — она оказалась нагляднее для планирования. Учет инвестиций веду на Intelinvest и Snowball-income, но идеального сервиса пока не нашла. Параллельно экспериментирую с Excel.

2. Подушка безопасности

Здесь всё просто. У меня всегда был такой расклад: часть — наличность, часть — на вкладе, часть — на накопительном счете. Мне так спокойно и удобно.

3. Брокерский счет

После анализа и расчетов я пришла к выводу, что для покупки акций и фондов денежного рынка мне выгоднее обычный брокерский счет. Дивиденды все равно облагаются НДФЛ, а тут еще есть гибкость — можно быстро перебрасывать деньги между инструментами.

4. ИИС-3

А вот для облигаций ИИС-3 оказался для меня оптимальным с точки зрения налогообложения. Не забываем про главный нюанс — заморозку средств на 5 лет.

5. Состав портфеля

Он зависит от вашего возраста, горизонта инвестирования, фазы экономического цикла и терпимости к риску. Мой горизонт — 5 лет. К этому времени я планирую получать пассивный доход. Это не значит, что я перестану инвестировать и буду жить на купоны и дивиденды.

6. Дробление сумм

Сейчас я делю ежемесячную сумму для инвестиций на две части. Инвестирую 2-3 раза в месяц: ~2/3 уходит на покупку целевого актива, а ~1/3 — в фонд денежного рынка. Этот "резерв" нужен для закупок на просадках.

7. ОФЗ — старт для новичка

Начинать я советую с ОФЗ. Это максимально понятный и безопасный инструмент, особенно если период инвестирования короткий, а разбираться некогда. Покупать лучше на такую сумму, чтобы купонов хватало на покупку целой облигации — так проще управлять портфелем. При покупке всегда смотрю на дюрацию и НКД.

8. Корпоративные облигации

Выбираю бумаги с постоянным купоном и ежемесячными выплатами — это дает деньги "здесь и сейчас" и позволяет быстрее реинвестировать. Главное правило — диверсификация. Покупаем облигации разных компаний, а не разные выпуски одной. Обязательно смотрю на рейтинг.

9. Фонд денежного рынка

Для меня это аналог накопительного счета, но с чуть большей доходностью (покупаю SBMM, у других брокеров есть аналоги). Риски есть, но я доверяю Сберу, поэтому мне так спокойнее.

10. Акции — осторожно!

Акции — это высокий риск. Покупать их нужно взвешенно. В идеале — это компании, которые платят дивиденды и стоят недорого, чтобы дивидендная доходность была выше. Есть и стратегия "роста", но, как говорится, "жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придётся — ни мне, ни тебе". Для людей в возрасте она не очень подходит, разве что с целью передать наследство.

11. Дисциплина вместо эмоций

Покупать на все деньги сразу — не лучшая идея. Эмоции — главный враг инвестора. Я строго придерживаюсь плана и усредняюсь. Да, можно упустить резкий рост, но зато есть Фонд денежного рынка, который позволяет купить на просадке. С "точкой входа" я решила не заморачиваться, но тема для меня все еще открыта.

12. Философия потребления

Инвестиции изменили мое отношение к тратам. Сначала я подумала, что это какая-то фобия, но потом поняла — это просто рациональный подход. Мне очень помогла книга Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» — там очень четко объясняется разница между активами и пассивами.

13. Информационная гигиена

Я подписана на множество каналов, но со временем отфильтровала шум. Сейчас читаю тех, кто учит, делится опытом и лайфхаками, делает разбор отчетности и пишет о новостях без истерик. Из видеоблогеров нравится канал «Простые числа» — там доступно объясняют экономику и последствия законов.

Главный вывод:

Инвестирование не должно быть смыслом жизни. Не стоит на этом зацикливаться. Есть много других важных вещей, о которых нельзя забывать в погоне за доходом.

